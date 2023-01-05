Горячий лед. Нугуманова, Вертью и другие фигуристки, которые завели отношения с хоккеистами

Романтика зимнего спорта.

В ноябре россиянку Ксению Синицыну спросили, могла бы она выйти замуж за хоккеиста. На что спортсменка ответила утвердительно. Отношения фигуристок с хоккеистами не являются новым явлением. Некоторые романы даже заканчиваются свадьбами и созданием новой ячейки общества. «СЭ» рассказывает об известных лавстори между спортсменами, которых объединил не только лед, но и светлые чувства друг к другу.

Тесса Вертью и Морган Райлли

Фото Соцсети

Трехкратная олимпийская чемпионка в танцах на льду на днях объявила о помолвке. Но не со своим партнером. Скотт Моир, с которым Тесса Вертью завоевала многочисленные титулы за свою карьеру, еще в 2019 году обручился с девушкой по имени Джеки Маскарин. И у пары уже даже есть общий ребенок.

Тессе и Скотту приписывали роман, однако между ними были только рабочие отношения: «Фанаты немного разочарованы тем, что мы не пара. Но у нас удивительные, уникальные отношения, на которые, надеюсь, молодежь смотрит и думает: «Вау, это само по себе очень вдохновляет», — говорил Моир The Guardian.

Избранником фигуристки стал хоккеист — защитник «Торонто» Морган Райлли. О помолвке Виртью сообщила в соцсетях, опубликовав фото со своим женихом. Позднее в подкасте канадской писательницы Шанталь Биссон она подтвердила, что помолвлена.

Алина Загитова и Дмитрий Воронков

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

О романе олимпийской чемпионки и нападающего «Ак Барса» Воронкова говорят очень давно. Преданные поклонники Загитовой заметили, что Алина и Дмитрий начали практически синхронно выкладывать фотографии из одних и тех же мест. К тому же фигуристка стала регулярно посещать матчи казанского клуба.

Тем не менее сама спортсменка никак не комментировала возможные отношения с хоккеистом. А сам Воронков от ответа на вопрос уходил: «Алина Загитова? Не общались еще ни разу. Слухи, что встречаемся? Я не слышал. Нравится ли мне фигурное катание? Нравится».

Сама же Загитова ни о какой конкретике не говорила. Однако в интервью Ляйсан Утяшевой намекнула, что у нее все-таки есть возлюбленный: «Сложный вопрос. На личные темы обычно не говорю. Думаю, это придет как-то само. Возможно, есть уже... Занято ли мое сердце? Возможно», — заявила Алина в шоу «Готовка с Ляйсан».

Елизавета Нугуманова и Матвей Мичков

Фото «СЭ»

Российская фигуристка прямо об отношениях с хоккеистом не сообщала. Однако в сентябре в Сети появилось фото, на котором Елизавета Нугуманова целует Матвея Мичкова в щечку. Оказалось, что во время презентации СКА перед началом сезона-2022/23 журналисты заметили спортсменов, целующих друг друга.

Затем поклонники фигуристки обнаружили теплую переписку между Елизаветой и Матвеем в социальных сетях. Нугуманова выложила фотографию с глубоким декольте, под которой Мичков оставил комментарий: «Моделька» и сопроводил его эмодзи с сердечком. Фигуристка же ответила постом с таким же смайликом и назвала хоккеиста «мой».

Комментарии позднее были удалены. А спортсмены до сих пор официально так и не подтвердили отношения. Но кажется, что в наличии теплых чувств между ними нет никаких сомнений. В конце декабря СКА объявил об аренде Мичкова в «Сочи». И через неделю Нугуманова выложила фотографии с сочинского пляжа.

Ирина Черняева и Вячеслав Анисин

Фото Соцсети

Советская фигуристка связала свою судьбу с многократным чемпионом мира, Европы и СССР. Ирина Черняева каталась в паре с Василием Благовым и стала одной из первых учениц легендарного тренера Татьяны Тарасовой. По окончании спортивной карьеры она вышла замуж за хоккеиста Анисина.

Их брак продлился недолго. Но союз Ирины и Вячеслава подарил миру такую талантливую фигуристку, как Марина Анисина. После развода Черняева вплотную занялась карьерой своей дочери, поставив ее на коньки в возрасте трех с половиной лет. Марина в паре с Гвендалем Пейзера завоевала титулы чемпионки мира в 2000 году и олимпийской чемпионки в 2002 году в танцах на льду.

