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Фигурное катание

Сегодня, 21:00

Башаров и Домнина показали «Дын-дын», а Медведева и Милохин сплагиатили программу Семененко. Как начался «Ледниковый период-2022»

Медведева и Милохин сплагиатили программу Семененко. Как начался «Ледниковый период-2022»
Отдел спорта «СЭ»
Евгения Медведева и Даня Милохин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Обзор первого выпуска нового сезона.

Стартовал новый сезон популярного телепроекта. В этот раз в «Ледниковом» три олимпийских чемпиона в роли ведущих — компанию Алине Загитовой и Алексею Ягудину составила Анна Щербакова. А в числе участников появилось несколько дебютантов, в том числе — и действующие спортсмены, члены сборной России, которые по разным причинам пропускают первую половину сезона.

Формат самого шоу отличается от прошлогоднего: в этот раз участники, как было несколько лет назад, поделены на две команды — Ильи Авербуха и Александра Жулина. И уже в первом выпуске зрители увидели просто все: и красоту, и артистизм, и кринж, и споры. Чем удивил «Ледниковый период» — в обзоре «СЭ».

Слезы и кринж

Первый же номер нового сезона стал одним из самых громких и запоминающихся. Его исполнили олимпийская чемпионка Елена Ильиных и известный актер Егор Бероев. Программа поставлена под композицию Виктора Цоя «Кукушка» в интерпретации Полины Гагариной.

Во время выступления друг Бероева замкомандира роты спецназа ВДВ, находящийся сейчас в зоне СВО, читает стихи. Подробнее об этой постановке «СЭ» писал ранее.

Пара получила за технику не самые высокие баллы — все-таки было падение, когда Бероев не устоял на ногах. А вот за артистизм оценка была выше — в слезах была и сама Ильиных, и одна из судей — Светлана Захарова. Елену после проката утешала Анна Щербакова, которая дебютировала в роли ведущей.

Егор Бероев, Елена Ильиных, Полина Гагарина. Номер на тему спецоперации в «Ледниковом периоде»: как к этому относиться?

Следующими на лед вышли Марат Башаров и Оксана Домнина. И их номер под японские мотивы был очень необычным. Дмитрий Хрусталев, который был одним из членов жюри, отметил, что у него с лица не сходила улыбка во время проката. Тем не менее, на фоне глубокомысленной «Кукушки», которую катали предыдущие участники, постановка Домниной и Башарова выглядела достаточно кринжово.

А Татьяна Навка заявила своему бывшему партнеру (олимпийская чемпионка в одном из прошлых сезонов «Ледникового» выступала с Башаровым), что он слишком много кривлялся. И по ее мнению, так же сказала бы Татьяна Анатольевна Тарасова, которая не принимала участия в первом выпуске проекта.

Также Навка отметила мотив музыки, под которую выступала пара. И задала вопрос, который по любому крутился в голове у каждого зрителя: а что же такое дын-дын? Домнина пообещала объяснить это позднее. На вопросы Алины Загитовой Башаров ответил: дын-дын — это текст из песни. Видимо, скрытый смысл этой композиции так и останется тайной.

Пара Валерия Ланская и Роман Костомаров выступали уже с более привычным для проекта номером, удивили сложными, но очень красивыми поддержками и набрали солидный балл 11,82. Навка призналась — из-за Костомарова ей сложно судить эту пару. Но добавила, что номер ее не пробрал. А Елена Чайковская отметила бег на коньках и согласилась с Татьяной — ее также «не взяло».

Споры и K-pop

Дебютанты проекта — олимпийский чемпион Никита Кацалапов и актриса Елизавета Арзамасова показали один из самых технически сложных номеров. Высокие поддержки, скорости — почти все судьи поставили 5,9 за технику. Дмитрий Хрусталев назвал выступление пары красотой.

А Татьяна Навка отметила руки Арзамасовой и посоветовала актрисе работать над скольжением. Елена Чайковская заявила, что от нее будет трудно получить максимальную оценку за артистизм. Тем не менее — пара получила единогласные 6,0 за артистизм от судей. Никита Кацалапов с улыбкой отметил, что не сомневался, что они с Елизаветой выступят хорошо.

