Журналист «СЭ» участвует в настоящем турнире по фигурному катанию. Вместе с Загитовой и Медведевой

Дмитрий Кузнецов рассказывает о планах выйти на лед в чемпионате шоу-программ.

Обстоятельства этого сезона вынудили придумывать новые форматы в разных видах спорта. В фигурном катании, кажется, справились лучше всех — ввели 100-миллионный призовой фонд, в декабре появился чемпионат России по прыжкам, а 18 марта пройдет первый в истории турнир по шоу-программам.

Что это такое?

Фигуристы будут соревноваться в показательных программах — конкретных требований к количеству элементов нет, на льду можно поставить целый 3-минутный спектакль.

На турнир заявились 24 фигуриста и пары, вот их полный список, однако возможны изменения:

1. Камила Валиева

2. Екатерина Боброва/Дмитрий Соловьев

3. Татьяна Волосожар/Максим Траньков

4. Алина Загитова

5. Марк Кондратюк

6. Евгения Медведева

7. Анастасия Мишина/Александр Галлямов

8. Виктория Синицина/Никита Кацалапов

9. Татьяна Тотьмянина/Максим Маринин

10. Елизавета Туктамышева

11. Анна Щербакова

12. Алексей Ягудин

13. Софья Акатьева

14. Матвей Ветлугин

15. Петр Гуменник

16. Макар Игнатов

17. Василиса Кагановская/Валерий Ангелопол

18. Михаил Коляда

19. Андрей Мозалев

20. Анна Погорилая

21. Елена Радионова

22. Евгений Семененко

23. Евгения Тарасова/Владимир Морозов

24. Елизавета Худайбердиева/Егор Базин

Но кое-кого в этом списке нет. Меня.

У журналиста «СЭ» приняли заявку

Нет, «Кузя» не сошел с ума, не бредит — Первый канал удовлетворил мою заявку, присланную в 23:59 последнего дня их подачи, и теперь 18 марта я выйду на лед со своей шоу-программой. Пока конкретных правил не публиковалось, как будут оценивать участников — тоже держится в тайне. Первый канал умеет удивлять, так что интрига, будьте уверены, сохранится до конца. Но, судя по всему, я буду выступать без соревнования с фигуристами, в эфире, но вне конкурса. Впрочем, конкретный формат будет понятен ближе к делу. Кто знает, как выйдет на деле.

Вот как выглядела заявка:

— Номер посвящен трагедии журналиста, который охотится за «желтизной», так называемым хайпом (далее — хайпожора, возможно участие коллег). Все начинается в стилизованной редакции желтого цвета, где хайпожор сидит за ноутбуком, проектор высвечивает гнусные заголовки, хайпожор радуется.

Но неожиданно на каток выезжает маленькая девочка, прекрасно исполняющая элементы. Хайпожор снимает очки, протирает глаза — и влюбляется в фигурное катание. Смена декораций — он следит за взрослением этой одиночницы, радуется ее успехам и постепенно желтого цвета в декорациях становится все меньше — она превратила его в человека. Все кончается олимпийским подиумом, одиночница выиграла, хайпожор аплодирует в руках с диктофоном и случайно разбивает ладонями его в хлам.

Концовка: на лед выбегает фанат (из Сургута, но не обязательно) и бежит вручить букет одиночнице — но в последний момент передумывает и бежит к хайпожору. Протягивает ему букет... и начинает им хлестать хайпожора. Хайпожорство не вытравишь, и доверия он так и не получил, несмотря на годы исправления. Последняя сцена (факультативно, если влезет в 2,5 минуты): хайпожор плачет среди остатков цветов и выкидывает ноутбук/отдает одиночнице.

Как хореограф и тренер были заявлены мои коллеги Владислав Жуков и Константин Лесик, думаю, мы найдем вариант, как они смогут поучаствовать в номере. Музыка — самая оригинальная для фигурного катания: «Мулен Руж», «Болеро» и «Кармен».

Планы подготовки

Во вторник я приступаю к интенсивным тренировкам, в которых, как планируется, мне помогут действующие тренеры и фигуристы. На постановку по правилам турнира обещали 250 тысяч рублей, так что, если хотя бы какую-то часть средств удастся выбить, они будут помогать с бОльшим желанием. Буду рад любым советам по подходящий упражнениям к акселю, сальхову, цаку, валлею и другим более экзотическим прыжкам.

На данный момент я умею делать только перекидной, кататься назад (в том числе по кругу), но никогда не стоял на фигурных коньках. За 11 дней обещаю выучить прыжки и показать свой максимум, ни с кем, разумеется, не борюсь, главное — чисто откатать программу. #Работаемдальше. Хотя на самом деле, уверен, если мое выступление поставят вне конкурса, то только из-за опасений профессионалов проиграть. Если вам интересно, как человек практически с нуля будет готовиться за 10 дней к турниру с лучшими фигуристами мира — следите за обновлениями на YouTube-канале «Кваксель».

И конечно, обязательно приходите 18 марта в «Мегаспорт», хотите ли вы меня поддержать или освистать. Гарантирую, что, если это не будет нечто технически выдающееся, то по крайне мере весело. Волну пустим, перфоманс устроим. Такой тяжелый, как мое тело, сезон надо проводить достойно!

Транслировать турнир будет Первый канал — на своем сайте и в записи в телеэфире.