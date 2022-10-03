Авербух приоткрыл тайны нового «Ледникового периода». Мы снова увидим и Загитову, и Медведеву

Что известно о новом сезоне нашумевшего шоу.

«Ледниковый период» в прошлом сезоне не обсуждал только ленивый. Кому-то нравилось, кому-то нет. Но слышали об этом проекте и о том, как там катается фигуристка Евгения Медведева с тиктокером Даней Милохиным, практически все: как любители фигурного катания, так и обычные зрители Первого канала. И это успех — значит, стратегия привлечения внимания к шоу сработала.

Развлекательное телевидение в нашей стране сейчас переживает не лучшие времена. Но организаторы все-таки добились эфирного времени на Первом канале и намерены продолжить тенденцию по привлечению к проекту более молодой аудитории. Продюсер проекта Илья Авербух до последнего не раскрывал информацию о том, состоится ли вообще новый сезон шоу.

— Понимаете, этот проект производится Первым каналом. И когда Первый канал решит что-то сказать, это будет официально заявлено. Да, это мой проект с точки зрения вложенных сил и души. Моя компания является производителем «Ледникового периода», но решающее слово всегда за телеканалом. Потерпите, немножко осталось. Скоро вам все сообщат, — говорил Авербух КП.ру в августе.

Но теперь хореограф нарушил молчание и приоткрыл некоторые тайны о проекте.

Даты

Как оказалось, до первых съемок нового «Ледникового периода» остались считаные дни. А это значит, что и по телевизору зрители увидят проект совсем скоро. «Первые съемки «Ледникового периода» пройдут 6 и 7 октября. Совсем скоро шоу будет на экранах», — рассказал Авербух. По опыту прошлых лет — вероятнее всего, программа выйдет в середине октября. В прошлом году первый выпуск шоу показали 2 октября. Но так как съемки нового сезона назначены только на 6-7 октября, понятно, что и показ шоу по ТВ также сдвинется.

Формат

В новом сезоне ожидается возвращение старого формата. В период с 2007 по 2014 год участники были разделены на две команды, которыми руководили тренеры Илья Авербух и Александр Жулин. «Будет возвращение второй команды Александра Жулина и наше с ним соперничество», — сообщил Авербух.

Оба тренера в прошлых сезонах проекта участвовали в постановке танцев и работе с участниками. Им помогали фигуристы Максим Ставиский, Албена Денкова и хореограф, тренер по фигурному катанию, сценарист Елена Масленникова. Будет ли привлечен кто-то еще — пока не уточняется.

Съемки состоятся на территории ледового дворца в «Лужниках» — там уже снимали проект в 2020 году. В состав судей вновь войдет заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова:

«Да, Илья Авербух меня пригласил. Я надеюсь, что зрители смогут меня увидеть», — приводит слова Тарасовой РИА «Новости».

В прошлые годы в состав судей входили олимпийские чемпионы Татьяна Навка, Максим Траньков, Наталья Бестемьянова, Елена Исинбаева, тренер Алексей Мишин и многие другие.

Алина Загитова, Илья Авербух и Евгения Медведева. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Ведущие

«Будут изменения и среди ведущих», — добавил Илья Авербух. Но какие именно — продюсер не добавил. По информации РИА «Новости», олимпийская чемпионка Алина Загитова останется ведущей шоу. Кто составит ей компанию — пока не уточняется. Из вариантов на роль соведущего на ум приходит Алексей Ягудин, который вел проект в прошлые годы.

А может быть, на эту роль пригласят Максима Транькова, который ранее был и участником, и судьей шоу. Он уже успел поработать в паре с Загитовой на контрольных прокатах — их тандем встречал фигуристов после выступлений.

Ранее ведущими «Ледникового» также были Марат Башаров, Ирина Слуцкая, Ингеборга Дапкунайте. А Евгения Медведева вела «Ледниковый период.дети».

