Стартовал весенний сезон ледовых шоу. Что приготовили лучшие фигуристы страны?

Ледовые туры Плющенко, Авербуха и Тутберидзе отправляются в регионы .

Турнир шоу-программ стал последним соревнованием сезона для элитных российских фигуристов. Юниоры и спортсмены второго порядка еще будут участвовать в различных Спартакиадах и мемориальных региональных стартах, но действительно больших и важных соревнований ожидать уже не стоит. Более того, и мировой сезон уходит на покой — на этой неделе завершится чемпионат мира. А значит, наступает сезон ледовых шоу.

В этой индустрии два золотых момента — Новый год и весеннее межсезонье. И второй период едва ли не важнее первого — ведь есть возможность использовать действующих спортсменов продолжительное время и даже возить их в полноценные гастроли по стране. Наверняка шоу будет и в вашем городе, поэтому мы подготовили вам небольшой гайд, чтобы не потеряться в их разнообразии.

Шоу «Аленький цветочек». vk.com/navka.show

Навка закроет программу своих гастролей в Перми

Пока Илья Малинин идет на героическую произвольную программу с шестью четверными прыжками в Сайтаме, вы можете посмотреть на яркое шоу в Перми. 25 марта впервые в этом городе будет продюсерская компания Татьяны Навки и ее «Аленький цветочек». Для шоу выбрали главную площадку города — арену «Молот», на которой играют местные баскетбольные и хоккейные команды, проходят важнейшие концерты. Список участников также значительный. Указаны крупнейшие российские звезды — от Ани Лорак и Аниты Цой до Филиппа Киркорова и Григория Лепса. Будет даже женский хоровой вокал Soprano Tурецкого! Правда, речь не идет о том, что такой десант мэтров шоу-бизнеса планирует лететь на берег Камы. Речь идет о записанных заранее голосовых подводках к номерам фигуристов. А вот звезд среди собственно спортсменов немного — в анонсе указаны только Никита Кацалапов и Виктория Синицина.

Шоу в Перми -последнее в планах компании Навки. Тур был запоминающийся — «Аленький цветочек» посмотрела без преувеличения вся страна — фигуристы были даже во Владивостоке с Хабаровском. Параллельно в Калугу, Краснодар и Воронеж ездила труппа шоу «Руслан и Людмила» с Алиной Загитовой и Дмитрием Соловьевым в главных ролях. Как мы видим, в списке городов нет мегаполисов — ставка сделана на новые регионы, где зритель не искушен ледовыми представлениями. Дальше Татьяна берет паузу — новых проектов этой весной у нее не предвидится. В целом Навка и не любит работать на поток, концентрируясь на отдельных запоминающихся проектах. Зато ее конкуренты решили разгуляться не на шутку и запустили полноценные гастроли по стране. Этой весной их будет сразу три — от Ильи Авербуха, Евгения Плющенко и Этери Тутберидзе. Венцом программы значится столица Башкирии — Уфа.

Камила Валиева. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Тутберидзе привезет Валиеву в родную Казань на ее день рождения

Начнем с ее шоу «Чемпионы на льду» — как одного из самых ожидаемых. Этери Тутберидзе организует гастрольный тур для фигуристов своей группы в третий раз. И первые две попытки были весьма спорными — Этери Георгиевна не показала ничего, кроме как давно известных зрителям показательных номеров от спортсменов «Хрустального». То есть для искушенного фаната фигурного катания на этом шоу нет ничего нового, так как все номера так или иначе были показаны по ходу сезона. Тем не менее общий интерес к ее группе настолько велик, что Тутберидзе даже и делать ничего не надо. Просто собрать всех своих, приправить их, как специями, отдельными приглашенными со стороны звездами и попросить их исполнить привычные для спортсменов номера. Самим фигуристам тоже удобно — к шоу не нужно долго готовиться и проходить тренировочные прогоны.

