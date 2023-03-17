Загитова — фаворит, но нас ждут сюрпризы. Кто выиграет турнир шоу-программ?

Оцениваем расклады перед самым необычным стартом сезона.

В субботу в московском «Мегаспорте» пройдет заключительный крупный турнир сезона в фигурном катании — чемпионат шоу-программ «Русский вызов». Официальный старт — в 17.00 по московскому времени, транслировать турнир в прямом эфире будет Первый канал.

Фишка турнира в том, что вместе встретятся разные поколения российских фигуристов — когда Алексей Ягудин выигрывал Олимпиаду, Анна Щербакова, выступающая перед ним, еще не родилась. Разница между самым возрастным участником турнира Максимом Марининым и самой молодой Софьей Акатьевой — 30 лет (45 и 15). Абсолютно уникальная ситуация, которых не встречалось даже на западных чемпионатах мира среди профессионалов. И в этом смысле российский турнир не имеет аналогов в мире. Можно вспомнить ледовые шоу, но и тут «Ледниковый период», при всем разнообразии мнений о нем, сейчас поуспешнее североамериканских визави, чьи лучшие времена позади.

У Загитовой счастливая рука

Логично предположить, что преимущество получат те, кто в жеребьевке вытащил номера ближе к концу. А номера после 20-го вытащили Камила Валиева, Марк Кондратюк, Виктория Синицина/Никита Кацалапов и Алина Загитова.

24-й номер Загитовой вызвал много вопросов — мол, жеребьевка постановочная. Но по нашей информации, придраться к ней невозможно. Определял порядок не компьютер, а фигуристы, которые выходили к столу в пресс-центре «Мегаспорта» и собственноручно вытаскивали шары. Разницы температур в них замечено не было. Хотя, конечно, в мире фигурного катания, где привыкли к интригам и заговорам, убедить кого-то, что Алина на самом деле вытащила последний номер, будет сложно.

Можно лишь уточнить, что она и так не могла попасть в первое отделение — у олимпийских чемпионов по регламенту преимущество в стартовом порядке. Закрывать программу обязательно должна была девушка. А значит, вероятность счастливого жребия для чемпионки Пхенчхана была немаленькой — 33%, позже могли оказаться только Валиева или Щербакова. Впрочем, такой ли он счастливый? Пенальти вторым бить сложнее, и тут так же — на Алину больше давления из-за высоких оценок конкуренток.

У Загитовой, как утверждают очевидцы, программа среди представительниц «Хрустального» самая если не сильная, то оригинальная. Понятно, что штабу Этери Тутберидзе в авральном режиме пришлось поставить шесть программ, и в таких условиях невозможно наштамповать шедевров.

Алина Загитова. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Противостояние постановщиков

Если где и будет постановка, то это не в жеребьевке, а на льду. Со стороны кажется, что «Русский вызов» — хореографическая дуэль Даниила Глейхенгауза и Ильи Авербуха. И здесь тоже есть критика — к их программам за последние годы вроде как привыкли. Но не стоит упрощать. Во-первых, сам формат дуэли, еще и на Первом канале, где транслируют и шоу Тутберидзе, и «Ледниковый период», интригует. Во-вторых, как известно нам, в субботу зрителей ждут реально интересные находки и по костюмам, и по хореографии — Первый канал и фигуристы при помощи костюмеров и даже фанатов готовят сюрпризы. Аргумент? Далеко не все фамилии участников звучат звездно. Значит, брали идеей.

Наконец, отсутствие обязательств и долгов по элементам открывает возможности для другой хореографии, которую еще не видели. Насколько я знаю, фигуристы на жеребьевке держались раскрепощенно и на расслабоне. Много шуток, в том числе и от официальных лиц, гендиректора федерации Александра Когана. При таком настроении можно кайфануть и раскрыться.

Ну и раз зашел разговор про противостояния — разве можно придумать вывеску лучше для этого турнира, чем Загитова vs Медведева? Плющенко и Ягудина вдвоем мы не увидим (хотя и тут осталась некоторая интрига, поверьте), но дуэль двух наших великих одиночниц — самое вкусное, что может быть в фигурном катании. Турнир, разумеется, праздничный, но амбиций обеих он не обнуляет.

Евгения Медведева. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Что с участием любителей?

Что касается участия журналиста «СЭ», то в пятницу прошла официальная тренировка-репетиция, и ощущения после нее тяжелые. Ни разу не упал, но надо признать, что программу под музыку без слов показывать тяжело — для этого нужны серьезные актерские умения, подкрепленные дипломом или хореографическими классами. И все равно, чего греха таить, не всегда у фигуристов все понятно. Ни того ни другого у меня нет, и, как справедливо заметили организаторы, посыл происходившего был неуловим. Поэтому программу дорабатываем — теперь мы ее еще и озвучим. И надеемся, она от этого только заиграет новыми красками. Смешными и в меру кринжовыми.

Главное впечатление от «Мегаспорта» — насколько важны мелочи. Даже звук: запись, которая звучит прекрасно в телефоне, в акустике огромного зала теряется. Даже лед: на основной арене он совсем другой по сравнению с катками на окраинах столицы, быстрее и «скольжее». Да, оказывается, лед скользкий — оцените уровень аналитики. И даже внешний вид дворца важен. Пустота 12-тысячника тебя съедает. В присутствии зрителей он выглядит поуютнее.

Морали две. Первая: фигурное катание — это не только те четыре минуты, которые выступает наш кумир, не только тренер, сидящий в kiss-and-cry, но и каждый стежок на платье и каждый байт mp3-файла, звучащего над ареной. Труд людей, слагающих вместе стежки и байты, незаметен, но это не повод про него забывать. Вторая: приходить на субботний турнир стоит заранее. К 16.30 так уж точно. Особенно если вы хотите увидеть самый необычный старт турнира по фигурному катанию в истории.