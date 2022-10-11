11-летняя москвичка исполнила прыжок ультра-си. Чем это грозит нашему фигурному катанию?

Валерия Лукашова занимается у бывшего тренера Щербаковой и владеет каскадом Загитовой.

Валерия Лукашова и без четверных прыжков считалась звездой своего возраста в группе тренера, которая, кстати, воспитала олимпийскую чемпионку Анну Щербакову. А теперь 11-летняя спортсменка вошла в круг особенных фигуристов, исполняющих четверные прыжки. Ученица Оксаны Булычевой исполнила на тренировке четверной сальхов.

Валерия стала одной из самых юных исполнительниц четверного прыжка в истории российского фигурного катания. Квады в России теперь исполняют и в 10 лет: в мае 2021 года на небольшом Кубке Петра Великого в Санкт-Петербурге тулуп в четыре оборота исполнила Софья Глаголевская.

Теперь Лукашовой осталось исполнить элемент на соревнованиях, чтобы официально войти в клуб квадристок. Глаголевская, к примеру, прыгнула четверной тулуп на соревнованиях спустя три месяца после удачной попытки на тренировке.

Сальхов

Первой женщиной, которой удалось приземлить четверной сальхов, стала японка Мики Андо. Это случилось 20 лет назад — в финале «Гран-при» среди юниоров сезона-2002/03. Спортсменке было 15 лет. Второй стала Александра Трусова — россиянка в 13 лет прыгнула квад-сальхов на юниорском чемпионате мира-2018. Первой взрослой фигуристкой считается Элизабет Турсынбаева — ей элемент покорился в 19.

Спустя годы элемент заметно «помолодел». А количество девушек, исполняющих его, заметно увеличилось. Сальхов прыгают 16-летняя Камила Валиева, 15-летняя Аделия Петросян, 14-летняя Вероника Жилина, 12-летняя Мария Гордеева. Список можно продолжать очень долго.

Лукашова в текущем сезоне уже успела выиграть открытое первенство Москвы по первому спортивному разряду, набрав за две программы 187,69 балла. Там фигуристка не заходила на ультра-си, но исполнила свой прыжковый контент достаточно чисто. Теперь от Валерии можно ожидать попыток четверного уже на соревнованиях.

Тренер

Успех Лукашовой вполне закономерен. Ее тренер — Оксана Булычева. Специалист с 2020 года возглавляет школу фигурного катания «Булычева Тим» на базе делового комплекса «Видный». А с 2003 по 2022 год работала в «Самбо 70», отделение «Хрустальный».

Именно Булычева была первым тренером олимпийской чемпионки Анны Щербаковой:

«Аня пришла ко мне в три года, вслед за своей старшей сестрой. Сначала в зале занималась, потом мы ее потихонечку выпустили на лед, она стала пробовать самые простые элементы. Эта девочка всегда была большой труженицей. Маленькая и хрупкая, при этом на льду всегда старалась показывать элементы как взрослая фигуристка, которая все умеет. Ей обязательно надо было догнать старших девочек. И не просто догнать, а перегнать, она шла к этой цели с детства», — рассказала Оксана Михайловна о своей звездной ученице.

Булычева также работала с Аленой Канышевой, Дарьей Усачевой и Софьей Акатьевой. В тренерском штабе работают также бывшие фигуристы — Владислав Булычев и Дарья Паненкова, которые в свое время тренировались под руководством Этери Тутберидзе и Сергея Дудакова.

Поэтому, учитывая современное развитие фигурного катания, четверные в арсенале Валерии Лукашовой были вопросом времени. Но удивительно то, что исполнительницы прыжков в четыре оборота с каждым годом становятся все моложе и моложе.

Будущее

Еще год назад в социальных сетях команды Булычевой были ролики с тренировок, где юная Лукашова разучивала четверной тулуп на лонже. Поэтому очевидно, что квад-сальхов — это только начало. Фигуристка тренируется с Оксаной Михайловной с 4 лет. И у них очень теплые отношения.

В сентябре Булычевой присвоили звание заслуженного тренера России. И Валерия очень тепло поздравила специалиста в своих социальных сетях:

«Дорогая Оксана Михайловна, я от всей души поздравляю вас с присвоением звания заслуженного тренера России! Вы воспитали огромное количество выдающихся спортсменов. Я горжусь, что вы мой тренер, и очень постараюсь соответствовать ученице ЗТР!»

Также Лукашова владеет «каскадом Загитовой» — исполняла лутц-риттбергер. В общем, арсенал спортсменки уже сейчас достаточно мощный. А с появлением в программах четверных прыжков Валерия точно станет одной из самых перспективных российских фигуристок.