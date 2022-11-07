Сотникова спрятала бойфренда, но показала ребенка. Олимпийская чемпионка впервые стала мамой

26-летняя фигуристка объявила о том, что родила первенца.

В мире фигурного катания в последнее время много неожиданностей. Сначала Евгения Тарасова вышла замуж за Федора Климова — об отношениях пары не было известно широкому кругу людей, знали только самые внимательные поклонники.

Затем Александра Степанова получила предложение руки и сердца — и не от своего партнера Ивана Букина. И не от друга Игоря Еременко — с ним фигуристка частенько проводила отпуска. Избранником танцорши стал Влад Малинов.

Теперь Аделина Сотникова удивила радостной новостью — она стала мамой. И при этом олимпийская чемпионка ранее не сообщала о своей беременности. Более того, она активно появлялась на мероприятиях — и ей удалось скрыть факт своего интересного положения.

Радость

«Наше сокровище. Мы тебя очень любим. Сегодня тебе ровно неделя, как ты с нами. Новая жизнь», — написала счастливая Сотникова в социальных сетях, сопроводив пост фотографией малыша, карточкой из роддома и своим снимком в положении. Пол ребенка и его имя не сообщается.

Аделину сразу засыпали поздравлениями в комментариях: и друзья, и коллеги-фигуристы, среди которых были Максим Ковтун, Виктория Синицина, Елена Радионова, Софья Самодурова и многие другие. А Александра Бойкова даже посвятила Сотниковой сториз, в которой выразила всеобщее удивление: «Для меня эта новость — рождение твоего ребеночка — приятный шок. Но я бы никогда не подумала, катаясь тогда весной рядом с тобой, что ты беременна».

Действительно, Аделина выступала в шоу Евгения Плющенко «Союз чемпионов» в мае. И, судя по тому, что ее ребенок появился на свет 30 октября, тогда фигуристка была уже примерно на четвертом месяце беременности. Но раз уж не замечали ее коллеги по цеху, неудивительно, что это не увидели и все остальные.

Аделина Сотникова на шоу «Ледниковый период». Александр Федоров, Фото «СЭ»

Тайна

При этом Сотникова совсем недавно, в начале сентября, появилась в качестве посла ГТО на выставке достижений Московского спорта. И уже тогда она была на последних месяцах беременности, однако проявила такой креатив в одежде, что ее положение осталось незамеченным. Стиль Аделины, свободный крой помогли ей сохранить секрет.

В начале октября, когда стартовали съемки нового сезона «Ледникового периода», фигуристке один из подписчиков задал вполне логичный вопрос: почему Сотникова не участвует в проекте? На что спортсменка ответила довольно неоднозначно:

«Меня не приглашали на сезон-2022. Я бы и не согласилась. У меня другой проект, более важный для меня. Я всем участникам желаю удачи», — написала Аделина.

Теперь понятно, что за более важный проект случился в жизни олимпийской чемпионки: это рождение первенца.

Аделина Сотникова. Фото Соцсети

Отец

Помимо таинственности факта самого появления ребенка у Сотниковой, неизвестным является и личность того, кто является его отцом. Вообще о личной жизни фигуристки известно очень мало — больше слухов, среди которых был и возможный роман Аделины с четырехкратным чемпионом России Максимом Ковтуном. Спортсмены вместе тренировались под руководством Елены Буяновой в ЦСКА. Однако фигуриста связывают многолетние отношения с гимнасткой Евгенией Левановой.

Сотникова же некоторое время встречалась с телеведущим Александром Молочко. Однако их пара распалась — якобы из-за измены партнера. Были слухи и о романе спортсменки с блогером Давидом Манукяном (известным как Дава). Они вместе должны были принимать участие в прошлом сезоне «Ледникового периода». Однако их дуэт не смог выступать из-за травмы блогера, а нового партнера Аделине не нашли. Тем не менее у их тандема сложились теплые отношения, но до романтических, видимо, дело не дошло.

Сотникова не выкладывает личную жизнь в социальные сети. Поэтому кто в настоящее время является ее молодым человеком и отцом ее малыша — публике неизвестно. Но счастливыми новостями фигуристка все же поделилась с подписчиками и всем внешним миром. Возможно, в ближайшее время Аделине захочется рассказать и другие подробности. А пока она принимает поздравления и радуется новому статусу — роли мамы.