Валиева решилась на сложнейший трюк, Туктамышева обрела нового партнера. Все о шоу Навки в Москве

Гид по спектаклю «История любви Шахерезады» на Ходынке, на который стоит сходить.

На новогодних праздниках в Москве конкурируют между собой сразу три достойных производителя ледовых шоу — Илья Авербух, Татьяна Навка и Евгений Плющенко в паре с Яной Рудковской. «СЭ» побывал на шоу «История любви Шахерезады» прямо перед Новым годом 31 декабря в сильнейшем составе с участием призерок чемпионата России Камилы Валиевой и Елизаветы Туктамышевой и оценил масштаб постановки. И составил для вас небольшой гид, если вы вдруг захотите разбавит праздники фигурным катанием с элементами театра.

На что обратить внимание?

Шоу продлится до 7 января и будет проходить в московском «Мегаспорте», что сразу накладывает свои особенности. Если вы добираетесь на машине, имейте в виду, что у дворца много левых поворотов с очень короткими светофорами. Ваш навигатор показывает, что вы приедете вовремя? Не верьте и смело добавляйте минут 15. Без очередей на вход тоже не обойдется, но синий пандус идет быстрее красного, потому что находится чуть дальше от метро и парковок. Еще один лайфхак — парковку (500 рублей) лучше оплатить заранее, особенно если вы торопитесь куда-нибудь после. Так как паркоматов на весь «Мегаспорт» две — три штуки. Здесь надо отдать должное организаторам — они ждут всех и никогда не начинают вовремя, беря запас в минут 20.

Первое, что потрясает сразу — декорации и практически забитый зал. Известно, что все новогодние шоу получают поддержку из госбюджета, но и с точки зрения рыночных механизмов шоу Навки отрабатывает. Часть ледовой площадки была огорожена задником, но оставшиеся места заполнились почти под завязку — навскидку 7-8 тысяч в «Мегаспорте» было. На «Снегурочке» с участием Александры Трусовой в вечер буднего дня тоже была близкая к полной посадка на 6 тысяч человек. В общем, на ледовые шоу в Москве ходят. И не только дети, которые единственные в стране ничего не стесняются и танцуют прямо на трибунах, но и взрослые. На «Шахерезаде» недалеко от меня сидели Бетина Попова и Егор Базин, герои недавних столкновений в танцах на льду. Сидели, разумеется, не рядом. А от Егора я еще и получил самый неожиданный подарок этого Нового года.

Самая зарабатывающая звезда — не Валиева

Но к шоу. Декорации действительно мощнейшие и самые богатые в Москве на этих новогодних праздниках. Возможно, меня поправят театралы — в театрах нынче тоже весьма богато. Например, на спортивном спектакле в театре имени Немировича-Данченко «Зимний вечер в Шамони». Тоже рекомендую на замену «Щелкунчику». Соревновательного спорта мало, но атмосфера горнолыжного курорта передана легко и непринужденно, подъемниками прямо на сцене.

В «Шахерезаде» берут масштабом и качеством. Валиева и Туктамышева летают под потолком, Синицина и Кацалапов спускаются на ковре-самолете, трон на верху импровизированной пирамиды, огонь прямо на льду, причем файер-шоу устраивает Императрица Лиза, много цвета, лазера и красок. Специальный экран, на котором крупным планом видно фигуристов. По именам тоже звездно, но из действующих спортсменов выделяются разве что Валиева и Туктамышева и Синицина с Кацалаповым (также в главных ролях сама Татьяна Навка и Анна Щербакова, в зависимости от состава). Интересно, что самый большой гонорар как раз у Шахерезады Виктории (500 тысяч рублей за шоу), Валиева получает 440, а Туктик — 133 тысячи.

Отлично прыгает Егор Мурашов и устраивает сальто-бенефис Иван Ригини, на льду также олимпийский чемпион 1992 года Виктор Петренко, которого уже летом лишили поста в украинской федерации за сотрудничество с Навкой. Но все это имена либо для людей постарше, либо для ценителей фигурного катания.

Разнообразная музыка: от Антонова до «Шербурских зонтиков»

Озвучивают роли также звездные люди — Филипп Киркоров, Валерия и другие. Но надо быть готовым к тому, что музыкальное и звуковое сопровождение будет нестандартным. Это не классическое прочтение «Шахерезады» и с довольно взрослыми, не детскими текстами на тему любви. Нет, без заскоков, но и без сюсюканий. «Снегурочка» в этом смысле более детская и приключенческая сказка. Но в конце концов, детям надо взрослеть, новый год начался. И не всему научат в школе. Из музыкальных композиций есть и танго, и танец персонажа видеоигр Марио (прочтение нестандартное, да-да), и «Море, море...» Антонова, и «Шербурские зонтики». Но основной сюжет идет под зажигательный танцевальный стиль с участием чемпионки мира по танцу живота, которая демонстрирует свое искусство прямо рядом с трибуной.

Спойлерить сюжет мы не будем, скажем лишь, что Туктамышева играет отрицательного персонажа и играет прекрасно, Кацалапов спасает Синицину, а Валиева... а Валиева просто Богиня, так зовут ее персонажа, в новом властном образе. В этом шоу она предстает настоящей женщиной, и ни за что не подумаешь, что Камиле 16 лет. Впрочем, на Востоке девушки рано становились женщинами, тем более в древние времена. Конечно, ее номера в шоу — не нашумевший «Уэнсдей», который стал самым точным маркетинговым попаданием в российском фигурном катании за последние несколько лет. Но посмотреть есть на что.

Валиева — камикадзе: пошла на тройной аксель!

Например, на прыжки. Валиева 31 декабря сделала удивительную для шоу вещь — пошла на элемент, который и на соревнованиях у нее не получался уже почти год. Камила попыталась сделать тройной аксель в своем сложном божественном обмундировании и упала. Но смелых зрители любят. Сказать, что на шоу Навки не прыгают, нельзя. Тулуп Камила сделала, но тройной, зато чисто. Туктамышева была скромнее и ограничивалась «дупелем», а за прыжки отвечали Мурашов и Ригини. Зато Лиза сделала несколько классных поддержек с Никитой Кацалаповым, из одной из которых, правда, пара не сумела выпутаться, и Лиза упала на лед. Не больно, скорее нелепо. В остальном все прошло классно.

И по технике, и по убранству шоу получилось мощным и может конкурировать с привычным досугом москвичей и туристов типа похода в кино или на каток. Его не омрачило даже короткое случайное включение света во втором акте. А после шоу Туктамышева и Ригини остались раздавать автографы. Сходить стоит, а стоимость билета 1500 рублей и выше. Сеансы проходят ежедневно в 13 и 18 часов.

Подробную информацию можно посмотреть на сайте шоу.