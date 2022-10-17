Москвичка, выступающая за Австралию, — в юниорском финале «Гран-при» с лучшим результатом

Кто еще из фигуристов, имеющих отношение к нашей стране, выступит в Турине?

Юниоры первыми начали международный сезон и уже могут немного выдохнуть — этапы «Гран-при» для них закончены, а до финала еще полтора месяца. Отсутствие россиян сильно сказалось на статистике. В одиночном катании доминировали азиаты, японцы и корейцы. В парных видах результаты серии получились рекордными — многие страны долгое время не были представлены в финалах, зато сейчас оказывается по-другому. Немало среди участников и фигуристов с русскими корнями, хотя официально россиян еще не вернули на международные старты.

Николай Мемола. Фото Global Look Press

Итальянец с российским гражданством

Николай Мемола в сентябре в интервью «СЭ» говорил, что хотел выиграть этап «Гран-при» и выйти в финал юниорской серии. У него получилось это сделать со вторым результатом. У итальянца неслучайно такое привычное нам имя — его мама родилась в России, училась в Университете имени Лесгафта у профессора Алексея Мишина, а теперь вместе с сыном летом ездит на стажировки в Санкт-Петербург. Там Мемола катается на одном льду с Елизаветой Туктамышевой, Михаилом Колядой и Евгением Семененко и равняется на них. Итальянец пока не прыгает четверные на соревнованиях, но активно их тренирует — лучше всего получаются тулуп и сальхов. А работает он со своей мамой — она является его бессменным наставником.

Шестым номером в финал «Гран-при» попал Роберт Ямпольский из США, в этом году дебютировавший в серии с неплохими баллами — под 80 в короткой и 145 в произвольной. Его родители с фигурным катанием не связаны: мать Анна работает программистом, отец Юрий связан со сферой управления бизнесом. Тренируется спортсмен у Антона Нименко, экс-фигуриста сборной России, катавшегося в конце 1990-х — начале 2000-х с Милицией Брозович. А его хореографом является Нина Петренко, жена олимпийского чемпиона из Украины Виктора Петренко.

Экс-россиянка сменила фамилию ради выступлений за Грузию

Первые восемь строчек в итоговой квалификации девушек в финал «Гран-при» заняли спортсменки из Азии — ни североамериканок, ни европеек там нет. Лишь только третьей запасной стала экс-россиянка Инга Гургенидзе, сейчас выступающая за Грузию.

В апреле спортсменка выступала в Кубке федерации Республики Татарстан, а сейчас уже успела дебютировать на международных соревнованиях за новую страну и даже выиграть бронзу на одном из этапов. Ради этого Инге даже пришлось поменять фамилию — раньше она выступала не как Гургенидзе, а как Никитина.

В Италии новоиспеченная грузинка была четвертой после короткой программы, хотя откаталась чисто. В произвольной выступление получилось хуже, было даже падение — правда, с тройного акселя. Пока этот элемент ультра-си недостаточно стабилен у Инги, да и компонентами девушку не жалуют, так что даже удивительно, что она все-таки сумела пробиться на пьедестал. Для финала этого маловато, но зато одно попадание на пьедестал уже есть — неплохой задел на будущее.

Гектор Гиотопулос Мур и Анастасия Голубева. Фото Global Look Press

Русские парные традиции за рубежом

Среди танцевальных дуэтов, пробившихся в финал юниорского «Гран-при», нет ни одного с российскими корнями. В отличие от тех же пар, где традиционно можно заметить какого-нибудь экс-россиянина. Или россиянку — например, москвичку Анастасию Голубеву, катающуюся за Австралию. Вместе с Гектором Гиотопулосом Муром Настя в прошлом году стала серебряным призером юниорского чемпионата мира, а в этом году с лучшим результатом вышла в финал. На одном из своих этапов австралийцы оторвались от соперников на двадцать с лишним баллов — это вообще многое говорит не только о дуэте, но и об уровне парного катания в мире.

Дебютанты юниорских «Гран-при» София Барам/Даниэль Тюменцев первый год катаются в паре, но сразу же выиграли один из этапов. У обоих фигуристов мамы входят в тренерский штаб — Анна Барам и Анна Тарасова когда-то были воспитанницами советской школы фигурного катания, а сейчас тренируют в США. Даниэль и вовсе раньше катался исключительно с партнершами с российскими корнями — Наташей Мишкутенок и Александрой Прудской.

Состав участников юниорского финала «Гран-при»:

Девушки: Мао Шимада (Япония), Хана Йошида (Япония), Чжи А Син (Корея), Ами Накаи (Япония), Ким Чхэ Ен (Корея), Мин Соль Квон (Южная Корея).

Юноши: Лукас Бруссард (США), Николай Мемола (Италия), Шунске Накамура (Япония), Такеру Амин Катайсэ (Япония), Нозому Йошиока (Япония), Роберт Ямпольски (США).

Пары: Анастасия Голубева/Гектор Гиотопулос Мур (Австралия), Кайла Смит/Энди Денг (США), София Барам/Даниэль Тюменцев (США), Виолетта Серова/Иван Хобта (Украина), Ава Рэй Кемп/Йонатан Елизаров (Канада), Хлоя Панетта/Киран Трэшер (Канада).

Танцы: Катерина Мразкова/Даниэль Мразек (Чехия), Надя Башинска/Питер Бомон (Канада), Ханна Лим/Е Куан (Корея), Дарья Гримм/Михаил Савицкий (Германия), Фиби Беккер/Джеймс Эрнандес (Великобритания), Селина Фраджи/Жан-Ганс Фурно (Франция).