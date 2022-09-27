Щербакова — вне заявки на этапы «Гран-при». Кого еще не будет на российских соревнованиях первой половины сезона?

Из США должны прилететь Диана Дэвис/Глеб Смолкин, которые пропустили контрольные прокаты из-за визовых проблем.

В конце октября параллельно с международной серией «Гран-при» в России стартует своя собственная — тоже коммерческая и тоже состоящая из лучших фигуристов. Шесть этапов в пяти городах страны с финалом Сочи — расписание было известно уже давно, регламент остается таким же, как и у международного прототипа. Непонятным оставался один момент — состав участников. Как будут распределяться те, кто входит в состав сборной? Будут ли в итоговом списке те, кто пропустил контрольные прокаты по тем или иным причинам?

Трусова, Туктамышева и Валиева — без очных встреч до чемпионата России

Генеральный директор Федерации фигурного катания России Александр Коган неделю назад в разговоре с журналистами уточнил, что регламент проведения «Гран-при» схож с тем, что сейчас есть на международных стартах. Даже даты совпадают, только в России короткие программы пройдут в субботу, а произвольные — в воскресенье, чтобы как можно больше зрителей смогло прийти на прокаты фигуристов. Показательных же после каждого этапа не будет. Перед соревнованиями взрослых программы покажут юниоры — им тоже будет выделено два отдельных дня. «Регламент серии понятен и известен: один спортсмен может участвовать не более чем в двух этапах. Фигуристы сборных распределяются тренерским советом и исполкомом на каждый старт. Что касается спортсменов, которые не являются членами сборной, они попадают на турниры в соответствии с заявками своих регионов и квотами — так же, как раньше было на этапах Кубка России. В ковидный год мы уже опробовали эту систему распределения, и она оправдалась. По количеству спортсменов на одном этапе это: до 12 человек — в одиночном катании, до 10 — танцевальных пар, до 8 — спортивных пар. По две разминки в каждой дисциплине», — пояснил Коган.

Тогда же на встрече со СМИ Коган рассказал, что конкретные списки участников появятся после открытых прокатов сборной России. Речь шла только о спортсменах основной сборной страны — остальные фигуристы подают заявки в обычном порядке, как это было с этапами Кубка России. «Что касается распределения членов сборной команды, мы огласим списки сразу на все этапы, — говорил генеральный директор Федерации. — Это будет сразу после окончания контрольных прокатов, когда будет проведен исполком. Остальные спортсмены будут распределены в соответствии с их заявками. Предварительные списки с количественным составом должны быть поданы за 30 дней до мероприятия. Пофамильные — за 14 дней».

Как и было обещано, список сборников появился во вторник днем — в нем перечислены все участники прокатов сборной, а также некоторые из тех, кто не смог участвовать в них. Главных звезд постарались максимально развести по этапам — Камила Валиева, Александра Трусова и Елизавета Туктамышева до чемпионата России на официальных стартах не пересекутся. В Москве по разу выступят Валиева и Туктамышева, в Сочи и Самаре — Трусова, Казань досталась Камиле, а Пермь — Лизе. В «пару» каждой досталась одна из юниорок — Софья Муравьева, Софья Акатьева и Аделия Петросян. Самая жесткая конкуренция пока вырисовывается на этапах в Сочи и Самаре — там, кроме Трусовой и Петросян/Муравьевой, будет еще и Софья Самоделкина.

Отдельно отметим попадание в этот список на два этапа Дарьи Усачевой, которая пока так окончательно и не смогла восстановиться от травмы прошлого сезона. Летом на шоу ученица Этери Тутберидзе еще прыгала двойные прыжки и с трудом справлялась с дупелем. На контрольных прокатах ее не было, но, возможно, сейчас с формой все лучше. Майя Хромых пока заявлена только в Пермь — видимо, тоже из-за травмы. В случае улучшений в состоянии здоровья вполне вероятна ситуация, что Хромых появится где-то еще.

Танцы без лидеров, но с дочерью Тутберидзе

Анны Щербаковой и Алены Косторной нет в предварительной заявке. С чемпионкой Европы все понятно — восстановление после операции займет примерно полгода, а за это время пройдут и все этапы, и чемпионат России. Щербакова же уже вроде бы вышла на лед, но не говорила о том, собирается ли вообще участвовать в соревнованиях нового сезона. Мотивации, кроме денежной, особо нет, но Аня успела выиграть чемпионат мира и Олимпийские игры, с контрактами у нее все в порядке, а здоровье только одно. При желании тоже можно допустить, что Щербакову куда-то дозаявят. Но будет ли так, вопрос.

У одиночников ситуация с распределением еще более сложная — на прокатах их было сразу 12 человек, так что шансов не пересечься с кем-то здесь гораздо меньше. Первыми «сеяными» у мужчин оказались Михаил Коляда, Евгений Семененко и Марк Кондратюк. Миша дважды посетит Москву, Марк — Сочи и Самару, как и Саша Трусова, Жене достанутся Казань и Пермь. По два этапа будет и у остальных участников прокатов — Дмитрия Алиева, Петра Гуменника, Андрея Мозалева, Макара Игнатова и так далее. Еще одно добавление в списках — Илья Яблоков, чемпион России среди юниоров этого года. В августе у фигуриста была операция на ноге, так что в Москве на прокатах он выступить не смог.

