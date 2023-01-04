Авербух столкнул мужа и партнера чемпионки мира. Необычное шоу в «Лужниках»

Как в Москве проходит шоу «Волшебник из Страны Оз».

В этот новогодний сезон в России пышным цветом расцвели ледовые шоу, пожалуй, даже богаче, чем обычно. «СЭ» уже рассказывал о шоу Татьяны Навки «История любви Шахерезады» с участием Камилы Валиевой, о «Снегурочке» — устами ее организатора Яны Рудковской. Третий кит русского фигурного катания — Илья Авербух.

Несмотря на то что у серебряного призера Олимпиады в этом году не премьера, а доработанная сказка «Волшебник в Стране Оз», она не уступает другим постановкам. Определить чемпиона в шоу этой зимы почти невозможно — каждый берет своим. «Снегурочка» — массовостью номеров, сложностью прыжков и балетом, «Шахерезада» — богатством декораций и дороговизной постановки. «СЭ» побывал на шоу Авербуха в «Лужниках» и узнал, какие козыри на руках у чемпиона мира и известного хореографа.

Отсылки к Голливуду и живая озвучка

Вначале стоит сказать о контексте. «Волшебник из Страны Оз» — не просто детская сказка. Будучи написанной в 1900 году, она пережила более 30 экранизаций, в СССР был написан свой «Волшебник Изумрудного Города», а голливудский фильм 1939 года считается одной из величайших картин в истории (и ошибочно — первым цветным фильмом). Когда в детском саду нам читали сказку, я и вовсе думал, что страна называется 03 в честь скорой помощи.

Так вот, Авербух в свой спектакль вплел множество отсылок к различным фильмам, и даже музыка, написанная специально для шоу, местами напоминает голливудскую.

В чем явное преимущество шоу: во-первых, живая озвучка от трех прекрасных ребят на воздушном шаре, которые мастерски играют голосами и изображают все, от зловещего смеха до писклявого фальцета. Еще и поют!

Во-вторых, действие понятно и очевидно в том числе и детям. Мест в продаже не так много — 4500, зато все они рядом со льдом, так как в «Лужниках» огораживают почти половину арены. Опять же удобно обывателю, который разбирается в деле не так скрупулезно. А в холле множество яств, активностей и развлечений — от сахарной ваты до аквамарина и фотографий с Дедом Морозом.

Наконец, качество катания и элементов. В шоу участвуют акробаты и балет на льду, показывают экстремальные поддержки, периодически уходя в цирк. Номер с распиливанием вводит в игру иллюзионистов и явно отсылает к фильму 2013 году «Оз: Великий и Ужасный». По ходу представления появляются и огонь, и взрывы петард, выезжает гигантский динозавр, короче, это совсем не нафталиновый детский утренник, а качественный продукт. Я присутствовал на шоу 2 января и не увидел ни одного падения, даже от второстепенных героев. Это произошло впервые за полтора десятка шоу, которые довелось посетить в жизни.

Медведева может снова выигрывать

Ну и туз в колоде Авербуха — Евгения Медведева, которую приветствовали громче всего. Ее наряд и актерская игра определенно напоминают легендарную Джуди Гарленд, которая в 13 лет исполняла роль Дороти в фильме 39-го года. Чтобы понимать масштаб той работы — режиссеры кормили Гарленд амфетаминами и барбитуратами для большей выносливости на съемках, и она скончалась в 47 лет от пристрастия к этим веществам.

С Медведевой, смеем, все не так напряженно, хотя во время подготовки спала она по 3-4 часа в день, как признавалась на премьере. Тем не менее она в прекрасной физической форме. Снова показывает тройной сальхов, красиво и бесшумно катит. Если выйдет на чемпионат по шоу-программам в марте — будет одним из фаворитов. Фан-база для голосования эсэмэсками есть, как и навыки катания, и даже прыжки. За перформансом Жени, стоя в проходе, два часа следила ее мама Жанна. На мое замечание об идеальной форме ответила: «Так она же готовилась». П — профессионализм.

Смелость для Коляды

Два действующих фигуриста в этой постановке — Михаил Коляда и Николай Колесников. Последнему полезно участвовать в шоу для восстановления формы после перехода от Этери Тутберидзе к Светлане Соколовской. Коляда же... он все равно здорово вписался. Делает тройные тулупы и выступает под песню о недостатке смелости (в образе Льва), и, я уверен, этот символизм зашит постановщиком. Коляда два часа ищет смелость и в итоге находит — только найдет ли для дальнейших занятий спортом? Пропуск чемпионата России заставляет в этом сомневаться. Если уж Профессор Мишин не может вдохнуть в него храбрости, то вряд ли какой-то Великий Оз сможет.

Более того — Авербух еще и сыграл в иронию судьбы и столкнул между собой в борьбе за Оксану Домнину двух близких ей людей — мужа Романа Костомарова и партнера по выступлениям Максима Шабалина. В итоге Роман и Максим в одном из эпизодов показывают канадское парное катание — с участием двух мужчин. В поединке один на один, кстати, выигрывает парник Костомаров, но в концовке впятером главные герои топят его в котле.

Минусы — морально устаревший зал, в котором не все можно показать, как признает сам Авербух. И «детскость» постановки — хотя самолично видел поток взрослых без детей, направлявшихся от Московской кольцевой железной дороги к «Лужникам». В недостатки можно записать и то, что шоу идет с 2019 года, но это актуально, если вы его уже видели. В любом случае — всем трем московским шоу можно ставить смелую «восьмерку» по киношной шкале. Да, этот продукт делается с участием бюджетных денег, но согласитесь, это не самый плохой вариант.