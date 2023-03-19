Турнир шоу-программ — это точно успех. Но есть несколько «но»

Подводим итоги чемпионата шоу-программ, прошедшего при полном «Мегаспорте» в субботу.

Про этот турнир можно писать много, с разными оттенками, меняя точки обзора и смотровые площадки. И это самое главное. Когда о событии нечего писать, значит, фигня это, а не событие. Первый чемпионат шоу-программ точно не был фигней. Разве что «исторической фигней».

Бренд удалось продать

Для начала пару реверансов, как у фигуристов перед прокатом, организаторам. Даже по поводу мелочей. Перед этим турниром был продуман реально качественный брендинг, в чем наше фигурное катание замечено нечасто. Лед тронулся, получается. Турниру дали название «Русский вызов», Russian Challenge по-английски звучит еще круче. Красивые вензелечки в сине-золотистых тонах, симпатичные кофты на фигуристах (они называются модным словом «бомбер»), да даже тревожная музыка перед выходом на лед и сиденья для космонавтов в kiss-and-cry — необходимую атмосферу все это создавало.

Полный «Мегаспорт», в котором даже Анне Щербаковой сложно найти билеты для своих знакомых — лишнее доказательство, что турнир удалось продать. И интриги свои в нем были. Наверное, никто не угадал, что в тройке из одиночниц будет Щербакова на третьем месте, но не Валиева и Загитова. Про Ягудина догадки были с учетом дня рождения, но что это случится прямо вот так — опять же, сюрприз.

Алексей Ягудин. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Большая двадцатка Ягудина

Олимпийский чемпион выиграл по делу и был главной звездой вечера с 20 баллами. И не только вечера — дня. Человек в свой день рождения откатал прогон в «Мегаспорте», быстро сел и поехал на Кубок московского спорта, где исполнил показательный, вернулся на Ходынку и на профессионализме и театральном опыте выиграл большой турнир. Да, триумфатор Солт-Лейка снова предстал в образе грустного клоуна, который Алексею привычен. Кто-то скажет — маска приклеилась настолько плотно, что уже сам Алексей Константиныч не может ее сорвать. Но это его жизнь, и я по пальцам рук могу пересчитать людей, которые могли бы его учить жить.

Один из них сидел прямо у льда в коляске — Татьяна Тарасова. Ягудин обнимается со своим тренером на первых соревнованиях спустя 20 лет, в свой день рождения, с восстановленным тройным тулупом — звучит как идеальное драматическое наполнение. Если ваша вечеринка не похожа на эту, не зовите меня на свой день рождения.

Хотя Плющенко все-таки не хватало. Это бы подняло градус напряжения и спортивности этого праздника еще выше. А представьте — Евгений поздравил бы Алексея с днем рождения, торт бы ему вынес (ну или пульнул)? Тоже сюжет на годы вперед.

Судейство за заслуги и недооцененные номера

Да, было видно, что на некоторые постановки времени ушло мало, что некоторыми из них вполне можно заполнить первое отделение в каком-нибудь шоу или гала после соревнований — но никто не испортил праздника. Даже мой номер, простите за скромность. Который, к сожалению, не попал в эфир (хотя камеры работали) и в котором не включили видеоряд. Ну да ладно — все равно опыт выдающийся, за что спасибо Первому каналу и федерации.

Можно говорить о тех номерах, которые недооценили. В своем Telegram-канале я попросил людей написать свои тройки (итоговая Ягудин — Синицина/Кацалапов — Щербакова), и почти во всех из них были Марк Кондратюк и Матвей Ветлугин, в некоторых встречались Евгения Медведева и Анастасия Мишина/Александр Галлямов. Четыре видео в статье будут выглядеть громоздко, но эти номера точно стоит посмотреть. Их громче всех и приветствовали, кстати.

Вы читали фальшивый текст о фигурном катании, если в нем нет ни слова о судействе. Это самое вкусненькое. В субботу оно оказалось едва ли не более интригующим, чем сами программы. Ибо догадаться, по каким критериям определяют расстановку уважаемые в мире искусства люди Николай Цискаридзе, Борис Эйфман, Алла Сигалова, Валентин Юдашкин и Евгений Миронов, было нереально. Один критерий был понятен — ставили в том числе и за заслуги (об этом прямо говорили члены жюри в монологах по итогам), потому второе отделение судили совершенно иначе по сравнению с первым. Самый яркий пример — Матвей Ветлугин, который заморочился, заказал четыре костюма и занял 21-е место. Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин просто откатали качественный номер, что они умеют — и четвертые.

Или, например, Загитова выиграла у Медведевой 18,09 на 17,41. Хотя Евгения прыгнула свой тройной, а Алина — нет, да и постановка у серебряной призерки Пхенчхана была посильнее, чем у золотой. Но тут, видимо, психологический эффект планки, поднимающейся после каждого следующего участника.

Ну хотя бы Кондратюк взял приз зрительских симпатий у мужчин. Во многом благодаря Трусовой — та подарила своему бойфренду титул и 500 тысяч рублей, призвав голосовать за Марка в официальном опросе. Тот еще не вышел на лед — и уже имел 50 процентов поддержки. Но это не отменяет гениальности постановки и сценографии от Никиты Михайлова.

Отъем плакатов и самоуправство стюардов

И о чем нельзя умолчать напоследок — об отвратительной работе стюардов, на которую жаловались все. От обычных, простите, болельщиков, до фигуристов. Во-первых, фантастическая медлительность. 16.20 — на рамках уже очереди из десятков людей, а один из стюардов что-то неспеша гуглит в телефоне. И только окрик приводит его в чувство. Чемпионку мира среди юниоров Анастасию Скопцову, решившую поддержать целым баннером мое выступление, не пропустили с ним на арену. Только вдумайтесь в уровень сюра — фигуристку, а ныне журналистку не пропускают с плакатом в поддержку журналиста в роли фигуриста. Кафка может превратиться во всех насекомых мира, но такое не переплюнет. У партнера Алены Косторной Георгия Куницы на входе отобрали такой плакат. Может, стюарды не любят подниматься, когда падают? Выпивают много?

Ответ на эти плакаты один: «не положено». Но это неправда — кто-то точно на что-то положил. На способность мыслить самостоятельно так уж точно. Аргумент — героя вашего портрета нет среди участников. А если бы Скопцова пришла в футболке с изображением Большунова, ее бы заставили раздеваться? Потому что «вам вообще на другой вид спорта, девушка». И не топчите здесь и бахилы наденьте.

Но это все же приправа. Основное блюдо получилось. Возможно, стоит думать над выставлением оценок, делать это а-ля Евровидение — смешивать баллы жюри или зрителей. Все равно настоящего Евровидения у нас теперь нет... Представьте, голосуют коллективы школ, которые выходят в эфир и говорят: «12 баллов от «Хрустального» гоуз ту...».

Короче, полет фантазии здесь неограничен, в отличие от жестких спортивных регламентов. И это здорово — фигурное катание вообще про фантазию. Не дайте за год ей совершить жесткую посадку.