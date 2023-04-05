Распалась самая необычная пара России. Они не выступали на соревнованиях больше года

Совместный путь Ходыкина и Павлюченко завершен.

Этот сезон прошел под эгидой эмоциональных разрывов в танцах на льду. В течение календарного года фигуристы по три раза успевали сменить партнеров! Казалось бы, парное катание прошло мимо этой тенденции — все главные лица сборной были в деле. Все, кроме нашего четвертого дуэта. Дарья Павлюченко с Денисом Ходыкиным появились в сентябре на контрольных прокатах, а дальше — тишина.

Пара пропускала один турнир за другим, пока в интернете ходили слухи то ли о разрыве, то ли о завершении карьеры ребят. И вот по крайней мере один из них подтвердился. Ходыкин объявил о том, что больше не будет выступать с Павлюченко. Что теперь он планирует делать дальше и в чем причина?

Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Павлюченко подвели травмы, и дуэт пропустил весь этот сезон

Для тех, кто внимательно следит за российским фигурным катанием решение Ходыкина не новость. Пара несколько раз была на грани разрыва, и ребята даже катались с другими партнерами. Но в последний момент они все-таки решали продолжить сотрудничество. Что изменилось в этот раз? Возможно, Дарья Павлюченко устала от спорта и решила приостановить карьеру. Точно не Ходыкин — ведь он уже объявил о том, что продолжает и сейчас в активном поиске новой партнерши. «После восстановления Даши от травмы мы поговорили и решили, что совместная работа дальше невозможна, — пишет Денис в обращении к болельщикам. — Это было тяжелое для нас решение. Но мой путь в спорте на этом не заканчивается. Я намерен и дальше продолжать свою карьеру, потому что фигурное катание — это моя жизнь, я люблю кататься и получать от этого удовольствие и результаты».

Ходыкин последние месяцы и так катался один — Дарья не могла полноценно тренироваться из-за травмы. Собственно, по этой причине они фактически пропустили весь сезон. Павлюченко/Ходыкин показали свои программы на контрольных прокатах, а вот на соревнованиях их не было. Сначала пропустили один этап российского «Гран-при», затем второй, следом чемпионат России и финал «Гран-при». Не было пары даже на шоу-турнирах вроде командного Кубка Первого канала и турнира шоу-программ. Хотя показать шоу они всегда были рады. В негласной табели о рангах Дарья с Денисом почти всегда уступали Евгении Тарасовой с Владимиром Морозовым, Александре Бойковой с Дмитрием Козловским и Анастасии Мишиной с Александром Галлямовым. Это был едва ли не приговор в плане международных стартов — на крупные пробиться было тяжело. Тем не менее зрителям они всегда запоминались своей изобретательностью.

Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Пара застряла в статусе четвертого номера сборной

Во многом это заслуга бывшей супруги Ходыкина — Бетины Поповой. Несмотря на развод, она продолжила работать с парой и раскрыла фигуристов с лучшей стороны. Пока эксперты говорили о том, что дуэту не хватает изящности и музыкальности, Попова нашла интересную альтернативу и добавляла в программы элементы акробатики. Смотрелось эффектно, но, увы, практически не ценилось с судьями. Добавим сюда еще тот факт, что главные конкуренты тренируются у Тамары Москвиной — скромному штабу Сергея Доброскокова бороться с ней на административном уровне было тяжело. Как и с Этери Тутберидзе, которая взяла перед Олимпиадой под свое начало Тарасову и Морозова. Так Павлюченко/Ходыкин лишились Олимпиады. Доброскоков утверждает, что проблемы начались именно тогда. «Они еще до Олимпийских игр хотели бросить спорт, уговаривал их как мог, — рассказал тренер в беседе с ТАСС. — Все, что мог, я передал. Каждый выбирает свою дорогу».

Последняя ремарка касается решения работать с Сергеем Росляковым. Вообще Росляков с Доброскоковым тренировали вместе, но, видимо, последний год отношения между ними охладились, и они разделили между собой пары. Павлюченко с Ходыкиным выбрали Рослякова, и успеха этот вариант им не принес. С другой стороны, даже если отбросить вопрос травм, вряд ли фигуристы показали бы существенный прогресс. Конкуренты все еще в деле, а Дарья с Денисом, есть ощущение, упираются в свой потолок и выше его прыгнуть не могут. В 2020-м они взяли бронзу на чемпионате Европы — помог провал Мишиной и Галлямова на чемпионате страны. Но это первый и единственный их крупный международный успех. Паре постоянно чего-то не хватает, так что желание Ходыкина попробовать себя с другой девушкой тоже объяснимо. Вопрос только с кем. Смену гражданства он не рассматривает, а в России свободных партнерш немного.

Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Возможный вариант для Ходыкина — бывшая одиночница

«В парном виде спорта от такого никто не застрахован, не всегда получается так, что пара от начала до конца проходит свой путь вместе, — рассказала «СЭ» Бетина Попова. — И вообще здорово, что ребята смогли пройти тот путь, который прошли, потому что они добились серьезных результатов, хорошо катались вместе. Но покажите мне пару, в которой не было бы каких-то проблем. И травмы сделали свое дело. Поэтому как случилось — так случилось, к сожалению». Подробностей о планах Ходыкина она не говорит, но уверяет, что уже есть интересные варианты для будущих дуэтов. Более того, Росляков нашел партнера и для Павлюченко. Дарье предлагали остаться, но она пока что окончательного решения не приняла — как вернуться, так и окончательно завершить. Ей тяжело далось возвращение, тем не менее Павлюченко уже тренируется и занимается танцами.

Ходыкин остается в группе Рослякова и Поповой. Спарринг-партнерами для него будет еще один новый дуэт — Алена Косторная/Георгий Куница. Есть мнение, что в пару к Денису также поставят бывшую одиночницу. В таком случае спектр возможных вариантов расширяется прилично. Другое дело, что переход из одиночного катания в парное редко заканчивается большим триумфом. Пока что единственным исключением из правил, причем относительным, можно назвать Катарину Гербольдт — она была на Олимпиаде как одиночница, а потом ездила со сборной в паре. С другой стороны, каждый парник когда-то был одиночником, после чего учил парные элементы. Учить их в 19 сложнее, чем в 12, но чего только не бывает в спорте! В любом случае, как бы ни было грустно от потери пары Павлюченко/Ходыкин, это как раз тот редкий случай, когда вместо одного хорошего дуэта можем получить сразу два.