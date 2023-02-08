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Фигурное катание

Сегодня, 12:10

Жена трогательно поздравила Костомарова с днем рождения. Роман всегда умел преодолевать трудности

Анастасия Рацкевич
Корреспондент
Оксана Домнина и Роман Костомаров.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
Оксана Домнина и Роман Костомаров.
Фото Global Look Press
Оксана Домнина и Роман Костомаров.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Олимпийскому чемпиону, который уже месяц сражается за свою жизнь, исполнилось 46 лет.

Нынешний день рождения фигурист и любимец публики Роман Костомаров проведет в больничной палате. Накануне в СМИ появилась неутешительная информация о здоровье спортсмена — на фоне некроза тканей олимпийскому чемпиону прооперировали обе ноги. С одной из них убрали отмершие участки, но на другой ноге врачам пришлось ампутировать весь голеностоп.

Роман Костомаров. СМИ пишут об ампутации ноги у Костомарова. Негативные прогнозы подтверждаются?

Супруга Костомарова, Оксана Домнина, не стала раскрывать подробности текущего состояния здоровья фигуриста. Но трогательно поздравила своего мужа с днем рождения и призвала оставить в покое его близких:

«С Днем Рождения, мой герой... мой сильный... мой любимый... мой чемпион во всем!!! Я горжусь тобой, твоим мужеством, твоей силой, твоим рвением поскорее победить в эти сложные минуты!!! Ровно год назад мы и представить себе не могли, даже в самом страшном сне, что такой переворот в жизни может произойти... но сейчас так... и мы все преодолеем, со всем справимся, я верю!!! Только ЖИВИ.

Спасибо всем неравнодушным... Только добрыми мыслями, молитвами, позитивной энергией мы можем поддержать Романа и помочь ему, так как с точки зрения медицины делается все возможное и невозможное.

Уважаемая пресса... Пожалуйста... Прекратите звонить мне, родственникам, знакомым, друзьям. Я понимаю, что это ваша работа... добывать информацию и писать, что правда и неправда... но только РОМАН... если посчитает нужным, расскажет обо всем, когда поправится!!! А это обязательно скоро случится!!! Нужно только набраться терпения!!! Всем!!!

Всем здоровья... Ведь это самое главное в жизни!!! Жалко, что мы это ценим по-настоящему только в трудные минуты!!! Цените в здравии, друзья!!!", — написала Домнина в соцсетях.

Оксана Домнина и Роман Костомаров. Фото Global Look Press
Оксана Домнина и Роман Костомаров.
Фото Global Look Press

День

К словам супруги Костомарова присоединились многие представители мира фигурного катания — и не только. Олимпийский чемпион Максим Траньков посвятил Роману трогательный пост.

«Ромка, с Днем Рождения тебя, мужик. Мы все очень ждем тебя, чтобы отметить все что пропустили, просто поболтать и поспорить. Тебя не хватает на льду и в жизни. Ждем!!! С Днем Рождения!» — написал Траньков.

Под постом Оксаны Домниной высказались очень многие фигуристы. Часть из них плотно работали с Костомаровым в последнем сезоне «Ледникового периода», где Роман был настоящей душой компании. Корреспонденты «СЭ» помнят, что олимпийский чемпион всегда был заводилой и одним из самых веселых участников.

Самая точная характеристика спортсмена, со слов его коллег, «классный мужик», который всегда умеет и пошутить, и накрыть стол в случае праздника. Такие люди здорово цементируют коллектив — так отзывались о Костомарове другие участники проекта.

Аделина Сотникова: «Оксаночка, мы с вами! Молимся! Рома все выдержит! Ты очень сильная и вся твоя семья! Рому с днем рождения! Крепкого здоровья‚ терпения! Все будет хорошо, верим!»

Виктория Синицина: «Дорогой Ромочка, с днем рождения тебя!!! Ты наш чемпион, с боевым характером и силой такой, что многим и не снилось! Ты даже не представляешь, сколько людей молятся за тебя и верят. Поэтому я желаю бесконечного здоровья тебе и сил всем, кто рядом!»

Екатерина Боброва: «Рому с днем рождения! Я уверена, что с таким характером и такой поддержкой любимой жены, родных и друзей мы скоро сможем его обнять».

Ирина Слуцкая: «Борись! Живи!!! Верим!!! Ромка-вперед, ты справишься со всем!!!»

Дмитрий Соловьев: Оксаночка, мы с вами, мы вас любим и верим, вы все преодолеете".

