В парном катании — кризис. Россиян не допускают, в Китае смена поколений, а в Европе вид просто не нужен

Из приятного — только прогресс японцев.

Когда говорят об отстранении россиян от международных стартов, чаще всего вспоминают женское одиночное катание. Не будем спорить, что влияние наших девушек на общий уровень велико и без них мы не видим такого прогресса, как ранее. Тем не менее есть дисциплина, которая зависит от России в большей степени. Это парное катание. В последние годы наши пары обозначили свою роль как лидирующую, в то время как кризис вида настал в Канаде и Европе. Главным конкурентом россиян в парном катании были китайцы, но и у них все печально — прежние чемпионы ушли, а новые дуэты не впечатляют. Что ждет парное катание в таких условиях?

Меган Дюамель. Фото Global Look Press

Парники держались за счет Китая и России

Российские болельщики привыкли со скепсисом относиться к Меган Дюамель. Еще бы, ведь после ряда резких высказываний относительно российского спорта ей и вовсе запретили въезд в нашу страну на официальном уровне. Тем не менее даже Дюамель не раз восхищалась российской школой парного катания, в особенности командой Тамары Москвиной и ее дуэтом Анастасия Мишина/Александр Галлямов. Россиян Меган ставит в пример парам из других стран, которые в отсутствие представителей нашей страны начали побеждать с катанием из 1990-х (снова цитата Дюамель). Больше всего канадскую фигуристку беспокоит провал в технике. Даже лидеры не стесняются выходить на лед с программами из двойных прыжков и выбросов. В этом плане олимпийская чемпионка солидарна с российскими коллегами и уверена, что путь спорта — в прогрессе, причем прежде всего в техническом. Но об ультра-си в парах сейчас нет и речи.

Четверные могли получить развитие в парах на стыке нулевых и десятых, когда первые энтузиасты пытались вставлять элементы повышенной сложности в свои программы. Но вместо поддержки комитет ISU снизил стоимость ультра-си под эгидой разговоров о заботе над спортсменами. Дюамель не верит в доводы руководителей ISU про травмы, ведь никаких исследований прямой зависимости подготовки четверных с повышенным риском травм нет. Следствие травм — это слабая физическая подготовка и ошибки, а не исполнение сложных элементов. Но сейчас разговоры о четверных потеряли актуальность, поскольку за ультра-си можно считать в парах параллельный тройной тулуп. Последние годы парное катание держалось за счет Канады, России, Китая и Алены Савченко из Германии. Сначала выбыли канадцы с Савченко. Первые ушли в перманентный кризис, Алена с Бруно Массо завершила карьеру, не оставив преемников. Остались только Китай и Россия.

Суй Вэньцзин и Хань Цун. Фото Global Look Press

На чемпионат Европы и мира все сложнее найти участников

Но в Китае тоже постепенно назревал кризис — та школа, которая еще недавно по нашим лекалам готовила на поток сильные дуэты, уже не впечатляла. И все-таки до домашних Игр дотерпел главный китайский дуэт Суй Вэньцзин/Хань Цун. Олимпийский цикл 2018-2022 годов прошел под эгидой борьбы Вэньцзин/Цун со всей российской сборной, из которой победителем суммарно вышли все-таки китайцы. Но за ними уже едва ли кто был, поэтому говорить о безраздельном правлении китайцев после отстранения россиян не приходилось. Многие рассчитывали, что лидерство возьмет на себя вторая китайская пара Пэн Чэн/Цзинь Ян. Только вот почти весь прошлый сезон они пропустили, а теперь, согласно информации китайских СМИ, и вовсе решили прекратить сотрудничество друг с другом. Теперь Пэн Чэн будет выступать в дуэте с Ван Лэем, в то время как Цзинь Ян продолжает поиск новой партнерши.

Возможно, новые дуэты и покажут себя с лучшей стороны, но им как минимум нужно время на становление. В то время как у Чэн/Яна был и опыт, и статус. Все-таки фигуристы катались вместе последние семь лет, дважды занимали вторые места в финалах «Гран-при», трижды были призерами чемпионатов четырех континентов, а также становились четвертыми на ЧМ-2019. С уходом прежних лидеров «очередь» должна была дойти как раз до них. Свободное окно неожиданно подхватили японцы, впечатлившие специалистов еще в прошлом году. Их прогресс — единственное светлое пятно для вида, который теряет как в качестве, так и в количестве. Даже без учета конкурентоспособности пар с географией не все здорово. Особенно это касается Европы. На последнем ЧЕ с трудом удалось найти 13 пар, преодолевших порог технического минимума, но реальную борьбу за медали вели всего шесть дуэтов.

Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Возвращение россиян только прикроет провальную картину

На ЧМ участников было больше — 23. Но все равно вид отстает от танцев и одиночного, где регулярно собирается не менее 30 участников, причем уровень их конкурентоспособности бессмысленно даже сравнивать с первыми разминками в парах. Выходом из ситуации мог стать упрощенный порядок допуска, но он и так максимально лоялен к дуэтам низкого уровня. «Большой спорт — это не группа здоровья, — возмущалась Дюамель в ноябре 2022-го, глядя на участников очередного этапа «Гран-при». — Надеюсь, что когда команда Москвиной вернется на международные соревнования, они привезут динамичные движения, серьезные тройные прыжки, четверные и другие сложные элементы». Если даже такие люди, как Меган, говорят о необходимости допустить россиян ради спасения спорта, ISU стоит крепко подумать. Напомним, что следующее заседание по этому вопросу у Международного союза конькобежцев намечено на август.

И все же проблемы в парном катании настолько глобальные, что даже и возвращением россиян их полностью не решить. Это будет лишь вишенка на торте, в то время как коржи абсолютно несъедобные. Китай и Германия в ауте, Канада сейчас в таком кризисе, что там первым номером стала Дианна Стеллато-Дудек, выступавшая еще во времена эпохи видеокассет. Большие надежды были на Грузию, где местная федерация собрала два крепких дуэта из экс-россиян. Но пары распались, и какое теперь будущее у этого проекта, неясно. Остаются в элите Алекса Книрим/Брэндон Фрейзер, но их высокие места — это скорее еще один маркер печальной ситуации в виде, да и после Милана они явно уйдут из спорта, как и итальянские дуэты. А за ними, судя по юниорским стартам, нет вообще никого.