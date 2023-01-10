Олимпийский чемпион в реанимации. Что произошло с Романом Костомаровым?

Новогодние ледовые шоу с риском для здоровья фигуристов.

Сегодня утром в Сети появилась информация о том, что олимпийский чемпион, российский фигурист Роман Костомаров попал в реанимацию и находится на аппарате искусственной вентиляции легких с диагнозом пневмония. «45-летнего фигуриста привезли в одну из столичных клиник в 00.30. Утром ему стало хуже. Сейчас врачи оценивают его состояние как крайне тяжелое», — сообщил Telegram-канал Mash.

Как все произошло?

Источники «СЭ» подтвердили данную информацию, но выражают уверенность, что угрозы для жизни Костомарова нет. Но зная, как может меняться ситуация в подобных случаях, — история все равно очень опасная.

Илья Авербух в комментарии «СЭ» рассказал, что фигуриста переводят в клинический центр в Коммунарке, который специализировался на больных коронавирусом. В то же время ковида, по крайней мере по состоянию на утро, у Костомарова не было. «Ситуация очень сложная, но он выкарабкается, я верю, что все будет хорошо!» — сказал известный режиссер-постановщик.

Еще 7 января болельщики видели Костомарова на шоу «Волшебник из Страны Оз» в концертном зале «Россия», и с ним, по свидетельствам, все было хорошо. «Роман ходил веселый и фотографировался с детьми», — рассказывает один из очевидцев. Остается надеяться, что дети теперь не болеют.

Скорее всего, на состоянии Костомарова сказались шоу 8 января — тогда труппа Авербуха выступила с тремя представлениями на открытом воздухе в подмосковных Коломне, Зарайске и Кашире. Температура воздуха в этот день колебалась в районе минус 20-25. Немногие фигуристы утеплялись — разве что Михаил Коляда и Евгения Медведева, остальные выступали в легких костюмах.

Роман Костомаров на шоу в Кашире 8 января. МАУ Спортклуб «Кашира»

Ковид сменился гриппом и пневмонией

«СЭ» известно, что в этом году болеют многие фигуристы в самых разных шоу — достоверно известно было о Евгении Плющенко, но и в других группах ситуация не лучше, особенно в связи с выступлениями на открытом воздухе.

Логичный вопрос — может, стоит их отменить? Запретить что-нибудь на всякий случай — всегда удобная позиция, но надо понимать, что история с шоу все же особенная. Когда в минус 20 отменяют биатлонную гонку или переносят на другой день, биатлон автономен в своих решениях.

В случае с шоу в Подмосковье, во-первых, имеются договоренности с местными властями, контракты и установленные гонорары. Кроме того, катки специально закрывают для массового катания, которое приносит деньги. Наконец, все шоу этой зимы на открытом воздухе прошли при аншлагах. В Перми за два дня 20-градусного мороза шоу Авербуха в честь 300-летия города посетили 15 тысяч человек, согласно информации местных организаторов. Вряд ли отмена мероприятия в последний момент сильно бы обрадовала пермяков, коломенцев и каширцев. Отдельная проблема, что не в каждом российском городе есть свободный крытый каток, тем более для фигурного катания. Хотя Подмосковье — рекордсмен по их количеству среди субъектов РФ, большинство заняты хоккеистами.

Наконец, Костомаров — взрослый человек, способный сам принимать решения о своем здоровье и надеваемой в мороз одежде. Новогодние шоу позволяют безбедно жить в течение нескольких последующих месяцев. Даже на малозаметной роли фигуристы получают 10-15 тысяч рублей, что уж говорить о Костомарове, который был хедлайнером «Волшебника из Страны Оз» в роли злой Брунгильды. Его гонорар может составлять около 100 тысяч рублей, а с учетом того, что олимпийский чемпион проехал около 30 шоу в этом новогоднем сезоне, имеем внушительную зарплату. Да и заболеть сейчас можно легко в метро и любом общественном месте.

Роман Костомаров. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Главный треш-токер танцев

Костомаров не только заметный фигурист, который в паре с Татьяной Навкой выигрывал Олимпийские игры, два чемпионата мира и три — Европы, но и острый на язык. Он призывал Загитову и Медведеву «вовремя закончить» (что они и сделали, наверняка прочитав совет ветерана), а также стал инициатором одного из самых нашумевших треш-ток-диалогов в мировых танцах.

В интервью «СЭ» в 2019 году он заявил, что Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон показывают «голубое катание»:

— Они катаются здорово, я согласен, ничего не могу сказать. Но как пара они мне просто не нравятся. Это «голубое» катание, которое я не приветствую. Сизерон все-таки партнер и должен быть мужиком. А он непонятно — то ли партнерша, то ли партнер. Вот были канадцы Вирчу и Моир — это пара, да. Есть мужик и есть девушка, настоящие танцы. А здесь не пойми чего.

— Если Роман не видит во мне мужчины, наверное, это его проблема, а не моя — разве не так? Как вариант, можем прислать ему в подарок очки, — ответил тогда Сизерон.

В любом случае сейчас это неактуально — Костомаров при всем своем своеобразии остается талантищем в мире фигурного катания. На шоу он делал сложные поддержки и отрабатывал профессионально даже поклоны, оставаясь злодеем до конца и корча гримасы своему сопернику по сценарию Максиму Шабалину. Классный мужик, в общем.

Здесь даже Гийом Сизерон пожелал бы здоровья. Чего желаем и все мы.