Оксана Домнина и Роман Костомаров. Фото Федор Успенский, "СЭ"
Оксана Домнина и Роман Костомаров.
Федор Успенский, Фото «СЭ»

Характер

Очень многие, кто уже успел высказаться в адрес олимпийского чемпиона, говорят о мужестве Романа. А также отмечают сильный характер Костомарова, который к своим 46 годам уже успел пройти через огромное количество тяжелых испытаний. Многие из них пришлись на спортивную карьеру известного фигуриста.

Чего только стоит смена партнерши. В 1998 году Роман перешел в группу Натальи Линичук, которая предложила ему встать в пару с Татьяной Навкой. Однако позднее тренер решила, что этот дуэт не имеет больших перспектив... Некоторое время Костомаров катался с другой партнершей, Анной Семенович. Но впоследствии именно в паре с Навкой он стал олимпийским чемпионом в танцах на льду.

Сказать, что это золото далось им непросто, — не сказать ничего. В начале сезона Татьяна получила травму, и Роману приходилось кататься в одиночку, чтобы держать форму. Были и отдельные проблемы: то партнеры спорили между собой, то Костомаров внезапно «поругался» с твиззлами.

К тому же их выбор на олимпийский сезон — казалось бы, уже классический образ Кармен тореадора Эскамильо — раскритиковали в фигурокатательном сообществе. Досталось и за костюмы, которые считали слишком вычурными, и за якобы заезженную тему. И даже за цвет волос партнерши, которая не была брюнеткой!

«Есть такой стереотип, что Кармен должна быть брюнеткой. Хотя, насколько я знаю, у Проспера Мериме не было упомянуто о цвете волос. Говорилось о черных бровях, длинных пальцах... Да, испанка подразумевает в себе цвет волос, но в целом, конечно, это идет изнутри. Та харизма, та энергия, которую я переживаю, надеюсь, каждая женщина поймет, почувствует и увидит свою Кармен в себе», — рассказала Навка teatral-online.

Тем не менее именно эта программа, этот произвольный танец, который пара на Олимпийских играх в Турине исполнила безупречно, стала знаковой для них. А критика только сделала фигуристов сильнее и помогла обыграть главных соперников — они боролись с итальянцами Барбаре Фузар-Поли и Маурицио Маргальо. И заслуга партнера — Костомарова — была немаловажной:

«Рома был настоящим мачо, Таня была великолепна в образе Кармен. В программе «Тоска» Рома был не до конца убедителен, там нужно было играть любовь, а он то ли стеснялся, то ли не понимал задачи. Совсем про любовь — это не его, секса в постановке не хватало, а тореадор был и сексуальным, и любвеобильным. В общем, постепенно Рома раскрылся», — заявил в своей автобиографии, Александр Жулин, тренер пары.

Роман Костомаров. Роман Костомаров: биография российского фигуриста

Энергия

И хоть от соревновательной карьеры Костомаров уже давным-давно отошел, лед для спортсмена по-прежнему оставался главной страстью. Осенью Роман участвовал в очередном сезоне проекта «Ледниковый период», а в новогодние праздники играл одну из главных ролей в шоу Ильи Авербуха «Волшебник страны Оз».

Одна из самых интересных сцен сказки — «схватка» на льду доброй волшебницы Амелинды, роль которой исполняла супруга Романа, Оксана Домнина, и злой Брунгильды, в образе которой катался сам Костомаров. Олимпийский чемпион так вошел в роль и наполнился энергией своего персонажа, что сломал свой главный инструмент — метлу.

На репетиции шоу в декабре Роман пошутил, что реквизит пришлось чинить самостоятельно лентой, однако к премьере постановки обещали изготовить новый. Про необычный костюм и необходимость кататься в корсете Костомаров также ответил с юмором — мол, так ему кататься намного теплее, чем остальным участникам.

К подобным ролям и вообще участии в шоу олимпийский чемпион всегда относится с большим энтузиазмом. И добавил, что получает лучи поддержки от самых близких — от собственных детей.

«Роль Брунгильды? Дочка у меня фанатеет от этого образа. Всегда смеется, смотрит, пересматривает то, что было три года назад, и, конечно, ждет с нетерпением, когда мы представим эту сказу вновь», — рассказывал Костомаров в декабре.

Нынешние трудности для Романа, наверное, самые тяжелые в его жизни. Однако у него всегда было много энергии, сил, а он сам отличался мощным характером и мужеством. Вокруг него огромное количество близких людей, которые поддерживают его в трудной ситуации. Остается надеяться лишь на то, что Костомарову в ближайшее время станет лучше и эта болезнь лишь очередное испытание для него.

Фигурное катание
Аделина Сотникова
Максим Траньков
Роман Костомаров
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