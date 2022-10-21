На турнире по фигурному катанию в призерах Александр Поветкин. А Бойкова с Козловским научились «умирать»

Питер продолжает удивлять.

Кубок Санкт-Петербурга. Итоговое положение

Мужчины

1. Владислав Катичев — 226,07

2. Александр Поветкин — 222,42

3. Михаил Терновский — 215,93

* Артур Даниелян (вне конкурса) — 237,76

Петр Гуменник и Евгений Семененко — снялись

Женщины

1. Ксения Гущина — 207,25

2. Агнета Латушкина — 174,57

3. Арина Онищенко — 169,63

Парное катание

1. Александра Бойкова / Дмитрий Козловский — 229,37

2. Ясмина Кадырова / Валерий Колесов — 201,54

3. Дарья Андреева / Станислав Сиземов — 107,75

Региональные соревнования по фигурному катанию в России — кладезь сюрпризов. Только здесь спортсмены могут кучно сниматься с турнира за сутки до старта, а другие, наоборот, заявляться и выступать. Оценки здесь вполне дадут фору официальным мировым рекордам, правда, увидеть их вживую может едва ли не пара десятков человек. Кубок Санкт-Петербурга уже немало нас удивил перед короткой программой, а на финал оставил еще более интересные сюрпризы и забавные моменты. Но не обошлось снова и без тревожных новостей о медицинском состоянии спортсменов.

Поветкин выступил в фигурном катании и показал одинарный аксель

Перед короткой программой Кубок Санкт-Петербурга лишился Елизаветы Туктамышевой и Евгения Семененко. Еще ранее из заявок исчезли Андрей Мозалев и Макар Игнатов. Перед произвольной мужское одиночное на турнире потеряло своего лидера — Петра Гуменника. До сих пор на фигурное катание влияет пандемия! По словам тренера спортсмена Вероники Дайнеко, фигурист не успел полностью восстановиться после перенесенного коронавируса. «Петр недавно перенес болезнь, и врачи не рекомендовали большие физические нагрузки из-за астенического синдрома на фоне пересенной коронавирусной инфекции», — сказала Дайнеко. Непонятно только, почему этими рекомендациями пренебрегали, когда Петр выходил на короткую программу и делал прогоны произвольной. Неужели в этом случае нагрузки были бы критичными? И все же не будем искать в объяснениях Дайнеко лукавство, а лучше пожелаем талантливому фигуристу здоровья. Ведь ему уже через неделю выступать на «Гран-при» в Сочи.

В отсутствие Гуменника мужской турнир потерял всякий соревновательный смысл. Чтобы вы понимали всю трагедию ситуации, в произвольной у парней была только одна попытка четверного на пять участников. И не у чемпиона, а только у Романа Атояра, который вне пьедестала. Еще бы в тройку ему помог попасть сольный четверной сальхов в недокрут. Победитель Владислав Катичев ограничился только тройными акселями. Но больше всего интересен серебряный призер. Это ведь Александр Поветкин! Но нет, вы не сошли с ума и не попали в альтернативную реальность. Речь идет не об известном боксере, а о его полной тезке из команды Ольги Арсеньевой. Фигуриста считают талантливым и перспективным, однако на деле пока показать это не получается. Самым сложным элементом он прыгал каскад тройного лутца и тулупа, а первым элементом выдал сольный тройной флип. Либо это намек на четверной, либо признание в бессилии.

Артур Даниелян. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Бойкова с Козловским «умирали» на середине проката

И все же один сильный спортсмен на Кубке города остался. Это Артур Даниелян, который выступает на этих соревнованиях вне конкурса. О причинах мы писали подробно после короткой, сейчас сконцентрируемся на спортивных итогах. Технически первое место (пусть и неофициальное) Даниелян удержал. Но вот той легкости, которую мы видели вчера, уже не было. С четверного сальхова падение, тройной аксель — также на пятую точку. Затем Артур смог все-таки собраться и полностью программу не развалил. Из прочих ошибок — только двойной риттбергер вместо тройного. Однако спешить с оценками работы вице-чемпиона Европы 2020 под руководством Евгения Рукавицына не будем. Все пока что на очень ранней стадии, и реальный анализ будет возможен только ближе к середине сезона. Если быть точнее — к чемпионату России. А пока что ждем Даниеляна в Казани и Самаре на «Гран-при».

У девушек после неудачной короткой исправилась Арина Онищенко и смогла попасть в итоговую тройку. Впереди нее Ксения Гущина и Агнета Латушкина. Закрывали программу соревнований пары. Здесь главный интерес был, понятное дело, вокруг Александры Бойковой и Дмитрия Козловского. Хотя бы потому, что они впервые показывают свою новую программу. Пара не выступала на контрольных прокатах из-за микротравмы партнера, а также снялась с Мемориала Панина-Коломенкина после короткой программы, так как не успела накатать произвольную. И вот наконец-то презентация «Анны Карениной» в прочтении главных интеллектуалов сборной России. Выглядит неплохо, хоть пока до Евгении Медведевой не дотягивает. Возможно, на восприятие повлияли огрехи в прокате, в частности проблемы с выбросами. Но и в целом постановка пока что выглядит сырой. «Скажем так: далеко не все удалось, но мы наконец-то вспомнили, что такое соревнования. И что такое «умирать» посередине программы», — смеется сама над собой Бойкова.

Ксения Гущина. Федор Успенский, Фото «СЭ»

Судьи в Питере снова завышают оценки своим фигуристам

В разговоре с «СЭ» она отмечает, что элементы собирали на морально-волевых, поэтому было уже не до эстетики и артистизма. «Премьера наша все откладывалась и наконец-то состоялась, — добавил Козловский. — На сегодняшний день мы с Сашей сделали максимум. Последний раз на соревнованиях мы выступали на Кубке Первого канала — в апреле. С того момента прошла уже уйма времени. Уже совсем другая жизнь, другая реальность». Дмитрий в свойственной ему манере говорил о том, что потолок у пары безграничный. Если верить судьям в Петербурге — то вполне вероятно. Конечно, ни о каких рекордах с ошибками сегодня речи быть не могло, но оценивали прокат все равно максимально лояльно. Непонятно только, зачем арбитры предоставляют своим землякам откровенно медвежью услугу, ведь на «Гран-при» такого домашнего судейства точно не будет, и ребята должны быть к этому готовы.

На свой пик Бойкова с Козловским, что ожидаемо, собираются выходить ближе к ЧР. К этому турниру даже и не готовились полноценно, Александра открыто говорит о том, что он для призеров чемпионата мира проходящий. Единственное, что им было нужно, — прочувствовать соревновательную атмосферу. Насколько получилось — большой вопрос, ведь Ясмина Кадырова со своим новым партнером Валерием Колесовым должную конкуренцию составить не смогла. Да и зрителей на арене не было. Александра сказала, что было бы правильным их допускать. Однако прямого запрета не было. Люди просто не знали о соревнованиях, либо даже если и слышали, то не считали нужным приходить. Ведь ажиотажный интерес к фигурному катанию падает, и даже серия «Гран-при», по крайней мере первый московский этап, не может собрать полные трибуны. Что тогда говорить о турнире, где всего три участника?