Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Фигурное катание
Гран-при России
Новости
Чемпионат России
Гран-при
Чемпионат мира
Чемпионат Европы
Олимпиада
Ледниковый период
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 20:15

Француз выиграл турнир в Китае с запрещенным элементом. Адам Сяо Хим Фа хочет узаконить сальто

Французский фигурист Фа сделал запрещенное сальто и все равно выиграл турнир
Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
Адам Сяо Хим Фа.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен
Одиночник исполнил элемент, несмотря на правила.

Shanghai Trophy. Шанхай, Китай
Мужчины. Итоговое положение
1. Адам Сяо Хим Фа (Франция) — 282,80
2. Чха Чжун Хван (Южная Корея) — 254,86
3. Цзинь Боян (Китай) — 238,33

Действующий чемпион Европы француз Адам Сяо Хим Фа стал победителем турнира Shanghai Trophy. Едва ли эта новость привлекла бы внимание хоть кого-то вне Франции, если бы не то, как именно Адам занял первое место. Одиночник с запасом обошел всех соперников, несмотря на два балла штрафа. Сяо Хим Фа не падал, но, по мнению Международного союза конькобежцев (ISU), жестко нарушил правила — исполнил в произвольной программе сальто. Этот элемент уже больше 30 лет как запрещен. Но каковы причины такого запрета и есть ли шанс что сальто на льду дадут зеленый свет?

Проигрывал, но исполнил элемент, за который снимают баллы

Один из самых необычных прыжков в фигурном катании — сальто. При его исполнении спортсмен выполняет кувырок через голову в воздухе с последующим приземлением на одну или две ноги после захода на лутц. Это очень эффектный элемент, однако он запрещен к исполнению Международным союзом конькобежцев по причине чрезмерной опасности для спортсменов. Единственный случай, когда сальто выполнили легально, был зафиксирован на чемпионате мира в 1976 году. Элемент выполнил фигурист Терри Кубичка и впечатлил публику. Но не руководство ISU. Не прошло и двух месяцев, как элемент запретили, опасаясь эпидемии травм. Поэтому прыжок Кубички так и остается единственным официально попавшим в протокол сальто в фигурном катании. По текущим правилам попытка исполнить сальто не только не принесет спортсмену никаких дивидендов. Наоборот, по итогам проката с экспериментатора снимут два балла.

Однако единицы энтузиастов до сих пор пытаются покорить этот элемент. Среди таких, например, француз Адам Сяо Хим Фа. Один из лучших одиночников планеты приехал в Шанхай в отличной форме. Несмотря на неудачную короткую программу (Адам упал со второго четверного и остался без каскада), произвольная выдалась практически идеальной — четыре чистых четверных прыжка и только один из двух тройных акселей с помаркой. Сяо Хим Фа наверняка понимал, что такой прокат его главный конкурент по турниру кореец Чжун Хван Ча едва ли перекроет. Поэтому пошел на риск и исполнил в конце выступления сальто. Определенный элемент безумства все-таки был, поскольку Хван Ча катался после Адама и теоретически при идеальном прокате и запасе с короткой мог обходить француза. А тут последний еще и дарит ему два балла форы...

Фигурист Адам Сяо Хим Фа.
Адам Сяо Хим Фа.
Фото Global Look Press

Самая известная попытка сальто — демарш Бонали на Олимпиаде

Однако красивую историю Чжун не испортил — он завалил свой прокат, и Сяо Хим Фа выиграл с приличным запасом, таким что о тех двух баллах штрафа едва ли даже вспомнил. Однако заставил еще раз задуматься о статусе сальто в фигурном катании. Насколько справедливо элемент в принципе запрещать? Адам — один из главных противников такого бана. Он регулярно делал сальто в шоу, после соревнований и на тренировках. А недавно даже показал видео, где выполнил комбинацию сальто с четверным прыжком. Но Международный союз конькобежцев непреклонен и едва ли изменит свою позицию сейчас. На него уже пыталась давить в свое время Сурия Бонали. Что любопытно, еще одна представительница Франции. Между ними вообще много общего — техника, характер, происхождение...

Сурия Бонали. Серена Уильямс на льду. Кошмар женского катания или жертва расизма?

Бонали и Сяо Хим Фа хоть и родились во Франции, но их родители из африканских французских колоний, Кот-д'Ивуара и Маврикия соответственно. Кроме того, Сурия была одновременно успешной (пять раз подряд побеждала на ЧЕ и трижды подряд становилась второй на ЧМ) и эпатажной. Так, под закат карьеры Бонали решила зажечь на Олимпиаде 1998 в Нагано. С Олимпиадой у Сурии вообще не складывалось. У нее было три медальных попытки и в 1992 и 1994 годах она была в шаге от пьедестала. А вот в Японии дела не складывались, и, не желая уходить из спорта на минорной ноте, Бонали неожиданно исполнила сальто. Причем, согласно одной из версий, она прыгнула запрещенный элемент в знак протеста против дискриминации чернокожих спортсменов, поскольку Сурия неоднократно отмечала «особое» отношение к себе со стороны судей.