Евгения Медведева и Даня Милохин снова катаются вместе. И на них все еще приятно смотреть. Они показали бодрый номер под композиции в стиле K-pop. Именно под эти две песни выступает в произвольной программе Евгений Семененко. Паре удалось зажечь под зажигательные мотивы почти так же, как и ученику Алексея Мишина на контрольных прокатов.

Даня Милохин и&nbsp;Евгения Медведева после выступления на &laquo;Ледниковом периоде&raquo;. 14&nbsp;декабря 2021 года. Медведева и Милохин снова вместе! Они покорили страну на «Ледниковом периоде»

Елена Чайковская похвалила Милохина за поддержку «свечку» и отметила, что дуэту удаслось прибавить в технике. А Татьяна Навка выразила мнение, что Женя и Даня могут еще лучше. И посоветовала использовать больше танцевальных, парных перестроений. А Анна Щербакова констатировала: Медвелохины вернулись!

Победительница последнего сезона «Ледникового периода» Татьяна Волосожар в этот раз выступает с Вячеславом Чепурченко в команде Жулина. Их дуэт показал технически сложный номер, хоть и партнер едва удержался на ногах в некоторых эпизодах. Но артистически ему чего-то не хватило — об этом сказал и ведущий, Алексей Ягудин.

Светлана Захарова заявила, что не поняла эту постановку. А Илья Авербух взорвался в ответ — почему же тогда она поставила 6,0 за артистизм? По мнению продюсера, Медведева и Милохин выступали намного ярче, но их вторая оценка ниже. Возмужщению хореографа не было предела — но ситуацию сгладил выбежавший Марат Башаров, который разрядил обстановку репликой «дын-дын». На этом конфликт был исчерпан.

Чемпионы с чемпионками

Дарья Мороз мечтала заняться фигурным катанием — и теперь она катается с Максимом Марининым. Они показали чувственную постановку — по мнению Алексея Ягудина номер-загадку. Судьи поставили не очень высокие оценки, но дали паре несколько комплиментов.

Регине Тодоренко повезло — ей достался один из лучших партнеров нашего парного катания — Александр Энберт. Их пара показала, пожалуй, самый веселый номер первого выпуска. Они катались под балканские мотивы и сделали несколько сложнейших поддержек. Елена Чайковская высоко оценила технические элементы и артистизм участников, но добавила, что не хватило эффекта «Ах».

Дмитрий Хрусталев отметил, что номер был пропагандой счастливой семьи. А Наталья Подольская в паре с Дмитрием Соловьевым следом показали противоположность — под французский вокал продемонстрировали драму человеческих отношений. По мнению Елены Летучей, дуэту не хватило страсти. Елена Чайковская добавила, что для первого раза участники выступили неплохо.

Шикарное красное платье Алины Загитовой во&nbsp;время записи первого выпуска нового сезона шоу &laquo;Ледниковый период&raquo;. 6&nbsp;октября 2022 года. Шикарное платье Загитовой и нежный образ Щербаковой. Как начались съемки «Ледникового периода»

Еще один дебютант проекта — двукратный чемпион России Иван Букин. Пока его партнерша Александра Степанова восстанавливает здоровье, фигурист выступает в проекте в паре с ведущей Аллой Михеевой. Дебют пары получился неплохим, но Иван, как истинный джентльмен и надежный партнер, взял инициативу на себя. В итоге катания Аллы в их программе было мало.

Елена Чайковская даже обратилась к Букину с вопросом: «Ты зачем не отпускал ее на лед? Дай ей покататься». А Михеева иронично отметила, что фигуристу просто досталась сложная партнерша. Чего нельзя сказать об Иване Скобреве, ведь он выступает в паре с чемпионкой Викторией Синициной. Их пара набрала одни из самых высоких баллов в первом выпуске и вполне заслуженно — они выступали безупречно. Чайковская особенно отметила выступление партнера в этом дуэте.

И завершали первый эпизод нового сезона Иван Колесников и Татьяна Тотьмянина. И сделали это на мажорной ноте — набрав наивысший балл из всех. Татьяна Навка назвала катание пары достойным, а также призвала их продолжать удивлять.

Фигурное катание
Евгения Медведева
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