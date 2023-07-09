«Думала, что проиграла жизнь». Откровения Медведевой в документальном фильме

Знаменитая фигуристка откровенно рассказала о переезде в Канаду, Тутберидзе и серебре Олимпиады.

В Москве в парке Горького состоялся спецпоказ документального фильма о двукратной чемпионке мира и Европы Евгении Медведевой. Съемками, которые длились несколько лет, занималась медиагруппа «Красный квадрат». Они проходили в различных локациях и захватили разные периоды жизни известной фигуристки. Накануне премьеры Евгения рассказала зрителям в диалоге с ведущими, что получила предложение о фильме еще в 2018 году.

«Предложение поступило через некоторое время после событий, которые произошли на Олимпиаде в 2018 году. Почти сразу мы приступили к съемкам — в разных странах, в разных обстоятельствах. Вся команда работала очень компактно. Они старались не нарушать тонкую материю тренировочного процесса. Я благодарна за такое трепетное отношение ко мне. Не было такого: «Евгения, вы что, плачете? Сейчас мы вас снимем!» Они с пониманием относились к моим эмоциям».

Чего ждать от документального фильма с символичным названием «Медведева против Медведевой» и какие этапы жизни спортсменки он продемонстрирует — в материале «СЭ». Осторожно — дальше будут спойлеры.

Неполученное золото

Момент, без которого, наверное, сложно было бы представить документальный фильм о жизни и карьере Медведевой, — ее олимпийская история. Для многих фигуристок именно этот старт является важнейшим в карьере, а главной целью, конечно же, считают победу. Которой, увы, не случилось в жизни Евгении. Моменты этой драмы и получили отражение в картине. Фигуристка рассказала, что боролась с несколькими травмами по ходу сезона-2017/18, и все ради главной цели — олимпийского золота. И не получив его, спортсменка испытала тяжелое разочарование.

«Как нас воспитывают? Либо золото, либо ничего. Мы все идем к олимпийской золотой медали. Как-то психологически настолько вбивают тебе в голову, что это — цель всей твоей жизни, что это — единственное, что тебе нужно в жизни. Когда я ее не получила, я думала, что проиграла жизнь», — рассказала Евгения в фильме.

В картине также появлялись и другие персонажи: хореограф и продюсер Илья Авербух, партнер Евгении по «Ледниковому периоду» Федор Федотов, а также мама фигуристки, Жанна. Она в свою очередь считает серебро дочери на играх в Пхенчхане большой удачей — на фоне всех проблем, с которыми столкнулась Женя.

«Мы с ней ругались. Я говорила ей: «Бога благодари за это серебро. За два месяца до Олимпиады выйти с поломанной ногой и спиной... Спасибо за серебро, ты могла бы вообще туда не поехать», — поделилась мама спортсменки.

Фото Global Look Press

Громкий переезд

Еще один этап, которого не могло не быть в истории о жизни Медведевой, — это ее переезд в Канаду. В 2018 году уход Евгении от Этери Тутберидзе был одним из самых громких спортивных событий года. В фильме фигуристка раскрыла причины своего решения:

«Всем так было лучше, но прежде всего — мне, потому что находиться в той обстановке, которая сложилась после Олимпиады... Все говорили: «Если бы было две золотые медали, мы бы дали две золотые медали, девочки молодцы. Как жаль, как жаль, что ты не выиграла, ай-ай-ай». Две недели, три — все это постоянно мусолилось. Я приходила на каток — и там: «Женечка, нам так тебя жалко. Для нас ты все равно олимпийская чемпионка».

И мне было просто невозможно это слышать. Я стою и говорю: «Нет, ребята, я не олимпийская чемпионка. Вы сколько угодно можете это говорить. Два серебра, где? Зачем вы это говорите?» Это обесценивание моего соперника и жалость ко мне. Потуги меня немножечко задобрить тем, что «я для них чемпионка», — это очень сильно било по мне морально. Понятное дело, что это не единственная причина. Но один из ярких эпизодов, который повлиял на мое решение».

Евгения Медведева и Этери Тутберидзе. Фото Александр Федоров, "СЭ"

Жесткий тренер

Не обошлось в фильме и без фигуры Этери Тутберидзе. Безусловно, уже много было сказано и самой Евгенией, и ее тренером задолго до премьеры картины, в которой Медведева раскрывает подробности совместной работы со специалистом.

«Этери Георгиевна — жесткий воспитатель, это ни для кого не секрет. Она сама не скрывает, что очень требовательная. Пришлось работать в два-три раза интенсивнее, чем девочкам, у которых от природы растяжка лучше, разработать прыжок, который девчонке дан Богом, и она может скрутить тройной без особых усилий», — поделилась спортсменка.

Не забыли авторы картины и о самых близких людях фигуристки, которые всегда были рядом с Евгенией и поддерживали ее во всем. Бабушки Медведевой, Валентины Лаврентьевны, не стало в 2021 году. Она присутствовала на многих выступлениях спортсменки и всегда жалела ее.

«Так уж получилось, что семья у нас состояла из трех женщин: мама, бабушка и я. Бабушка была довольно-таки жесткой, прямолинейной, требовательной. Но всегда меня жалела, когда что-то не получалось. Она была на моей стороне», — добавила Евгения.

Фото Дарья Исаева, "СЭ"

Новая эра

И еще одним важным эпизодом, который был показан в документальном фильме о Медведевой, стало принятие фигуристкой результата Олимпийских игр. Сначала спортсменка говорила, что для нее как будто проиграна вся жизнь. Но в итоге Евгения осознала, но у нее начался новый этап.

«Недавно ко мне приехала подруга и что-то сказала про Олимпиаду. И я вспомнила, что у меня в доме есть олимпийские медали, лежат в шкафу. Я понимаю, что это железка, просто железка. Предмет с колечками. У меня случился когнитивный диссонанс, что этот предмет — доказательство того, что у тебя за плечами действительно был весь этот путь.

Если медали нет — как будто нет подтверждения того, что ты это делал. Недавно взяла ее в руки и поняла, что это абсолютно не так. Я перешла в другую стадию своей жизни, у меня сменились ценности и приоритеты. Держу медали — и у меня нет ни расстройства, ни радости, ни горечи, ни боли, которая когда-то была раньше. Я просто ничего не чувствую. Это было настолько круто и странно осознавать. Я почувствовала, что живу в другой эре. Сама медаль ничего не дает. Дает весь путь, который ты прошел», — заключила двукратная чемпионка мира.

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