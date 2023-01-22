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Фигурное катание

22 января, 22:55

«Всегда можно придраться к составу, но зачем?» Валиева — о Кубке Первого канала

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
Камила Валиева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Камила Валиева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Команда Камилы Валиевой.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Команда Алины Загитовой.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Что сказали капитаны команд по итогам командного турнира в Москве.

И Алина Загитова, и Камила Валиева после командного турнира были в приподнятом настроении, причем Камила даже улыбалась больше. Она предложила пообщаться с журналистами вместе — пришла первая, но хотела подождать Алину. Но через несколько минут Алина появилась в одиночестве — что бы это ни значило. Так или иначе, о конкуренции команд оба капитана говорить не стали — но рассказали много другого интересного.

Загитова: «Довольна конкурентностью»

— Алина, с победой! «Красная машина» третий раз выигрывает. Не скучно ли уже выигрывать?

— Как может быть скучно выигрывать? Вам не скучно быть журналистом?

— Я иногда задумываюсь над этим вопросом. А вам не скучно быть журналистом?

— Мне нет.

— 69 баллов — большая разница просто, даже сравнивая с предыдущими годами. Не хватило конкуренции, может быть?

(Загитова промолчала.)

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— Вы довольны конкурентностью сегодняшней борьбы команд?

— Конечно, все спортсмены старались, выкладывались на полную. Я благодарна также и команде соперников, потому что они тоже выложились на максимум. Все старались, поддерживали друг друга. Мы были настоящей семьей.

— В нынешних условиях мало возможностей общаться с японскими фанатами, но в ваших соцсетях иногда встречаются обращения к японцам, даже на японском языке. Почему вы так стараетесь поддерживать связь с японскими болельщиками и как хотите дальше развивать с ними отношения? — вопрос от японского журналиста.

— Япония для меня уже вторая родина, у меня с ней много чего связано, даже моя собака Масару, которую мне привезли от Синдзо Абэ в Россию, подарили. Это был такой дружеский мостик между Россией и Японией. У меня только самые приятные воспоминания о Японии.

— Как Масару поживает?

— Отлично! Мне кажется, у нее все есть. Она довольна.

Команда Алины Загитовой. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Команда Алины Загитовой.
Дарья Исаева, Фото «СЭ»

— Вчера вы угощали команду роллами?

— Да, суши. Все сказали: «Мы хотим кушать». Я спросила: «Суши подойдут?» Все сказали, что да, вот и заказала. Все были счастливы.

— Скучаете по вкусам Японии?

— Да, этого не описать словами. Очень надеюсь, что скоро можно будет туда приехать.

— Как отметите победу? Пригласите в суши-бар?

— Не знаю, будем решать с ребятами. Кто-то уезжает сейчас в Питер, надо быстро собраться. Да и я тут с вами ненадолго... Потому что мне надо уже бежать.

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— У синей команды поменялось название. У вас есть в планах переделать «Красную машину» во что-то другое?

— Не знаю. Стабильность, наверное, признак успеха. Поживем — увидим, на самом деле.

— За два года вы выросли в роли капитана?

— В первый год это было для меня что-то новое. Я очень переживала, волновалась за организационные моменты, все ли будет хорошо. Сейчас более-менее спокойно. Но драйв присутствует, адреналин зашкаливает. Каждый раз как в первый.

Камила Валиева. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Камила Валиева.
Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Валиева: «Довольна оправданием РУСАДА»

— Вы расстроены?

— Нет, нет, просто устала. (Смеется.)

— Алину поздравили с победой, а с чем вас можно поздравить?

— Слушайте, меня-то за что поздравлять? Я что именно делала? (Смеется.) Я по названию капитан, но всю работу делали наши спортсмены. Хочется их поздравить. Да, у кого-то что-то не получилось вчера, у кого-то сегодня, но это нормально, это жизнь, это спорт, лед бывает скользкий. Они будут работать. (Смеется.) Поэтому я просто рада, что меня окружали такие прекрасные спортсмены на этом командном турнире. Все очень хорошо друг к другу относились. Все друг друга поддерживали, хочется еще сказать большое спасибо болельщикам, которые поддерживали все наши кричалки, кричали вместе с нами, задавали нам темп кричалок, да и вообще они много чего сделали на этом соревновании.

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— Тяжело было быть капитаном эмоционально? Болеть за всех, переживать?

— Как оказалось, да. Сидеть с самого начала до конца, за всех болеть, искренне переживать. Хотя я понимаю, что даже не каталась на льду, я оставила столько эмоций, как будто и произвольную, и короткую откатала.

— Нельзя сказать, что вы расстроены. Можно ли сказать, что для вас здесь было главное не победа, а участие?

— Расстраиваются те, кто соревнуется, а мы кайфуем. Это же самое главное, для чего, мне кажется, придуман этот старт, — это шоу, чтобы и зрителям понравилось, и спортсменам было интересно. Это главная цель, думаю, она была достигнута.

Команда Камилы Валиевой. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Команда Камилы Валиевой.
Дарья Исаева, Фото «СЭ»

— Финал «Гран-при» теперь есть в планах?

— Да, конечно, но он же через месяц с лишним, в марте. Конечно, есть. Вы что думаете, все? (Смеется.) Нет.

— Чему тебя научил Кубок Первого канала?

— Да чему научил? Как и все соревнования, что все бывает, но нужно радоваться жизни, радоваться тому, что ты можешь кататься. Я когда сидела, вы не представляете, какое у меня было желание выйти и правда уже что-нибудь откатать.

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— Много в Сети споров о том, равные ли составы. Разница в 69 баллов кажется большой.

— Каждый год то же самое. Вы вспомните первый, второй, третий Кубок — всегда можно придраться к составу, всегда к этому, всегда к тому, но опять-таки — ну и что? Вот сейчас мы будем опять это обсуждать, зачем, это же уже прошло. Наши спортсмены просто показывают свое катание, и на них смотрят болельщики, которые их очень ждут и любят. Это самая главная цель. Я тоже всех люблю.

— Камила, я уже пытался вас спросить про разбирательство РУСАДА, тогда стал «дяденькой», может, сейчас буду «дедушкой». Вы довольны оправданием?

— Конечно, я довольна. Чемпионат России проходит каждый год. Это все, что я могу сказать.

— Это уже прогресс.

— Да, это уже прогресс. (Смеется.)

Команда &laquo;Красная машина&raquo; Алины Загитовой победила на&nbsp;Кубке Первого канала.

Фигурное катание
Алина Загитова
Камила Валиева
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