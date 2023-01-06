Чемпионы мира среди юниоров завершили карьеру. Фигуристы Панфилова и Рылов устали от травм

Перспективная спортивная пара так и не оправилась от многочисленных проблем.

Дуэт Аполлинарии Панфиловой и Дмитрия Рылова считался одним из самых ярких и перспективных в России. Их парные элементы были великолепны — чего только стоила одна подкрутка! Фигуристам прочили большое будущее, даже несмотря на их не самые быстрые темпы изучения прыжков в три оборота.

Но все кончилось, так толком и не начавшись. Панфилова и Рылов собрали немало юниорских наград. Они — чемпионы мира среди юниоров 2020 года, чемпионы юношеских Олимпийских игр, победители финала «Гран-при» среди юниоров. Но на взрослом уровне они так и не сумели проявить себя во всей красе.

Аполлинария и Дмитрий не могли кататься практически два года. Всему виной — многочисленные травмы у обоих партнеров. И после столь сложного пути восстановлений и реабилитаций спортсмены приняли непростое для себя решение о завершении карьеры в еще совсем юном возрасте: Панфиловой всего 19 лет, Рылову — 21.

Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов. Фото Global Look Press

Физическая и моральная боль

О своем намерении фигуристы сообщили сами в социальных сетях. Они написали трогательное письмо, в котором объяснили, почему им пришлось принять столь резкое решение. Но детали из этих откровений выглядят жутко: 4 титановых винта у партнера, врачебная ошибка при лечении перелома у партнерши...

«Мы долго ждали. На промежутке времени длиной в два года у нас были «завязаны руки»... Но сегодня мы наконец-то скажем то, что должны были сказать уже давно. Наша карьера подошла к концу. Это был сложный, извилистый, но прекрасный путь. Физическая и моральная боль в спорте — это неотъемлемая его часть, и любой спортсмен за свой путь сталкивается с этими проблемами и преодолевает их, но даже у желания есть конец.

В первые месяцы нашего отсутствия партнеру нашей пары сделали сложнейшую операцию на позвоночнике. В его нижнюю часть были вкручены четыре титановых винта, и дальнейшие тренировки и выступления были невозможны. Восстановления и возврат к тренировочному процессу заняли 10 долгих месяцев, но мы справились, вышли и восстановили все элементы на прежнем уровне. Через пару месяцев у партнерши пары случился перелом в ноге, и из-за врачебной ошибки восстановление затянулось на очень долгий срок.

Эти две проблемы сильно сказались на нашем здоровье — как физическом, так и психологическом. Мы ни в коем случае не пытаемся оправдать наше решение и вызвать у болельщиков жалость. Это лишь констатация фактов", — говорится в сообщении спортсменов.

Восстановления и реабилитации

В текущем сезоне пара еще в августе вернулась к тренировкам. О выступлении на контрольных прокатах речи не шло, но у фигуристов и их тренеров были планы все-таки постепенно вернуться к соревнованиям. До этого Аполлинария восстанавливалась от травмы стопы — она проходила лечение в Израиле. Дмитрий же перенес операцию по удалению кисты, а затем в конце сезона-2020/21 получил повреждение.

Третий юниорский сезон-2019/20 был лучшим в их карьере. Пара просто была непобедимой и выиграла во всех турнирах, в которых принимала участие, в том числе и на юношеской Олимпиаде в Лозанне. Но и эти победы дались им очень непросто — практически перед каждым стартом что-то мешало полноценной подготовке: то неуверенность в себе, то ангина после первенства России среди юниоров в Саранске.

В марте 2020 года пара совместно с тренерами решила перейти на взрослый уровень. Но полноценного дебюта у них не получилось. Контрольные прокаты Аполлинария и Дмитрий пропустили из-за удаления небных миндалин у партнера. А полноценному международному дебюту помешал ковид.

В итоге пара стала третьей на «Гран-при» в Москве, который был больше внутренним турниром из-за ситуации с коронавирусом. На чемпионате России-2021 Панфилова и Рылов допустили ошибки и заняли пятое место. Это был, по сути, их последний полноценный старт. В дальнейшем их ждали только бесконечные восстановления после травм.

«Сегодня ребята приняли окончательное решение о завершении карьеры из-за травм, которые преследуют их на протяжении двух последних лет. Не могли выйти из травм, что не позволяло нам тренироваться», — сказал ТАСС тренер пары Павел Слюсаренко.

Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов. Фото Global Look Press

Доширак и ненависть

Их путь в фигурном катании был непростым. После переезда в Пермь Рылов некоторое время испытывал финансовые трудности. Ему даже приходилось питаться едой быстрого приготовления и сильно экономить. Об этом он рассказал в интервью ФФККР:

«Типа этого. Год я, можно сказать, на «Дошираке» сидел. Это потом, когда прошло года два и я начал получать зарплату, призовые за «Гран-при», то все наладилось», — говорил фигурист.

Тяжело пришлось и Аполлинарии. До того как встать в пару с Дмитрием, она перенесла травму и очень долгое время не каталась от слова совсем. «Упала неудачно, мышца надорвалась, потом заболела спина. Долго не каталась. А потом появился Дима. Павел Сергеевич Слюсаренко сказал: попробуйте, поделайте что-нибудь вместе. Меня это не очень обрадовало, ведь я считала себя уже опытной парницей. Тренеры говорили: ищем партнера, ищем... И вдруг Дима...» — поделилась Панфилова.

Но даже после того как Дмитрий и Аполлинария встали в пару, их совместную работу нельзя назвать гладкой. Первое время партнеры тупо не переваривали друг друга и постоянно ругались:

«У нас характеры полные противоположности. Очень часто ссорились. Просто так — по пустякам», — говорил о начале их совместной деятельности Рылов.

«Кто-то что-то сказал: он зацепился за слово, я зацепилась. Но нас не выгоняли со льда», — добавила Панфилова.

Сейчас пару связывают несколько лет отношений вне льда. Но их совместная история в спорте закончилась. Тренер пары Павел Слюсаренко не исключил в комментарии matchtv.ru, что поклонники еще увидят фигуристов в шоу. Но уже точно не на соревнованиях.