Алина Загитова. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Участники

Наверное, самое интригующее в вопросах о новом сезоне проекта — это состав участников. Но Авербух не стал раскрывать карты — и сохранил в тайне. Но совершенно точно известно, что среди них вновь будет двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева.

«Что касается состава участников, то пока я сохраню определенную интригу. Этот сезон проекта называется «Снова вместе». В нем будут принимать участие герои, проявившие себя очень ярко в различных сезонах шоу, начиная с первого сезона. Герои разных сезонов собираются для того, чтобы в борьбе проявить себя. Что касается Жени Медведевой, то она продолжит выступать на льду», — сказал Авербух «СЭ».

Среди звездных спортсменов ожидается участие чемпионов мира и Европы в танцах на льду Виктории Синициной и Никиты Кацалапова. Об этом рассказал тренер пары Александр Жулин.

«В новом сезоне «Ледникового периода» примет участие не только Никита, но и Вика», — сказал Жулин «СЭ».

Фигуристы, которые на днях сочетались узами брака, пропускают первую половину сезона. Как сообщил в социальных сетях Кацалапов, пара решила сосредоточиться на своей личной жизни — сыграть свадьбу. Ну и как следует восстановиться после тяжелого сезона, в котором они завоевали золото Олимпиады в командных соревнованиях и серебро — в личном первенстве.

Евгения Медведева и Даня Милохин. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Также тайну участников проекта частично раскрыл тиктокер Даня Милохин. Он в интервью Насте Ивлеевой рассказал, что будет снова принимать участие в «Ледниковом», так как Авербух его убедил. Он также добавил, что в шоу вновь будет достаточно звездный состав.

«У Авербуха есть какой-то дар убеждения. Он умеет под тебя подстраиваться. И он так со мной круто общался все время, что, можно сказать, я из-за него продолжил все вот это. И сейчас он меня опять позвал, и я опять согласился. Там будут Юля Гаврилина, Валя Карнавал. Женя Медведева, скорее всего, будет опять. Говорят, будет самый звездный состав», — рассказал Милохин.

Арина и Дина Аверины. Федор Успенский, Фото «СЭ»

Возможные участники

В мае в интервью «СЭ» о своем желании выступить на «Ледниковом периоде» рассказали сестры Арина и Дина Аверины. Они отметили, что готовы принять предложение об участии, если таковое им поступит.

«Ради интереса мы бы с удовольствием выступили на коньках, сделали бы элементы. В прошлом году мы хотели пойти на «Ледниковый период», в этом году, если позовут, посмотрим, может, и согласимся. Какого партнера выберем? Трудно сказать, мы ведь даже не знаем, кто там будет, из кого выбирать. Нет партнера мечты, главное, чтобы был надежный. Не ронял», — рассказали гимнастки.

Как стало известно «СЭ», в список участников может войти действующий чемпион России в танцах на льду Иван Букин. Он вместе с Александрой Степановой был вынужден приостановить карьеру из-за травмы спины у партнерши. Поэтому, чтобы не скучать без танцев и соревнований, фигурист вполне может себе позволить принять участие в проекте — пока Александра восстанавливает свое здоровье.

Кого точно не будет среди участников, так это олимпийской чемпионки Анны Щербаковой. Фигуристка пока не заявлена на этапы российской серии «Гран-при» и не выступала на контрольных прокатах. Но себя на проекте она пока не видит.

«Честно, пока вообще не могу такое представить, потому что я даже со стороны на парное катание боюсь смотреть. Когда поддержки делают, я всегда очень нервничаю, иногда отворачиваюсь, хотя это делают профессионалы. Если я буду пробовать это с профессионалами, я и то переживаю. А уж попробовать это с человеком, который на коньках неуверенно стоит... Я, честно, пока даже представить себе не могу. Мне кажется, это абсолютно бесстрашным человеком нужно быть», — рассказала Щербакова Sport24.