«Когда чувствуется предвзятость, меня это до слез расстраивает». Медведева — о новом партнере и контрасте с Милохиным

Евгения Медведева продолжила выступления на «Ледниковом периоде» с актером Федором Федотовым.

Главное событие восьмого дня съемок «Ледникового периода» — возвращение Евгении Медведевой в шоу. Еще несколько дней назад двукратная чемпионка мира каталась в паре с блогером Даней Милохиным. Но тот внезапно решил покинуть проект, и судьба Медведевой на «Ледниковом» оказалась в подвешенном состоянии. За короткое время она пробовала кататься с несколькими партнерами. В итоге смогли уговорить актера Федора Федотова, который выиграл шоу в прошлом сезоне. После съемок Женя ответила на пару вопросов о последних событиях в своей жизни — рассказала, каким получилось возвращение в проект, каково ей кататься с Федотовым и действительно ли она сделала тату, о котором писала в соцсетях.

Ночные тренировки и ударный темп на съемках

Имя нового партнера Медведевой стало известно только накануне. У Жени было несколько вариантов — фаворитом называли Антона Рогачева. В итоге уговорили Федора Федотова. Актер с самого начала мог участвовать в проекте, но график не позволял. Вряд ли сейчас что-то кардинально поменялось — Жене и Феде приходится тренироваться по ночам или ранним утром.

Сама фигуристка выкладывала в своем Telegram-канале видео, где она еще в первом часу ночи была на катке. На 9 утра был назначена утренняя тренировка с прогонами номеров. В 12 Медведева/Федотов показывали свой первую программу, которую остальные участники катали в пятницу. Около семи — вторую. Отставание — еще два номера. После дневного проката Женя уехала домой, чтобы хоть чуть-чуть отдохнуть и попробовать выспаться — график действительно утомительный.

Фигуристка и ее новый партнер в «Ледниковом» подготовили целые две новые программы. Как сказала Женя, всего за три дня. Но такой Медведеву в шоу мы еще не видели — Федотову всего 27, но он намного взрослее Милохина. Так что выбор тем для номеров становится шире — можно попробовать и серьезную классику, и в большей степени показать отношения между мужчиной и женщиной. Зрители тоже приветствовали новую пару очень доброжелательно — устроили стоячие овации и долго не переставали аплодировать.

Даня Милохин и Евгения Медведева. Федор Успенский, Фото «СЭ»

Главное, что мы взаимно уважаем друг друга

После проката второго номера Федотов сразу же убежал дальше по делам — ему же надо и репетировать спектакли, и участвовать в них, а не только кататься на коньках. Медведева тоже была уставшей, но согласилась ответить на несколько вопросов по «Ледниковому периоду». И не только — пару дней назад Женя провокационно рассказала в Telegram, что сделала тату. Это не могло не взволновать поклонников.

— Как тебе возвращение в «Ледниковый период»?

— В моей жизни выступлений хоть отбавляй, поэтому для меня важнее не куда вернулась и как, а с кем. С Федей Федотовым сейчас откатались, катали два номера с очень хорошими оценками. С очень хорошими. Я наконец-то выдохнула, перекрестилась, потому что думала: «Наконец-то, наконец-то хорошие оценки». Я могу сколько угодно говорить, что я понимаю, что это шоу и все такое. Но, как спортсмен, переживаю, когда нам что-то ставят. Причем, когда чувствуется какая-то предвзятость, меня это очень сильно расстраивает. Прямо до слез. Но сегодня хорошо было.

— Вы поставили два новых разных номера буквально за неделю.

— За три дня.

— Как удалось пережить такое?

— Это оказалось не так сложно пережить, как мы думали. Во-первых, нам с Федей очень нравится то, что мы делаем. Мне приятно, что Феде тоже со мной комфортно. Мне именно по росту, скорости, умениям с ним очень комфортно. Самое главное, что мы, как люди, взаимно уважаем друг друга. Как оказалось, для меня это очень-очень важно. Можно сколько угодно закрывать глаза на то, как разговаривает с тобой партнер, но на большом контрасте я почувствовала, что именно так партнер и партнерша должны уважать друг друга и взаимодействовать между собой.

Евгения Медведева. Федор Успенский, Фото «СЭ»

— Ты в Telegram-канале писала, что сделала тату. Это какой-то прикол или правда?

— Нет, это не прикол. Я скажу так: друзья, это тату заметят только самые-самые внимательные. Самые внимательные.

— На фотографиях с шоу его будет видно?

— Нет. На фотографиях и видео его не видно. Но смотря, в каком наряде.