Впоследствии отношения Марины с матерью испортились из-за Никиты Джигурды. Ирина считала его неподходящей партией для дочери:

«Изматывающие душу ссоры из-за Никиты у нас с мамой начались сразу, как только она узнала, что я встречаюсь с Джигурдой. «Ты с ума сошла! — говорила мама. — С кем ты связалась! Опомнись, у него уже было две жены до тебя. Ты хочешь быть третьей? Но знай, потом будет и четвертая, и пятая!..» Я пыталась переубедить маму, но она и слышать ничего не желала. Причем еще с Никитой не была знакома. Всю информацию о нем она черпала исключительно из желтой прессы, которую зачем-то выуживала из интернета, сидя во Франции за компьютером», — рассказывала Анисина изданию «7 дней» в 2009 году.

Ким Ю На и Ким Вон Чжун

Олимпийскую чемпионку в мире фигурного катания называют не иначе как королевой — это самое популярное слово в поисковиках среди корейцев в контексте с этой спортсменкой. По окончании карьеры Ю На не растеряла свою популярность — она стала политиком, сотрудничает с десятками брендов, участвует в благотворительности, успела попробовать себя в музыке и записала несколько песен вместе со звездами направления K-pop, а также вела телешоу.

Разумеется, к личной жизни такого яркого общественного деятеля было особое внимание. И в биографии фигуристки был роман с хоккеистом — Ким Вон Чжуном. По информации СМИ, влюбленные сблизились, так как вместе ходили в один колледж и тренировались на одной ледовой арене.

Из-за плотных графиков спортсмены могли видеться только пару раз в месяц, но все праздники отмечали вместе. Их отношения также были подтверждены агентством фигуристки, однако вскоре после сочинской Олимпиады роман завершился. В июле стало известно о помолвке 31-летней фигуристки со звездой K-pop — участником группы Forestella Ко Ву Римом.

Кристи Ямагути и Брет Хедикан

Фото Global Look Press

Американская фигуристка связана многолетними узами брака с игроком НХЛ Бретом Хедикеном. Кристи вышла замуж за Брета Хедикана в далеком 2000 году. Спортсмены познакомились еще в 1992 году на Олимпийских играх в Альбервилле. Чувства между ними возникли не сразу, а спустя три года.

Ямагути тогда приехала тренироваться в Ванкувер, в котором в то время как раз выступал Хедикан. Спустя пять лет пара сыграла пышную свадьбу, на которой присутствовало около 300 человек. Церемония прошла под открытым небом на одном из Гавайских островов. Среди гостей были Екатерина Гордеева, Брайан Бойтано, Изабель Брассер и другие.

После свадьбы Ямагути и Хедикан проживали в Северной Каролине. Спортсмены счастливы в браке и по сей день. В их семье родилось две дочери: Кеара Киёми (2003) и Эмма Ёсико (2005). В настоящее время пара живет в Аламо, Калифорния.

Мария Бутырская и Вадим Хомицкий

Фото Global Look Press

Первая российская чемпионка мира в женском одиночном катании выбрала себе в мужья хоккеиста. К их отношениям в обществе отнеслись скептически — считали роман пиар-ходом. Мария старше Вадима на целых десять лет! И фигуристка призналась: первое время из-за этого ей было не очень комфортно:

«Мы оказались в одной компании за одним столом. Нас познакомили общие друзья. Я не обращала тогда на Вадика особого внимания, потому что знала — он намного младше меня, на десять лет», — рассказывала Бутырская о знакомстве с будущим супругом в интервью khl.ru.

Вадима же разница в возрасте нисколько не смущала: «Я тоже знал, что Маша постарше, но был по этому поводу абсолютно спокоен. Влюбился с первого взгляда и не видел никаких преград, чтобы завоевать ее сердце. А тех людей, которые когда-то говорили про нашу разницу в годах, их больше рядом нет», — добавил Хомицкий.

В 2006 году пара обвенчалась — спустя год после знакомства. В их семейной жизни было много испытаний, часто супруги жили на расстоянии. Почти сразу после свадьбы Вадима пригласили в НХЛ, а Мария осталась в России. Тем не менее Бутырская и Хомицкий счастливы в браке до сих пор. В их семье родилось трое детей: Александра, Гордей и Владислав.