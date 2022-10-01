Новая звезда японского фигурного катания набирает обороты. Мао Шимада выиграла «Гран-при» в Гданьске

Японка Шимада с лучшими баллами в сезоне стала первой на этапе юниорской серии.

Юниорский «Гран-при»

Девушки

1. Мао Шимада (Япония) — 217,68

2. Моне Чиба (Япония) — 205,82

3. Ким Чхэ Ен (Южная Корея) — 195,46

Одна из самых талантливых юных фигуристок выиграла второй в карьере этап «Гран-при». И с лучшими баллами за произвольную программу и по сумме продолжает прогрессировать. На этапе в Гданьске Мао Шимада показала не самое чистое, но все же уверенное катание и приблизилась к отметке 220, улучшив предыдущий результат на 5 баллов.

Вторая в короткой

После первого дня японка шла на втором месте. Грубых ошибок она не допустила, но ее прокат короткой программы был менее уверенным, чем на предыдущем этапе. В протоколах Шимаде прилетело в каскаде лутц — тулуп на первом прыжке, что означает, что он приземлен в четверть. Безусловно, это сказалось на баллах.

На каскаде же Мао как будто потеряла скорость — и дорожка шагов следом у нее получилась только на третий уровень. Поэтому фигуристка получила всего лишь 68,81 балла за свой прокат. А первой после короткой программы была ее соотечественница — Моне Чиба.

У 17-летней японской фигуристки получилось все — ее выступление под музыку из фильма «Список Шиндлера» было лучшим. Весь прыжковый контент был исполнен уверенно, у судей только возникли вопросы к лутцу в каскаде с тулупом — но за неясное ребро, как известно, баллы не снимаются. С суммой 70,16 балла именно Чиба лидировала после короткой программы.

Лучшие баллы

Но в произвольной программе Мао показала, что не зря считается одной из самых перспективных юниорок мира. Фигуристка вновь пошла на два элемента ультра-си — тройной аксель и четверной тулуп. К трикселю вопросов не возникло, а вот на кваде судьи заметили недокрут в четверть оборота.

В остальных элементах Шимада не дала ни единого повода для каких-либо сомнений. Прекрасная высота прыжков, шикарные выезды, все непрыжковые — на четвертый уровень. В этот раз постановка под акцентные инструментальные композиции Passepied Джина Майкла Блейза и Creditos Альберто Иглесиаса выглядела по-другому.

Видно, что сама фигуристка наслаждается катанием и выглядит уже намного увереннее. На оценках Мао это также отразилось, японка получила 148,87 балла за произвольную программу — это ее лучший результат в текущем сезоне. Таким образом, она набрала по сумме на 5 баллов больше, чем на предыдущем этапе. А для юниорки, которая выступила хорошо, но не идеально, это отличный результат.

А вот лидер после короткой программы Моне Чиба удивить элементами ультра-си, как Шимада, не могла. Но тем не менее с хорошим прокатом набрала 205,82 балла за две программы и стала второй на этапе в Гданьске. К сожалению, больше никто из фигуристок — а их на этом турнире выступало аж 49 — не смог преодолеть отметку в 200 баллов.

Но прокаты японских спортсменок показывают, что их точно стоит иметь в виду. Рано или поздно российские фигуристки вернутся на международные соревнования. И важно знать, с кем предстоит соревноваться. Мао Шимада, которая выиграла второй в карьере этап «Гран-при», точно способна навязать борьбу россиянкам.