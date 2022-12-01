Группа Тутберидзе последней объявила состав на прыжковый турнир. Валиева и Акатьева будут бороться с командами Мишина и Плющенко

Стали известны составы на прыжковый турнир.

За два дня до старта чемпионата России по прыжкам все еще остаются в секрете некоторые детали предстоящих соревнований. Среди них — составы команд, которые до сих пор известны не до конца. Дело в том, что капитаны — Этери Тутберидзе, Евгений Плющенко и Алексей Мишин — назвали только представителей своих групп.

К каждому коллективу присоединятся еще по два одиночника из других тренерских штабов. К тому же к командам Плющенко и Мишина добавится еще по одной из двух питерских спортивных пар: Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, Анастасия Мишина и Александр Галлямов.

Составы команд:

Команда Евгения Плющенко: Софья Муравьева, Вероника Жилина, Софья Титова, Никита Сарновский

Команда Алексея Мишина: Елизавета Туктамышева, Михаил Коляда, Евгений Семененко, Глеб Лутфуллин

Команда Этери Тутберидзе: Камила Валиева, Софья Акатьева, Алиса Двоеглазова, Арсений Федотов, Евгения Тарасова/Владимир Морозов

Все коллективы выглядят достаточно сильными по составу, назвать кого-то конкретного фаворитом будет трудно. Но одно очевидно — фигуристы будут удивлять на этом турнире. И каждому из них есть что показать.

Камила Валиева. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Валиева — главный козырь Тутберидзе

В команде Этери Георгиевны не хватает только Аделии Петросян — ее появление было бы вполне логичным. Но фигуристка пропустила заключительный этап «Гран-при» в Перми из-за повреждения. Судя по всему, было принято решение поберечь спортсменку, ведь впереди чемпионат России. Самый важный старт для всех наших фигуристов.

Таким образом, вместо Аделии в составе появилась Алиса Двоеглазова — талантливая фигуристка, которая уже успела одержать несколько побед в этом сезоне, владеет четверными тулупом и лутцем. В общем, юной спортсменке есть чем удивить публику. Как и Арсению Федотову, который прыгает сальхов и тулуп в четыре оборота, а также тройной аксель.

Включение в заявку Камилы Валиевой тоже вполне ожидаемо. Действующей чемпионке России пока не удалось исполнить ультра-си на соревнованиях в текущем сезоне, но фигуристка активно над ними работала после этапов «Гран-при». И, скорее всего, продемонстрирует на прыжковом турнире в Санкт-Петербурге и квады, и тройной аксель.

Евгения Тарасова и Владимир Морозов дополнят компанию одиночников в команде Тутберидзе. И как самые опытные участники станут хорошо подбадривать более юных товарищей. К тому же этой паре тоже есть чем удивить. Фигуристы восстановили четверную подкрутку, которую разучили много лет назад. Впрочем, этот элемент ультра-си учат и две другие топ-пары — Бойкова/Козловский и Мишина/Галлямов.

Елизавета Туктамышева. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Туктамышева — звезда команды Мишина

Императрица российского фигурного катания делилась особыми планами на прыжковый турнир. Разумеется, от нее стоит ожидать исполнения тройного акселя. Но в планах у Туктамышевой есть кое-что еще — а именно четверной прыжок. Ранее Елизавета пробовала квад-тулуп на соревнованиях всего один раз — на чемпионате Россси-2020.

С тех пор фигуристка исполняла данный элемент ультра-си на тренировках, но на турнирах пока не пыталась. После заключительного этапа «Гран-при» в Перми Туктамышева намекнула журналистам, что планирует тренировать четверные к прыжковому турниру. Таким образом, попытки Елизаветы станут одной из главных интриг соревнований.

Компанию в команде Алексея Мишина 25-летней фигуристке составят Михаил Коляда, Евгений Семененко, Глеб Лутфуллин. Самым интересным в этой тройке выглядит 18-летний Лутфуллин. Он выиграл этап «Гран-при» в Самаре, прыгнув аж целых четыре четверных прыжка — два сальхова, риттбергер и тулуп.

От Михаила Коляды стоит ожидать тройного акселя и как минимум четверного тулупа. Но было бы неплохо, чтобы трехкратный чемпион России попробовал еще и сальхов — для личного опыта. А вот Евгений Семененко явно будет прыгать и тулуп, и сальхов. И кто знает — может, ученик Татьяны Мишиной удивит еще какими-нибудь квадами.

Софья Муравьева. Федор Успенский, Фото «СЭ»

Девушки — костяк команды Плющенко

В команду двукратного олимпийского чемпиона вошли, как и в коллектив Тутберидзе, сразу три девушки. Евгений Плющенко делает ставку на юниорок, которые владеют ультра-си и способны порадовать публику.

Софья Муравьева совсем недавно немного уступила Елизавете Туктамышевой на этапе «Гран-при» в Перми, исполнив три тройных акселя в двух программах. Известно, что фигуристка также работала и над четверными прыжками — над сальховом и тулупом. Но ее подготовку в этом сезоне сильно смазала травма. Впрочем, возможно, спортсменка готовила квады именно к этому старту.

Вероника Жилина считается одной из самых перспективных юниорок. Она пробовала учить разные ультра-си, в частности, в марте появилось видео с тренировки, где фигуристка исполняет четверной лутц. В текущем сезоне на соревнованиях Ника уже прыгала тройной аксель, четверные сальхов и тулуп.

Софья Титова — еще одна талантливая юниорка из «Академии Плющенко». В произвольной программе фигуристка на турнирах пробует делать два тройных акселя, четверной сальхов. Но мечтает выучить все квады. Как и Никита Сарновский, который на тренировках делает лутц, риттбергер, сальхов и тулуп. Таким образом, фигуристы команды Евгения Плющенко выглядят, наверное, самыми интригующими с точки зрения прыжкового набора.