Насколько удачна такая схема, покажет только зрительское голосование рублем. Этери планирует покорять фигурным катанием Россию с Востока на Запад, поэтому первым в плане стоит Владивосток. И на «Фетисов Арене» пока что не все так радужно. Шоу уже 2 апреля, а свободных билетов на небольшом стадионе более чем достаточно. Получится ли в таком случае собрать аншлаг в других городах, если даже тут пока не выходит? Список обширный, следом за Владивостоком идет логично Хабаровск — 4 апреля. А вот дальше интересно: уже 6 апреля выступление в Минске. Как труппа и оргкомитет перенесут резкую смену часовых поясов? После столицы Белоруссии — Северная столица России. Следом за Питером — Москва, Омск, Новосибирск, Екатеринбург. Отдельно выделим шоу 26 апреля в Казани. Это родной город для Камилы Валиевой, а выступать на «Татнефть Арене» олимпийская чемпионка будет в свой день рождения.

График шоу TeamTutberidze «Чемпионы на льду»

2 апреля — Владивосток

4 апреля — Хабаровск

6 апреля — Минск

8-9 апреля — Санкт-Петербург

13-14 апреля — Москва

18 апреля — Омск

20 апреля — Новосибирск

22 апреля — Екатеринбург

26 апреля — Казань

28 апреля — Уфа

Илья Авербух с фигуристами из шоу «Ледниковый период». Александр Федоров, Фото «СЭ»

Авербух снова везет по стране труппу «Ледникового периода»

Шоу Тутберидзе — самое дорогое для рядового зрителя с высоким средним ценником. Шоу Авербуха наверняка самое дорогое в организации. По крайней мере по логистике — 22 города во всех уголках большой страны! Гигантское турне уже стартовало — первое шоу отгремело 16 февраля в Рязани. Затем были представления в Череповце и Ярославле. В марте команда Авербуха была в Санкт-Петербурге и Сочи. На днях шоу показали в ближайшем Подмосковье — в Чехове. Дальше из ближайших дат — 25 марта планируется Тула, через день — Калуга. 29 марта — Чебоксары, а на следующий день такой близкий любому фигурному болельщику Саранск. Билеты продаются от 500 рублей в отдельных провинциальных городах по минимальному прайсу до 7-8 тысяч за премиальные в крупных региональных центрах. Тем не менее даже такая адаптивная ценовая политика не позволила собрать полные трибуны.

Свободных мест было достаточно как на уже завершившихся шоу, так и на тех, что еще будут в ближайшее время, свободных билетов приличное количество. О майских проектах пока говорить трудно, официального старта продаж не было даже на шоу 4 апреля в Москве. Хотя сейчас на крупные события, особенно в столице, принято продавать билеты едва ли не за полгода. Возможно, зритель немного устал от формата — Илья в очередной раз делает ставку не на спортивного болельщика, а на аудиторию его околоспортивного шоу «Ледниковый период». Так, наравне с известными спортсменами, как и в телепроекте, будут кататься различные персоны из мира шоу-бизнеса. И если катание партнера Евгении Медведевой Федора Федотова еще достойно зрительского внимания, то вот смотреть на потуги условной Аллы Михеевой хочется далеко не всем. Есть вопросы и к выборке фигуристов. При всем уважении к некоторым, многие уже из ушедшей эпохи.

Гастрольный тур «Ледникового периода» Ильи Авербуха

25 марта — Тула

26 марта — Калуга

29 марта — Чебоксары

30 марта — Саранск

1 апреля — Великий Новгород

2 апреля — Псков

6 мая — Калининград

7 мая — Санкт-Петербург

8 мая — Ессентуки

15-21 мая — Пермь, Уфа, Магнитогорск

23 мая — Красноярск

24 мая — Омск

25 мая — Барнаул

Александр Самарин. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

У Плющенко подход близок к тому, что показывает Навка. Ставка на яркие имена, которые у всех на слуху, и мощные спецэффекты. Но главный козырь Евгения, разумеется, он сам. Ни Татьяну, ни Илью, ни тем более Этери Тутберидзе вы на льду с показательным номером не увидите. Максимум, попробует Даниил Глейхенгауз. А вот у Плющенко стабильные 20-30 минут сольных выступлений. Причем иногда он балует зрителя попытками цирковых приемов вроде 15 тройных прыжков подряд. Отличная форма для 40 лет. Еще минут 20 отводится сыну Евгения Александру Плющенко. Гном Гномыч настоящая звезда в свои неполные 10 лет. Учитывая, что супруга Плющенко Яна Рудковская выступает на шоу в качестве диктора, мероприятие вполне можно назвать семейным. Но не переживайте, недаром гастрольный тур он назвал «Союз чемпионов». Так что и помимо Плющенко будет на кого посмотреть.

