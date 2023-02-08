Какие претензии к Канаде? Однополое фигурное катание есть и в России — и это мило

Выступление мамы и дочери в парном разряде на официальных соревнованиях в Смоленске подтверждено с протоколом и оценками.

Когда в Канаде официально объявили о переименовании партнеров в парном катании и танцах в «А и B, сидели на катке», у многих это вызвало недоумение. Как это так — женщина с женщиной в паре? Что за партнер А и партнер В? Очередной эпизод сошедшего с ума загнивающего Запада. Хотя логика была довольна проста — попытка спасти загнивающий вид спорта в Канаде, где с Олимпиады-2018 настоящий кризис фигурного катания.

Бог с ними, с канадцами. Мы не заметили, как в России существует абсолютно тот же вид фигурного катания, причем с протоколами и оценками.

Смоленский номер

Воистину изучение протоколов региональных соревнований (до чего только не доведет вечерняя прокрастинация...) иногда приводит к удивительным находкам. Так, на абсолютно официальном соревновании Skate Smolensk 2023, проходившем в конце января и внесенном в календарные планы Министерства спорта региона, фигурировал разряд «смешанный танец», в котором выступили вместе две девушки. Причем не просто выступили, а получили оценки от судейской бригады, занесенные в протокол.

Вот это выступление.

А раз есть протокол с оценками, значит, существуют требования и правила для подобного вида фигурного катания. С потолка основания для выставления оценок взять нельзя. Алина и Людмила Ивановы исполнили одинарный сальхов, хореографическую последовательность (или хореодорожку) и вращение стоя на базисный уровень. И получили 20,31 балла: 4,97 — за технику и 15,34 — за компоненты. Хейтеры скажут, что «нагрибовали».

Онлайн-табло соревнований.

Девушки непростые — как вы могли догадаться, это мать и дочь, занимающиеся в школе фигурного катания Анастасии Гребенкиной. Школа профилируется на любителях. Причем младшая, Алина, выступила еще в двух видах соревнований, а старшая, Людмила, — в еще одном необычном разряде «интерпретация».

Ничего плохого

Сама руководитель школы и участница Олимпийских игр и чемпионатов мира в разговоре с «СЭ» говорит, что понимает разные мнения по теме, но не видит ничего криминального в выступлении:

— Если вы покопаетесь в истории, то еще 30 лет назад мальчики с мальчиками и девочки с девочками регулярно катались, и никто ничего особенного в этом не видел. Сейчас времена поменялись, и люди разделились на два лагеря — утрированно за и утрированно против. Поэтому такое негативное отношение может появиться. Но я не вижу здесь ничего плохого. Может, фигурное катание несколько консервативный вид спорта, но никто же не говорит, что это плохо, когда в акробатике или синхронном плавании выступают две девушки? Единственное, что я бы разделяла соревнования пар, где мужчина и женщина, двое мужчин и две женщины, — утверждает Гребенкина.

И резонно утверждает. Кажется даже, что Людмила и Алина поставили в тупик критиков — вы не хотите однополые пары, потому что они якобы какие-то не такие? А что вы скажете о выступлении матери и дочери — их тоже надо запрещать? Двух сестер или братьев?

Представитель федерации Калужской области Александр Логунов на тех соревнованиях работал оператором видеоповторов, и на его канале выложены прокаты. Он говорит, что такие танцы проводятся все чаще на соревнованиях, в частности в Москве. Для них есть свои регламенты, правда, речь идет о любительских стартах.

Можно все довести до абсурда, а можно отнестись с пониманием

Это подтверждает и организатор соревнований в Смоленске Серафима Фагурел:

— Это не имеет отношения к профессиональным фигуристам, у нас участвовали любители, причем не в смысле завершившие карьеру спортсмены, а люди, которые просто хотят кататься. У нас не везде сейчас найдешь в городе лыжню, а вот катков много.

И люди, в том числе многие взрослые, приходят на них и, наверное, хотели бы не просто так кататься, но и что-то изобразить, пусть и говорят: «Ой, это не для меня». Поэтому проходит множество любительских соревнований, где есть самые разные виды. Например, в Москве Гульнара Вертебная развивает «Русскую зиму», где есть показательные танцы, балет на льду, интерпретация, импровизация. Под эгидой ISU проводятся чемпионаты мира среди любителей.

В нашем случае их не проводит Федерация фигурного катания России, и они имеют неквалификационный статус. Может ли это вызвать негативную реакцию? Во многих видах спорта выступают спортсмены одного пола в команде, в той же акробатике, и там это никого не удивляет. Или взять ансамбль Игоря Моисеева, народные танцы — огромное количество выступлений, где на сцене партнеры одного пола.

Если в таком парном танце двое мужчин изображали бы любовь — да, возможно, это вызвало бы сомнения. Но есть масса других тем, которые можно показать. Довести до абсурда можно все, а можно отнестись с пониманием. В том числе с пониманием необходимости развития вида спорта, — говорит Фагурел.

Справедливости ради смешанные танцы действительно не были включены в официальное положение о соревнованиях — там были упомянуты только «традиционные» виды типа женского и мужского одиночного. Но если подобные соревнования развиваются среди любителей, может быть, не стоит рубить с плеча? А посмотреть, как будет выглядеть парное катание условных Александра Галлямова и Михаила Коляды?

Александр Галлямов и Михаил Коляда. Фото Соцсети

Вдруг это окажется эстетично — а там игра в толерантность может принести больше медалей на Олимпийских играх, как в свое время борьба за нашего пловца-синхрониста Александра Мальцева.