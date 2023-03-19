Сегодня, 12:00
Про этот турнир можно писать много, с разными оттенками, меняя точки обзора и смотровые площадки. И это самое главное. Когда о событии нечего писать, значит, фигня это, а не событие. Первый чемпионат шоу-программ точно не был фигней. Разве что «исторической фигней».
Для начала пару реверансов, как у фигуристов перед прокатом, организаторам. Даже по поводу мелочей. Перед этим турниром был продуман реально качественный брендинг, в чем наше фигурное катание замечено нечасто. Лед тронулся, получается. Турниру дали название «Русский вызов», Russian Challenge по-английски звучит еще круче. Красивые вензелечки в сине-золотистых тонах, симпатичные кофты на фигуристах (они называются модным словом «бомбер»), да даже тревожная музыка перед выходом на лед и сиденья для космонавтов в kiss-and-cry — необходимую атмосферу все это создавало.
Полный «Мегаспорт», в котором даже Анне Щербаковой сложно найти билеты для своих знакомых — лишнее доказательство, что турнир удалось продать. И интриги свои в нем были. Наверное, никто не угадал, что в тройке из одиночниц будет Щербакова на третьем месте, но не Валиева и Загитова. Про Ягудина догадки были с учетом дня рождения, но что это случится прямо вот так — опять же, сюрприз.
Олимпийский чемпион выиграл по делу и был главной звездой вечера с 20 баллами. И не только вечера — дня. Человек в свой день рождения откатал прогон в «Мегаспорте», быстро сел и поехал на Кубок московского спорта, где исполнил показательный, вернулся на Ходынку и на профессионализме и театральном опыте выиграл большой турнир. Да, триумфатор Солт-Лейка снова предстал в образе грустного клоуна, который Алексею привычен. Кто-то скажет — маска приклеилась настолько плотно, что уже сам Алексей Константиныч не может ее сорвать. Но это его жизнь, и я по пальцам рук могу пересчитать людей, которые могли бы его учить жить.
Один из них сидел прямо у льда в коляске — Татьяна Тарасова. Ягудин обнимается со своим тренером на первых соревнованиях спустя 20 лет, в свой день рождения, с восстановленным тройным тулупом — звучит как идеальное драматическое наполнение. Если ваша вечеринка не похожа на эту, не зовите меня на свой день рождения.
Хотя Плющенко все-таки не хватало. Это бы подняло градус напряжения и спортивности этого праздника еще выше. А представьте — Евгений поздравил бы Алексея с днем рождения, торт бы ему вынес (ну или пульнул)? Тоже сюжет на годы вперед.
Да, было видно, что на некоторые постановки времени ушло мало, что некоторыми из них вполне можно заполнить первое отделение в каком-нибудь шоу или гала после соревнований — но никто не испортил праздника. Даже мой номер, простите за скромность. Который, к сожалению, не попал в эфир (хотя камеры работали) и в котором не включили видеоряд. Ну да ладно — все равно опыт выдающийся, за что спасибо Первому каналу и федерации.
Можно говорить о тех номерах, которые недооценили. В своем Telegram-канале я попросил людей написать свои тройки (итоговая Ягудин — Синицина/Кацалапов — Щербакова), и почти во всех из них были Марк Кондратюк и Матвей Ветлугин, в некоторых встречались Евгения Медведева и Анастасия Мишина/Александр Галлямов. Четыре видео в статье будут выглядеть громоздко, но эти номера точно стоит посмотреть. Их громче всех и приветствовали, кстати.
Вы читали фальшивый текст о фигурном катании, если в нем нет ни слова о судействе. Это самое вкусненькое. В субботу оно оказалось едва ли не более интригующим, чем сами программы. Ибо догадаться, по каким критериям определяют расстановку уважаемые в мире искусства люди Николай Цискаридзе, Борис Эйфман, Алла Сигалова, Валентин Юдашкин и Евгений Миронов, было нереально. Один критерий был понятен — ставили в том числе и за заслуги (об этом прямо говорили члены жюри в монологах по итогам), потому второе отделение судили совершенно иначе по сравнению с первым. Самый яркий пример — Матвей Ветлугин, который заморочился, заказал четыре костюма и занял 21-е место. Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин просто откатали качественный номер, что они умеют — и четвертые.
Или, например, Загитова выиграла у Медведевой 18,09 на 17,41. Хотя Евгения прыгнула свой тройной, а Алина — нет, да и постановка у серебряной призерки Пхенчхана была посильнее, чем у золотой. Но тут, видимо, психологический эффект планки, поднимающейся после каждого следующего участника.
Ну хотя бы Кондратюк взял приз зрительских симпатий у мужчин. Во многом благодаря Трусовой — та подарила своему бойфренду титул и 500 тысяч рублей, призвав голосовать за Марка в официальном опросе. Тот еще не вышел на лед — и уже имел 50 процентов поддержки. Но это не отменяет гениальности постановки и сценографии от Никиты Михайлова.
И о чем нельзя умолчать напоследок — об отвратительной работе стюардов, на которую жаловались все. От обычных, простите, болельщиков, до фигуристов. Во-первых, фантастическая медлительность. 16.20 — на рамках уже очереди из десятков людей, а один из стюардов что-то неспеша гуглит в телефоне. И только окрик приводит его в чувство. Чемпионку мира среди юниоров Анастасию Скопцову, решившую поддержать целым баннером мое выступление, не пропустили с ним на арену. Только вдумайтесь в уровень сюра — фигуристку, а ныне журналистку не пропускают с плакатом в поддержку журналиста в роли фигуриста. Кафка может превратиться во всех насекомых мира, но такое не переплюнет. У партнера Алены Косторной Георгия Куницы на входе отобрали такой плакат. Может, стюарды не любят подниматься, когда падают? Выпивают много?
Ответ на эти плакаты один: «не положено». Но это неправда — кто-то точно на что-то положил. На способность мыслить самостоятельно так уж точно. Аргумент — героя вашего портрета нет среди участников. А если бы Скопцова пришла в футболке с изображением Большунова, ее бы заставили раздеваться? Потому что «вам вообще на другой вид спорта, девушка». И не топчите здесь и бахилы наденьте.
Но это все же приправа. Основное блюдо получилось. Возможно, стоит думать над выставлением оценок, делать это а-ля Евровидение — смешивать баллы жюри или зрителей. Все равно настоящего Евровидения у нас теперь нет... Представьте, голосуют коллективы школ, которые выходят в эфир и говорят: «12 баллов от «Хрустального» гоуз ту...».
Короче, полет фантазии здесь неограничен, в отличие от жестких спортивных регламентов. И это здорово — фигурное катание вообще про фантазию. Не дайте за год ей совершить жесткую посадку.