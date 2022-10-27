«Пусть Бах сам себе что-нибудь откроет». Жулин — о требовании главы МОК к делу Валиевой

Интервью двукратного призера Олимпийских игр тренера Александра Жулина

В нынешнем сезоне главная тренерская деятельность Александра Жулина перенеслась на «Ледниковый период». Здесь он руководит целой командой, которая соревнуется с группой Ильи Авербуха. Однако Жулин из спортивного фигурного катания не исчезает — да и как может исчезнуть такой спикер? Александр Вячеславович, как всегда, ярко ответил на вопросы корреспондента «СЭ».

— Какие ощущения от первых выпусков нового сезона «Ледникового периода»?

— Все нравится, я в восторге. Давно не был в этом проекте, несколько лет. Вернулся к любимому делу, тем более сейчас, когда в спорте нас прижали и соревнований мало. Всегда любил этот проект.

— Читал, что вы не будете следить особо за первыми этапами «Гран-при России». Следили в итоге?

— Я потом посмотрел уже. Слышал, кто хорошо прокатался, тех и смотрел.

— Можете кого-то выделить?

— Алиев понравился. Радует Камила, что набирает форму. Думаю, что она будет в отличной форме скоро.

— Раз речь зашла про Камилу — сегодня Томас Бах призвал открыть вердикт по ее делу. Что скажете?

— Они меня достали уже, не хочу это комментировать. Пусть он себе что-нибудь откроет.

Очень надеюсь, что когда-то эта блокада закончится

— На открытых прокатах была ваша новая пара Софья Тютюнина и Андрей Багин. Многие зрители заметили, что их произвольный танец очень похож на произвольную Синициной — Кацалапов олимпийского сезона.

— Он вообще не похож. Там ни одного шага похожего нет, просто музыка похожа, это однозначно. Рахманинов и Рахманинов. Просто Андрей давно хотел кататься под ту музыку. Он хотел в олимпийский сезон кататься под Рахманинова, но, когда узнал, что Никита берет эту музыку, не стал ее брать, поскольку с Никитой тяжело конкурировать. А сейчас освободилась ниша. Он давно мечтал, а мечты должны осуществляться.

— У вас есть какая-то любовь к этой музыке?

— Я обожаю Рахманинова. Просто ставил бы и ставил бы под него.

— Не так много было танцевальных пар на этом этапе «Гран-при» — всего четыре. Чувствуется какой-то кризис в танцах. Можно ли о нем говорить?

— Это не кризис, это скорее ситуация, которая сложилась. К сожалению, сейчас все немножечко в тяжелой ситуации — находить мотивацию. Простой пример, у меня есть дети, ставить их сейчас в пару с кем-то — ради чего? А вдруг этого всего не будет, а вдруг наш спорт вообще никогда не вернется в мировую элиту? Надеюсь, блэкаут закончится и мы все попадем в «Блэкпул» (смеется). Может, лучше заниматься адвокатской деятельностью или дома продавать, еще что-то делать. Вот в чем, я думаю, большая причина. Очень рад, что моя группа, мои спортсмены находят в себе силы соревноваться. Я это вижу, они пашут. Пока что справляемся.

— А ваши дети хотят больше быть адвокатами или фигуристами?

— Они вообще пока ничего не понимают. Ну одна дочь у меня занимается бальными танцами на профессиональном уровне. Все же очень надеюсь, что когда-то эта блокада закончится... Надеюсь, что все это придет к цивилизованному завершению.

Софья Тютюнина и Андрей Багин. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Если человек имеет черный цвет кожи, мы не можем говорить, что он имеет белый

— Российскому зрителю не так интересно смотреть на разборки внутри страны? Судя по заполняемости «Мегаспорта»...

— Конечно, однозначно. Но мы сохраняем Валиеву и прочих девочек. Это главное. Люди ходят на них в основном. Если бы здесь были американцы или канадцы, было бы интереснее смотреть.

— В США на днях произошла история — Кейтлин Хавайек рассказала, как к ней подошел какой-то мужик и сказал, что ей «надо худеть». Она опубликовала пост, ее поддержали Пападакис, Сизерон. Вы что скажете?

— Если бы она у меня каталась, я бы сказал, что ей нужно похудеть. Обязательно. Мы занимаемся спортом. Если человек имеет черный цвет кожи, мы не можем говорить, что он имеет белый цвет кожи. Не надо превращать это в расизм, но и до идиотизма доводить не надо. Если она пишет, что она худая, — флаг ей в руки. Значит, так считает. Но это доводится до абсурда, из серии родитель-1 и родитель-2. Унижать не надо. Если человек к ней подошел и сказал, что она жирная корова, — это унижение.

Если он сказал, что ей не помешало бы похудеть, можно и обидеться, конечно. Но лучше похудеть. Танцы, партнера жалко. Тяжело таскать, он такой хрупкий. Не люблю, когда доводится до абсурда.

Никита Кацалапов и Виктория Синицина. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

— Вернутся ли Никита Кацалапов и Виктория Синицина — один из популярнейших вопросов болельщиков.

— Это лучше у них спросить. Я вижу, что ребята что-то недосказали. Они бы и вернулись, если была бы полная история с международными стартами, я думаю. Не потому, что они избалованные, а есть вопрос мотивации. У меня всегда были цели: чемпионат мира, Олимпийские игры, чемпионат Европы. Сейчас это выбилось из-под ног.

— В марте будет турнир шоу-программ. Вы бы там не поучаствовали?

— Нет. Буду там учувствовать как хореограф. Надеюсь, что там выступят Вика с Никитой. У меня даже есть задумка с номером.

— А вы лично?

— Для меня это неинтересно. Если говорить обо мне, то я закончил карьеру, на Олимпиаде занял бы какое-то место, и для меня это было бы уже неинтересно. Лучше выступать в шоу, зарабатывать деньги и кормить семью.