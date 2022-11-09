В нашем женском фигурном катании — новый топ. Кто такая Вероника Яметова?

Екатеринбурженка ездила на просмотр к Тутберидзе и тренирует четверные и тройной аксель.

На российских этапах «Гран-при» в женском одиночном катании набирается по две разминки. Есть среди участниц и спортсменки из регионов, но на пьедестал обычно попадают только фигуристки из Москвы и Санкт-Петербурга. Исключение — екатеринбурженка Вероника Яметова, которая до сих пор тренируется на Урале. 15-летняя Ника отвыступала на двух этапах подряд и выдала четыре практически чистых проката. А в Сочи она едва не обогнала Александру Трусову, пусть и не в блестящей форме.

Вероника Яметова, Камила Валиева и Ксения Синицына на Гран-при России. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Случайное появление на втором «Гран-при» подряд

Яметова случайно оказалась на «Гран-при» в Казани — из топ-фигуристок там остались разве что Камила Валиева и Ксения Синицына. Так что приглашение Вероники, круто показавшей себя в Сочи, оправданно.

— Как оказалась на этом этапе? Совсем случайно, — говорила фигуристка после проката короткой программы в Казани. — Так как с этого этапа некоторые девочки снялись из-за травм, нам позвонили и попросили приехать. Мы согласились, и я здесь. Сложно ли кататься на двух этапах подряд? Для меня нет, втягиваюсь. Это даже легко.

В столице зимних Олимпийских игр-2014 Яметова была второй после короткой программы и четвертой по сумме. В субботу ей не удался каскад 3 + 3, в воскресенье нашлась пара недокрутов в четверть оборота. Но своей бешеной энергетикой Яметова буквально снесла немногочисленных зрителей в «Айсберге». Судьям, видимо, чего-то не хватило, и Александра Трусова с более слабым прокатом оказалась выше Вероники. Тогда по этому поводу разгорелись споры между болельщиками.

В Казани фигуристка набрала на семь баллов больше в короткой (с практически чистым прокатом) и на два балла меньше в произвольной. Но воскресное выступление и правда получилось хуже. Зато компоненты выросли на 3 и 5 баллов соответственно. Тут вопрос, конечно, спорный, как так получилось — то ли неделю назад спортсменке недодали, то ли сейчас поставили слишком много.

Но эта вся лирика не должна затмевать главную мысль: круто, что у нас есть такая фигуристка из регионов, которая сейчас наравне со всеми борется за медали. Если бы все выступали в полную силу, как в олимпийском сезоне, Яметова вряд ли была бы на пьедестале. Хотя и год назад она уже входила в десятку лучших на чемпионате страны, где были все сильнейшие.

Вероника Яметова. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Кумир Яметовой — Юлия Липницкая

Ника тренируется в Екатеринбурге у Елены Левковец, которая в свое время работала с Юлией Липницкой. Олимпийская чемпионка и стала кумиром Яметовой: «Хорошо помню Олимпиаду в Сочи, мне нравилось, как выступают наши фигуристы. В тот момент точно для себя решила: хочу кататься так же красиво. Решила заниматься профессионально и добиться таких же высоких результатов», — рассказывала Вероника в интервью Sport24.

Фигуристка не собирается останавливаться на достигнутом — после произвольной в Казани она заявила, что к чемпионату России готовит тройной аксель. Прыжок был готов на 85 процентов еще летом, его хотели включать в программы к «Гран-при», но что-то пошло не так — теперь ждать его придется в Красноярске. Вероника говорит, что учит и четверной тулуп, и сальхов — хочет исполнять и их и быть полностью конкурентоспособной.

Обычно талантливые дети так долго в регионах не остаются — либо их самих приглашают тренироваться в Москве или Санкт-Петербурге, либо они переезжают по собственному желанию. В апреле прошлого года Яметова ездила на просмотр к Этери Тутберидзе — фигуристка отмечала, что это ее позвали попробовать: «Приехали в «Хрустальный» с мамой, покаталась там примерно два дня. Этери Георгиевна сказала, что я ей понравилась, но у нее пока нет возможности меня взять».

Переезжать или переходить в другую тренерскую группу Вероника пока не планирует — ее все устраивает и дома. Но так будет не до окончания карьеры — когда-нибудь Яметова хочет попробовать себя в другом месте. Мама фигуристки рассказывала Sport24, что поддержит выбор дочери — последнее слово и в целом решение остается за ней.

Для того чтобы попасть в топ, у спортсменки есть главное — техника и неуемная энергия. Возможно, ей стоит попробовать ставиться у других хореографов и все-таки вставить в программу элементы ультра-си — тогда уж Вероника точно должна стать конкурентоспособной на любом турнире. Вопрос в том, поддержат ли Яметову и других фигуристок из регионов — можно же вообще обойтись без того, чтобы переезжать куда-то, нужны условия и в том же Екатеринбурге. А это не только лед для тренировок, но и финансирование — поездки на соревнования, лечение, сборы и тому подобное, включая возможность ставиться у разных специалистов. Тогда и Вероник Яметовых в России может стать больше — нужно просто помочь им и не вкладываться только в спортсменок из Москвы и Санкт-Петербурга. В других регионах тоже много талантов.