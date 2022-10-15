Башаров и Домнина показали «Дын-дын», а Медведева и Милохин сплагиатили программу Семененко. Как начался «Ледниковый период-2022»

Обзор первого выпуска нового сезона.

Стартовал новый сезон популярного телепроекта. В этот раз в «Ледниковом» три олимпийских чемпиона в роли ведущих — компанию Алине Загитовой и Алексею Ягудину составила Анна Щербакова. А в числе участников появилось несколько дебютантов, в том числе — и действующие спортсмены, члены сборной России, которые по разным причинам пропускают первую половину сезона.

Формат самого шоу отличается от прошлогоднего: в этот раз участники, как было несколько лет назад, поделены на две команды — Ильи Авербуха и Александра Жулина. И уже в первом выпуске зрители увидели просто все: и красоту, и артистизм, и кринж, и споры. Чем удивил «Ледниковый период» — в обзоре «СЭ».

Слезы и кринж

Первый же номер нового сезона стал одним из самых громких и запоминающихся. Его исполнили олимпийская чемпионка Елена Ильиных и известный актер Егор Бероев. Программа поставлена под композицию Виктора Цоя «Кукушка» в интерпретации Полины Гагариной.

Во время выступления друг Бероева замкомандира роты спецназа ВДВ, находящийся сейчас в зоне СВО, читает стихи. Подробнее об этой постановке «СЭ» писал ранее.

Пара получила за технику не самые высокие баллы — все-таки было падение, когда Бероев не устоял на ногах. А вот за артистизм оценка была выше — в слезах была и сама Ильиных, и одна из судей — Светлана Захарова. Елену после проката утешала Анна Щербакова, которая дебютировала в роли ведущей.

Следующими на лед вышли Марат Башаров и Оксана Домнина. И их номер под японские мотивы был очень необычным. Дмитрий Хрусталев, который был одним из членов жюри, отметил, что у него с лица не сходила улыбка во время проката. Тем не менее, на фоне глубокомысленной «Кукушки», которую катали предыдущие участники, постановка Домниной и Башарова выглядела достаточно кринжово.

А Татьяна Навка заявила своему бывшему партнеру (олимпийская чемпионка в одном из прошлых сезонов «Ледникового» выступала с Башаровым), что он слишком много кривлялся. И по ее мнению, так же сказала бы Татьяна Анатольевна Тарасова, которая не принимала участия в первом выпуске проекта.

Также Навка отметила мотив музыки, под которую выступала пара. И задала вопрос, который по любому крутился в голове у каждого зрителя: а что же такое дын-дын? Домнина пообещала объяснить это позднее. На вопросы Алины Загитовой Башаров ответил: дын-дын — это текст из песни. Видимо, скрытый смысл этой композиции так и останется тайной.

Пара Валерия Ланская и Роман Костомаров выступали уже с более привычным для проекта номером, удивили сложными, но очень красивыми поддержками и набрали солидный балл 11,82. Навка призналась — из-за Костомарова ей сложно судить эту пару. Но добавила, что номер ее не пробрал. А Елена Чайковская отметила бег на коньках и согласилась с Татьяной — ее также «не взяло».

Споры и K-pop

Дебютанты проекта — олимпийский чемпион Никита Кацалапов и актриса Елизавета Арзамасова показали один из самых технически сложных номеров. Высокие поддержки, скорости — почти все судьи поставили 5,9 за технику. Дмитрий Хрусталев назвал выступление пары красотой.

А Татьяна Навка отметила руки Арзамасовой и посоветовала актрисе работать над скольжением. Елена Чайковская заявила, что от нее будет трудно получить максимальную оценку за артистизм. Тем не менее — пара получила единогласные 6,0 за артистизм от судей. Никита Кацалапов с улыбкой отметил, что не сомневался, что они с Елизаветой выступят хорошо.

Евгения Медведева и Даня Милохин снова катаются вместе. И на них все еще приятно смотреть. Они показали бодрый номер под композиции в стиле K-pop. Именно под эти две песни выступает в произвольной программе Евгений Семененко. Паре удалось зажечь под зажигательные мотивы почти так же, как и ученику Алексея Мишина на контрольных прокатов.

Елена Чайковская похвалила Милохина за поддержку «свечку» и отметила, что дуэту удаслось прибавить в технике. А Татьяна Навка выразила мнение, что Женя и Даня могут еще лучше. И посоветовала использовать больше танцевальных, парных перестроений. А Анна Щербакова констатировала: Медвелохины вернулись!

Победительница последнего сезона «Ледникового периода» Татьяна Волосожар в этот раз выступает с Вячеславом Чепурченко в команде Жулина. Их дуэт показал технически сложный номер, хоть и партнер едва удержался на ногах в некоторых эпизодах. Но артистически ему чего-то не хватило — об этом сказал и ведущий, Алексей Ягудин.

Светлана Захарова заявила, что не поняла эту постановку. А Илья Авербух взорвался в ответ — почему же тогда она поставила 6,0 за артистизм? По мнению продюсера, Медведева и Милохин выступали намного ярче, но их вторая оценка ниже. Возмужщению хореографа не было предела — но ситуацию сгладил выбежавший Марат Башаров, который разрядил обстановку репликой «дын-дын». На этом конфликт был исчерпан.

Чемпионы с чемпионками

Дарья Мороз мечтала заняться фигурным катанием — и теперь она катается с Максимом Марининым. Они показали чувственную постановку — по мнению Алексея Ягудина номер-загадку. Судьи поставили не очень высокие оценки, но дали паре несколько комплиментов.

Регине Тодоренко повезло — ей достался один из лучших партнеров нашего парного катания — Александр Энберт. Их пара показала, пожалуй, самый веселый номер первого выпуска. Они катались под балканские мотивы и сделали несколько сложнейших поддержек. Елена Чайковская высоко оценила технические элементы и артистизм участников, но добавила, что не хватило эффекта «Ах».

Дмитрий Хрусталев отметил, что номер был пропагандой счастливой семьи. А Наталья Подольская в паре с Дмитрием Соловьевым следом показали противоположность — под французский вокал продемонстрировали драму человеческих отношений. По мнению Елены Летучей, дуэту не хватило страсти. Елена Чайковская добавила, что для первого раза участники выступили неплохо.

Еще один дебютант проекта — двукратный чемпион России Иван Букин. Пока его партнерша Александра Степанова восстанавливает здоровье, фигурист выступает в проекте в паре с ведущей Аллой Михеевой. Дебют пары получился неплохим, но Иван, как истинный джентльмен и надежный партнер, взял инициативу на себя. В итоге катания Аллы в их программе было мало.

Елена Чайковская даже обратилась к Букину с вопросом: «Ты зачем не отпускал ее на лед? Дай ей покататься». А Михеева иронично отметила, что фигуристу просто досталась сложная партнерша. Чего нельзя сказать об Иване Скобреве, ведь он выступает в паре с чемпионкой Викторией Синициной. Их пара набрала одни из самых высоких баллов в первом выпуске и вполне заслуженно — они выступали безупречно. Чайковская особенно отметила выступление партнера в этом дуэте.

И завершали первый эпизод нового сезона Иван Колесников и Татьяна Тотьмянина. И сделали это на мажорной ноте — набрав наивысший балл из всех. Татьяна Навка назвала катание пары достойным, а также призвала их продолжать удивлять.