Ожидаются ровно те же люди, кто катался с Евгением в прошлом году. А именно — Александра Трусова, Марк Кондратюк, Елизавета Туктамышева, Александр Самарин и Дмитрий Алиев. Скорее всего, будет и Алена Косторная, только теперь с Георгием Куницей. В отличие от строгих организаторов турнира шоу-программ, Рудковская открыта к экспериментам, так что и Трусова с Кондратюком у нее выступают в паре и даже ловят друг друга без страховки под куполом арены. Еще одна фишка, которую заготовили сейчас эксклюзивно под Москву и Санкт-Петербург, — это балетные выступления. Фигуристов будут сменять примы Большого и Мариинского театров, поэтому и шоу назовут «Русские сезоны» — в память о проекте Сергея Дягилева столетней давности. Начнет тур Плющенко в родном Петербурге через несколько дней, после чего проедет европейскую часть России от Петрозаводска с Мурманском и Саратова через Москву, чтобы закрыть турне в Пензе.

Отдельно отметим шоу в Туле, Пскове, Кемерово и Рязани — эти города редко видят большой спорт и масштабные проекты, а между прочим, Рязань — родной город для Трусовой, и наверняка Александра подготовит для своей малой родины что-то особенное.

График турне Евгения Плющенко «Союз чемпионов»

30 марта — Санкт-Петербург

1 апреля — Тула

6 апреля — Псков

8 апреля — Тверь

9 апреля — Москва

11-12 апреля — Кемерово

20 апреля — Рязань

22 апреля — Мурманск

23 апреля — Петрозаводск

27 апреля — Самара

28 апреля — Саратов

29 апреля — Пенза

Шоу «Золушка». ice-theatre.com

Непростые времена для основателя жанра ледового балета Бобрина

Напоследок хочется рассказать еще об одном интересном шоу — Театр ледовых миниатюр Игоря Бобрина представляет «Золушку». На Новый год его труппа ездила в Казахстан, 25 и 26 марта представления будут на «Волга-Спорт Арене» в Ульяновске, а затем 1 апреля в Уфе и 6-7 мая в Симферополе. Среди участников фигуристы третьего порядка, а также чемпионы прошлых лет, такие как олимпийские чемпионы Наталья Бестемьянова/Андрей Букин и, собственно, сам чемпион Европы и призер чемпионата мира Игорь Бобрин. Билетов достаточно, цены от тысячи рублей. Обидно только, что Бобрин, являясь первооткрывателем фигурного шоу-бизнеса в стране, со своим театром сейчас переживает не лучшие времена. У команды нет даже сайта с нормальным расписанием представлений, последние новости в интернете — за 2015 год, а отзывы зрителей не хочется даже читать — в них много критики.

Но еще хуже видеть жесткие ответы на критику в отзывах от организаторов шоу, которые обвиняют во всем проплаченных конкурентов и завистников. А ведь начал свою работу Театр ледовых миниатюр Бобрина в 1986 году, когда никто даже и не слышал ни о Навке, ни об Авербухе, ни тем более о Тутберидзе с Плющенко. Бобрин едва ли не первым решил объединить фигурное катание с балетом в уникальный синтез театрального действа на льду. Этот новый жанр покорил как Советский Союз и новую Россию, так и страны ближнего и дальнего зарубежья. Театр с успехом гастролировал в 50 странах мира, и его спектакли посетили более 9 000 000 зрителей. Только сейчас о нем не знают даже искушенные фанаты фигурного катания, а в проект давно не приглашают именитых спортсменов нашего времени. Да и сами они вряд ли спешат участвовать в проектах театра.