Борьба в этом виде будет даже поинтереснее, чем у девушек, — уже изначально здесь заявлено больше спортсменов одного, высокого уровня. По сути, на открытых прокатах выступали все фигуристы основной и резервной сборных и практически любой из них может выигрывать.

В парах все достаточно стандартно — Евгения Тарасова/Владимир Морозов, Анастасия Мишина/Александр Галлямов и Александра Бойкова/Дмитрий Козловский до чемпионата России не пересекутся. Саши и Димы на прокатах не было из-за «микротравмы» партнера, но к «Гран-при» они должны быть в строю. Удивляет отсутствие в списках Юлии Артемьевой/Алексея Брюханова, которые выступали и на юниорских, и на взрослых прокатах. После московских прокатов, на которых они очень запомнились, хотелось увидеть их на «Гран-при». Это, вероятно, и случится, но уже позже.

В танцах на соревнованиях зрители не увидят Викторию Синицину/Никиту Кацалапова и Александру Степанову/Ивана Букина. Чемпионы мира уже объявляли, что пропустили первую половину сезона ради отдыха, восстановления и подготовки к свадьбе. А вот что со Степановой/Букиным, непонятно — ни сами фигуристы, ни их тренеры никакой информации не давали. В отсутствие лидеров «сеяные» места достались Елизавете Худайбердиевой/Егору Базину, Аннабель Морозов/Девиду Нарижному, пропустившим контрольные прокаты из-за травмы партнерши, и Диане Дэвис/Глебу Смолкину. Последних сейчас часто обсуждают в прессе и фанатских кругах — говорят о возможном переходе дочери Тутберидзе под американский флаг. Никаких официальных подтверждений не было, зато в списках на российские этапы ребята есть. Впрочем, состав еще может поменяться (и, как минимум, дополнится) до начала самих соревнований.

Распределение спортсменов по этапам «Гран-при России»:

Первый этап (21-23 октября, Москва)

Женщины: Камила Валиева, Софья Акатьева

Мужчины: Михаил Коляда, Дмитрий Алиев, Александр Самарин, Глеб Лутфуллин

Спортивные пары: Евгения Тарасова/Владимир Морозов, Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин, Наталья Хабибулина/Илья Княжук

Танцы: Аннабель Морозова/Девид Нарижный, Василиса Кагановская/Валерий Ангелопол, Софья Тютюнина/Андрей Багин

Второй этап (28-30 октября, Сочи)

Женщины: Александра Трусова, Аделия Петросян, Софья Самоделкина

Мужчины: Марк Кондратюк, Петр Гуменник, Алексей Ерохов, Артем Ковалев

Спортивные пары: Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Карина Акопова/Никита Рахманин, Анастасия Мухортова/Дмитрий Евгеньев

Танцы: Елизавета Худайбердиева/Егор Базин, Ирина Хавронина/Дарио Чиризано

Третий этап (4-6 ноября, Казань)

Женщины: Камила Валиева, Софья Муравьева, Дарья Усачева

Мужчины: Евгений Семененко, Андрей Мозалев, Дмитрий Алиев, Артур Даниелян

Спортивные пары: Евгения Тарасова/Владимир Морозов, Ясмина Кадырова/Валерий Колесов

Танцы: Аннабель Морозова/Девид Нарижный, Елизавета Пасечник/Максим Некрасов, Елизавета Шанаева/Павел Дрозд

Четвертый этап (11-13 ноября, Москва)

Женщины: Елизавета Туктамышева, Софья Акатьева, Майя Хромых

Мужчины: Михаил Коляда, Макар Игнатов, Петр Гуменник, Илья Яблоков

Спортивные пары: Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Карина Акопова/Никита Рахманин, Наталья Хабибулина/Илья Княжук

Танцы: Диана Дэвис/Глеб Смолкин, Ирина Хавронина/Дарио Чиризано, Софья Тютюнина/Андрей Багин

Пятый этап (18-20 ноября, Самара)

Женщины: Александра Трусова, Софья Муравьева, Софья Самоделкина

Мужчины: Марк Кондратюк, Александр Самарин, Андрей Мозалев, Глеб Лутфуллин, Артур Даниелян

Спортивные пары: Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Ясмина Кадырова/Валерий Колесов

Танцы: Елизавета Худайбердиева/Егор Базин, Василиса Кагановская/Валерий Ангелопол, Елизавета Шанаева/Павел Дрозд

Шестой этап (25-27 ноября, Пермь)

Женщины: Елизавета Туктамышева, Аделия Петросян, Дарья Усачева, Майя Хромых

Мужчины: Евгений Семененко, Алексей Ерохов, Макар Игнатов, Артем Ковалев, Илья Яблоков

Спортивные пары: Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин, Анастасия Мухортова/Дмитрий Евгеньев

Танцы: Диана Дэвис/Глеб Смолкин, Елизавета Пасечник/Максим Некрасов