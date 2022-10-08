Туктамышева — королева льда, Коляда — царь компонентов. Ученики Мишина лучше всех на Мемориале Панина-Коломенкина

Завершились первые в сезоне Всероссийские соревнования в одиночном катании.

Мемориал Панина Коломенкина

Женщины

1. Елизавета Туктамышева — 233,41.

2. Ксения Гущина — 212,73.

3. Дарья Садкова — 211,70.

Мужчины

1. Михаил Коляда — 298,49.

2. Глеб Лутфуллин — 272,38.

3. Макар Игнатов — 266,73.

4. Дмитрий Алиев (все — Санкт-Петербург) — 251,89.

В Санкт-Петербурге в субботу светило солнце. И блистали звезды российского фигурного катания на первом Всероссийском соревновании сезона. Ради спортсменов сборной России в Академии фигурного катания на Туполевской улице собралось достаточно большое количество людей уже с раннего утра. Все хотели увидеть главного хедлайнера турнира — Елизавету Туктамышеву. Императрица вышла на лед к полудню и ожидаемо одержала победу, даже несмотря на расслабленное настроение и ошибки в прокате.

Расслабленная Туктамышева

У чемпионки мира и Европы на соревнованиях в Санкт-Петербурге конкуренток не было от слова «совсем». И это внезапно сказалось на настрое фигуристки — в протоколах за оба проката у нее стоит «дедакшен» за задержку времени. Но после выступления Елизавета заверила — более такого себе позволять не будет:

«Достаточно быстро объявили оценки, я не ожидала. Решила не подстраиваться под общепринятые правила. Нет, не новая фишка, это только здесь, на «Гран-при» такого не буду себе позволять. Здесь для меня было важнее морально подготовиться к старту», — так объяснила ситуацию Туктамышева.

Впрочем, даже не самый серьезный настрой не помешал фигуристке показать себя во всей красе. Пусть и с сольного тройного акселя случилось падение — столь нетипичное для Лизы. Однако второй триксель спортсменка приземлила — уже в каскаде с двойным тулупом. Но в целом Туктамышева осталась довольна своим выступлением:

«С утра без тренировки кататься тяжелее, чем вечером, когда ты размялся, потренировался, пришел в себя. Я даже рада, что случился такой прокат — это первый раз, когда я упала с первого акселя и сделала второй. Теперь я буду больше уверена во втором прыжке. Такого даже на тренировках практически никогда не случалось. Довольна таким прокатом», — добавила Елизавета.

Артур Даниелян. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Боевой Даниелян

Артур Даниелян оказался, наверное, в непривычной для себя первой разминке. Но у фигуриста сейчас немного другие приоритеты. Дело в том, что спортсмен поменял технику исполнения четверного сальхова: «Мне так удобно, хотя раньше так не прыгал, но если смотреть на результативность выполнения прыжка у всех других фигуристов, кто прыгает с пятки, то она значительно выше, чем у тех, кто делает носком, как я. Мы продвигаемся, хорошо продвинулись с прокатов», — рассказал фигурист журналистам.

Прокат вышел неудачным — падение, недокруты, бабочки. Но тем не менее для Артура была важна соревновательная практика, а не итоговое 11-е место. Как и для Даниила Самсонова, который стал девятым с суммой баллов 224,19. Ученик Этери Тутберидзе пока даже не заходил на четверные прыжки, но в целом продемонстрировал неплохое выступление. Намного чище, чем у того же Дмитрия Алиева.

Чемпион Европы явно был не в ногах — не тот сильный и заряженный фигурист, который набрал больше 100 баллов за короткую программу. Возможно, у Дмитрия что-то со здоровьем — он хромал после проката. Но пока ни сам фигурист, ни его тренер никаких комментариев не дали. После неудачи в произвольной Алиев остался лишь четвертым.

Мозалев хранил молчание — как и после короткой программы. Выступление в Питере нельзя назвать удачным, хоть Андрей и пошел на три четверных, и непрыжковые элементы у него получились на четвертый уровень. Но сам фигурист явно ожидал от себя большего.

Михаил Коляда. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Артистичный Коляда

В итоге в тройку лидеров вошел Макар Игнатов, который после короткой программы был пятым. В произвольной у него вновь не получился четверной риттбергер, однако это не помешало ему исполнить после падения три квада: каскад четверной сальхов-тройной тулуп, секвенцию четверной тулуп-двойной аксель и одиночный тулуп! За четверной тулуп во второй половине программы ему поставили бонус. Спортсмен остался доволен собой, хоть и отметил — ошибки были:

«В какой-то степени доволен. Но далеко не на 100 процентов. Были ошибки, помарки. Почему риттбергер не получился? Честно — не знаю. Можно много разных предположений строить. На разминке сделал и вчера, и сегодня. А вот в прокате не вышло. Это спорт. Постарался забыть об ошибке, головой шел дальше, программу нужно было делать», — заявил Игнатов.

Похожий прыжковый контент продемонстрировал ученик Алексея Мишина Глеб Лутфуллин. Фигурист также упал с четверного риттбергера, но затем прыгнул три квада: четверной тулуп, четверной сальхов-двойной тулуп и одиночный сальхов. Хоть набор фигуриста уступал Игнатову, запаса с короткой программы ему хватило, чтобы занять итоговое второе место. Но Глеб отметил — он может еще лучше:

«На три с половиной себя оцениваю. Могу лучше точно. То, что в тройке буду, — это здорово. Первый раз пробовал четверной риттбергер. К сожалению, не получилось. Концовку программы надо дорабатывать, запланировал два четверных, надо чище делать. Дорожку, вращения. А то вообще сдох».

Но лучшим был Михаил Коляда. Хоть он и не продемонстрировал внушительного прыжкового набора: было два тулупа, один в каскаде с тройным, а другой с ошибкой на выезде. Но за 27-летнего фигуриста были его навыки катания и его «Танго в сумасшедшем доме», которое с контрольных прокатов стало еще выразительнее. Кстати, Михаил отметил, что идея постановки принадлежит ему:

«Как готовились к программе? В сумасшедший дом не ходил (смеется). Смотрел фильмы, части из балета, различные танцевальные постановки. Идея программы «Танго в сумасшедшем доме» моя. Как идея пришла? Просто захотелось».

Набрал Коляда под 300 баллов и оторвался от второго места почти на 27 баллов. В Питере Михаилу действительно пока нет равных.