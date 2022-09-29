Бывшая британка и австралиец приостановили карьеру в сборной России. Их демотивируют санкции

После ухода в бессрочный отпуск Загорски и Гурейро в российских танцах на льду практически не осталось опытных фигуристов.

Новый сезон простым не будет ни для кого, но особенно это касается танцев на льду. За какую-то неделю стало понятно, что ни один из лидирующих дуэтов последних лет не выступит как минимум в этом году. Виктория Синицина/Никита Кацалапов отдыхают после тяжелого четырехлетия, Александра Степанова/Иван Букин приостановили карьеру из-за травмы спины у партнерши. Теперь же стало известно, что не выступят и Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро, находившиеся в подвешенном состоянии после чемпионата России. Самая необычная российская пара могла бы стать безоговорочным лидером, но уже долгое время борется с проблемами со здоровьем. Многие предполагали окончание их карьеры, но пока официальна объявлена только пауза в выступлениях.

Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Менингит Загорски и коронавиурс Гурейро

Большую часть прошлого сезона Тиффани Загорски провела без интенсивных тренировок — долгое время лечилась от менингита, потом вроде бы смогла более-менее восстановиться и приехала на чемпионат России в Санкт-Петербурге. Результат в ритм-танце оставлял желать лучшего, но произвольный стал настоящим испытанием для фигуристки и ее партнера Джонатана Гурейро. Загорски в полуобморочном состоянии доехала до конца программы, после чего не смогла дойти до «уголка слез и поцелуев» и дождаться оценок, а попросила «прилечь». Во время проката Тиффани упала из-за слабости, но сняться отказалась. «Она молодец, для меня она герой. При такой тяжелой болезни откатать до конца, — отмечал Гурейро после произвольного танца. — Я ее два раза спрашивал: «Может, остановимся?» Она хотела катать до финала».

Джонатан надеялся, что у их пары получится восстановиться и съездить на какой-то еще международный турнир, чтобы показать, что они готовы к Олимпийским играм. Но этого не случилось — в Пекин отправились более молодые, ставшие на чемпионате страны вторыми Диана Дэвис/Глеб Смолкин. Загорски/Гурейро же отправились лечиться — в прошлом сезоне не только Тиффани страдала из-за проблем со здоровьем, но и Джон переболел коронавирусом в межсезонье, так что подготовка получилась смазанной. Загорски, как уже говорилось, лечилась от менингита, попав в инфекционную больницу.

После чемпионата России пара нигде не выступала, а отдыхала — Тиффани провела время в Европе, потом вместе с Джонатаном они были в Австралии. «Как долго продлится наш отпуск? Сколько потребует лечение», — отвечала в социальных сетях фигуристка на вопросы болельщиков. В Австралии они провели несколько месяцев, практически не выходя на лед — в приоритете восстановление здоровья.

Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

В российских танцах на льду не осталось лидеров

При этом Загорски писала, что не собирается менять гражданство, хотя она британка по происхождению и выступала раньше за Францию, а у Джона есть австралийские корни. Конечно, это процесс не быстрый, но, возможно, более перспективный, чем только лишь внутренние соревнования. Впрочем, Загорски/Гурейро участвовали в чемпионатах Европы и мира и Олимпийских играх, так что вполне могли бы сейчас покататься по этапам «Гран-при России» и собрать солидные призовые.

По поводу завершения карьеры однозначно отвечал уже Гурейро — мол, заканчивать мы не собираемся. Тренер Светлана Алексеева подтверждала слова ученика: «Они намерены продолжать кататься. Тиффани в настоящее время восстанавливается после болезни», — говорила специалист ТАСС.

Впрочем, сейчас фигуристы поменяли свое решение, что логично ожидали практически все после неприятностей со здоровьем спортсменов. Гурейро высказался в соцсетях, сделав важное заявление и описав все происходящее:

— В последнее время многие из вас могли увидеть, что мы были не очень активны и немногословны. Это было связано со многими факторами. В прошлом году у Тиффани диагностировали тяжелую болезнь, которая, к сожалению, лишила ее возможности полноценно выступать в том сезоне. После этого трудного периода времени Тиффани решила взять перерыв, чтобы полностью восстановиться. Это заняло больше времени, чем ожидалось. Но сейчас она вновь начинает чувствовать себя хорошо.

Далее Джон сказал, что сейчас нет возможности соревноваться на международном уровне, поэтому дуэт хочет подумать о будущем и выздороветь окончательно. Для этого фигуристы и решили сделать перерыв в карьере на этот сезон.

Вероятно, через время спортсмены объявят о полноценном завершении карьеры. Но пока они этого не сделали, можно все равно констатировать факт — в российских танцах на льду назрели вынужденные перемены. Все лидеры прошлого цикла приостановили выступления, из «старых» ребят остались только Елизавета Худайбердиева/Егор Базин, которые всего три года выступают вместе. Непонятно, приедут ли в конечном итоге в Россию Диана Дэвис/Глеб Смолкин. В остальном же у нас есть несколько хороших юниорских пар либо так называемых новоделов — дуэтов, которые образовались только в межсезонье. Ситуация интересная и тревожная одновременно.