Загитова призналась, что страдала от постспортивной депрессии. И она далеко не первая

Олимпийская чемпионка подняла важную тему.

Алина Загитова в интервью двукратной чемпионке Европы по художественной гимнастике Ляйсан Утяшевой заявила, что страдала от постспортивной депрессии. И верно подметила — с этим расстройством сталкиваются многие спортсмены.

«Думаю, что у меня была постспортивная депрессия в какой-то степени, как у любого спортсмена. Но у меня было много работы, я не успевала об этом думать. Только вечером я ложилась, все мысли о том, как бы сделать прыжок. Были сны, как я падала. Я просыпалась в какой-то истерике. Но это было крайне редко. Было много шоу, благотворительной деятельности, скучать не приходилось, — сказала Загитова в интервью двукратной чемпионке Европы по художественной гимнастике Ляйсан Утяшевой, опубликованном на YouTube.

Вообще депрессия — одно из самых распространенных заболеваний в мире. По оценкам Всемирной организации здравоохранения, от этого расстройства психического здоровья страдает около пяти процентов населения нашей планеты. Подобный диагноз вправе поставить только специалист, но спортсмены попадают в число жертв данного недуга довольно часто.

Ляйсан Утяшева и Алина Загитова. Фото Соцсети

Игнор ментального здоровья

Вообще в спорте, как верно подметила олимпийская чемпионка в танцах на льду Габриэла Пападакис, вопросы психического состояния зачастую уходят на второй план:

«В спортивной среде до сих пор порой игнорируются вопросы, касающиеся ментального здоровья. Это выглядит неуместным, неприглядным. Одно дело, когда говорят: «Тут непорядок, будем лечить». Другое — когда тебе плохо, а в ответ говорят: «Даем тебе немного времени. Давай займись собой». Все равно что сказать тому, кто не хочет больше жить: «Займись собой».

Французская фигуристка выиграла Олимпиаду. Но до нее страдала из-за депрессии — о которой не решалась говорить вслух. О проблемах спортсменки стало известно уже спустя несколько месяцев, когда об их с Гийомом Сизероном паре сняли документальный фильм. И вот там Габриэла поделилась — она сделала аборт и впала в депрессию.

«У меня произошел срыв, после которого я больше не могла кататься. Это депрессия. Мысль о том, что я снова выйду на тренировку, казалась мне невозможной. Мы задумались: стоит ли игра свеч? Ехать ли на чемпионат мира? Умом мы понимали, что нет смысла, мы были не в том состоянии. Это вынужденное решение», — рассказала Пападакис.

Хорошо, что в истории французской фигуристки счастливый конец — и здоровье на месте, и олимпийское золото тоже. Плохо, что топовая фигуристка, живущая в цивилизованном государстве, боится говорить вслух о своих проблемах.

Габриэла Пападакис. Фото Global Look Press

Факторы развития

У спортсменов довольно много причин, рисков, из-за которых может развиться депрессия. Тяжелый график, необходимость совмещать спортивную жизнь с личной, желание все успеть, тяжелые нагрузки и необходимость держать себя в определенной форме или весовой категории.

А иногда все сразу накладывается — и психика человека не выдерживает. Примерно то же самое случилось с американской фигуристкой Грейси Голд. В свои лучшие годы спортсменка набирала 210 баллов, а после короткой программы на чемпионате мира в Бостоне обходила саму Евгению Медведеву. Но что-то пошло не так.

В 2017 году Грейси завершила карьеру. Фигуристка оказалась неконкурентоспособной — как на внутренних турнирах, так и на международных. Помимо спортивных неудач у Голд были и другие проблемы: расстройство пищевого поведения, панические атаки и отсутствие сна. В таком состоянии соревноваться было просто невозможно.

Однако после терапии с психологом Грейси пришла к выводу, что ей стоит возобновить карьеру. Но уже не для результатов — для личной мотивации. Ее баллы были далеки от уровня российских юниорок, в прокатах она с трудом исполняла одинарные прыжки. Но это все неважно, ведь для фигуристки было в приоритете ее здоровье. Как физическое, так и ментальное.

Алина Загитова. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Необходимость лечения

Но не все спортсмены справляются самостоятельно — как это сделала французская фигуристка Пападакис и американка Голд. Олимпийский чемпион Майкл Фелпс не просто признался в своих проблемах публично, но и добровольно пошел на терапию. Легендарный пловец страдал от депрессии ежегодно начиная с 2004-го (на тот момент ему было всего 19 лет).

— Особенно тяжело я страдал после Олимпийских игр. Наркотики были способом убежать от всего, чего я боялся. Я просто занимался самолечением, порой ежедневно, чтобы закрыть глаза и не видеть своих проблем, — так прокомментировал свое состояние Фелпс.

После Олимпийских игр в Лондоне в 2012 году Майклу стало особенно плохо. И хоть он и выиграл четыре золота и два серебра, это никак не радовало спортсмена. Он просто не хотел больше жить. Именно тогда Фелпс понял — ему нужна помощь. И это полностью изменило его жизнь.

Американец обратился к психологам и даже лег в клинику на лечение. После этого Фелпс смог вернуться к спорту: возобновил карьеру и после Лондона выступил еще на одних Играх, в Рио-де-Жанейро. В личной жизни у него тоже все пошло в гору — пловец женился на своей давней подруге, и у них родилось трое детей.

Вывод тут очень прост — крайне важно признаться, в первую очередь самому себе, в том, что есть проблемы. И дальше уже не бояться их решать. Даже великие чемпионы страдают от такой непростой вещи, как депрессия. Но они находят в себе силы признаться, решить эту проблему и дальше добиваться поставленных целей.