Фигуристка Сурия Бонали.
Сурия Бонали.
Фото Getty Images

Разрешенная альтернатива сальто — «колесо» от Медведевой и Кихиры

Самым ярким эпизодом бойкота судей от Бонали был отказ подняться на пьедестал по итогам чемпионата мира 1994 года — француженка была уверена в своей победе, однако консервативный мир фигурного катания не мог принять темнокожую чемпионку в ледовом спорте. Однако был ли прыжок актом против расизма, Бонали так и не подтвердила, хотя и не опровергла. Так или иначе по правилам тех лет за выполнение элемента судьями было снято по 0,2 балла с каждой из оценок за элемент. Позже Сурия свое решение назовет необоснованным риском, но вместе с тем признается, что, исполнив сальто, внесла вклад в развитие фигурного катания. Девушку несколько раз приглашали для консультаций по поводу пересмотра правил фигурного катания, однако поправки касательно сальто ни разу даже не выставлялись на голосование в конгрессе ISU.

Чего нельзя делать в&nbsp;фигурном катании. Наши фигуристки регулярно выполняют каскады, которые запрещены правилами. Что нельзя делать на льду?

Возможно, причина в том, что с начала десятых некоторые спортсмены стали добавлять в свои программы элемент «колесо». Он фактически повторяет сальто по своей сути, однако отличается касанием льда одной или обеими руками. В данной вариации сальто допускается, поскольку медицинская комиссия ISU определила элемент как менее опасный. В отличие от классического сальто, в «колесе» фигурист использует руку как опору, что значительно снижает риск травмы. «Колесо» неоднократно встречалось в программах Евгении Медведевой и Рики Кихиры. Однако, судя по тому, как популярно классическое сальто в показательных номерах, дискуссия о пересмотре отношения к прыжку наверняка еще возникнет. Ведь наивно говорить о безопасности в спорте, где Илья Малинин взлетает на 4,5 оборота в воздух. Вполне вероятно, что русский американец скоро «разблокирует» и пятерной, ведь, как говорил Кубичка, все, что не запрещено, — разрешено.

Фигурное катание
2
0
Читайте также
В Тюмени школьники перевозили в авто тело застреленного мужчины
Путин ответил на слова Мишеля о якобы предательстве Россией армян
Путин допустил возможность отзыва ратификации ДВЗЯИ Россией
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Петросян под Джексона: лунная дорожка с армянским колоритом
Акатьевой не смогли включить музыку с первого раза
Зачем в сборной делят деньги и почему бежала Горбачева? Эфир с Поповой
Куница и Косторная: первое совместное интервью
Степанова: первое появление на льду после рождения ребенка
Трусова вышла с Кондратюком на внеплановый номер
Камила Валиева: итоги сезона
Евгений и Александр Плющенко в совместном номере под Киркорова!
Трусова: сложный элемент со скрипкой в руках. Номер на шоу
Трусова в образе Русалочки: много прыжков и водопад на льду
Плющенко с тройными прыжками: выступление под Рахманинова
Губанова: возвращение россиян, Загитова или Медведева?
Чемпионы Каташинские: о турнире по шоу-программам, призовом фонде и «Уэнздей» Валиевой
Федченко: о комиссии по этике с участием Плющенко и ультра-си Горбачевой
Выступление журналиста «СЭ» Дмитрия Кузнецова на турнире шоу-программ
Упражнения для начинающих фигуристов от Бетины Поповой
Авербух: улучшения у Костомарова, тур в поддержку Романа
Туктамышева: polnalyubvi, Девочка и море — новая программа на шоу 8 марта
Ягудин: турнир по шоу-программам, «Мишин — атлант»
Медведева: костюм шаурмы, турнир по шоу-программам
Петр Гуменник: финал «Гран-при России», произвольная программа
Дмитрий Алиев: финал «Гран-при России», произвольная программа
Марк Кондратюк: финал «Гран-при России», произвольная программа
Бойкова/Козловский: финал «Гран-при России», произвольная программа
Мишина/Галлямов: финал «Гран-при России», произвольная программа
Тарасова/Морозов: финал «Гран-при России», произвольная программа
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Возможно, им не хватало теплоты в детстве». Русский чемпион Европы выступает под «Любэ» — не все это поняли