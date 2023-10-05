Француз выиграл турнир в Китае с запрещенным элементом. Адам Сяо Хим Фа хочет узаконить сальто

Одиночник исполнил элемент, несмотря на правила.

Shanghai Trophy. Шанхай, Китай

Мужчины. Итоговое положение

1. Адам Сяо Хим Фа (Франция) — 282,80

2. Чха Чжун Хван (Южная Корея) — 254,86

3. Цзинь Боян (Китай) — 238,33

Действующий чемпион Европы француз Адам Сяо Хим Фа стал победителем турнира Shanghai Trophy. Едва ли эта новость привлекла бы внимание хоть кого-то вне Франции, если бы не то, как именно Адам занял первое место. Одиночник с запасом обошел всех соперников, несмотря на два балла штрафа. Сяо Хим Фа не падал, но, по мнению Международного союза конькобежцев (ISU), жестко нарушил правила — исполнил в произвольной программе сальто. Этот элемент уже больше 30 лет как запрещен. Но каковы причины такого запрета и есть ли шанс что сальто на льду дадут зеленый свет?

Проигрывал, но исполнил элемент, за который снимают баллы

Один из самых необычных прыжков в фигурном катании — сальто. При его исполнении спортсмен выполняет кувырок через голову в воздухе с последующим приземлением на одну или две ноги после захода на лутц. Это очень эффектный элемент, однако он запрещен к исполнению Международным союзом конькобежцев по причине чрезмерной опасности для спортсменов. Единственный случай, когда сальто выполнили легально, был зафиксирован на чемпионате мира в 1976 году. Элемент выполнил фигурист Терри Кубичка и впечатлил публику. Но не руководство ISU. Не прошло и двух месяцев, как элемент запретили, опасаясь эпидемии травм. Поэтому прыжок Кубички так и остается единственным официально попавшим в протокол сальто в фигурном катании. По текущим правилам попытка исполнить сальто не только не принесет спортсмену никаких дивидендов. Наоборот, по итогам проката с экспериментатора снимут два балла.

Однако единицы энтузиастов до сих пор пытаются покорить этот элемент. Среди таких, например, француз Адам Сяо Хим Фа. Один из лучших одиночников планеты приехал в Шанхай в отличной форме. Несмотря на неудачную короткую программу (Адам упал со второго четверного и остался без каскада), произвольная выдалась практически идеальной — четыре чистых четверных прыжка и только один из двух тройных акселей с помаркой. Сяо Хим Фа наверняка понимал, что такой прокат его главный конкурент по турниру кореец Чжун Хван Ча едва ли перекроет. Поэтому пошел на риск и исполнил в конце выступления сальто. Определенный элемент безумства все-таки был, поскольку Хван Ча катался после Адама и теоретически при идеальном прокате и запасе с короткой мог обходить француза. А тут последний еще и дарит ему два балла форы...

Адам Сяо Хим Фа. Фото Global Look Press

Самая известная попытка сальто — демарш Бонали на Олимпиаде

Однако красивую историю Чжун не испортил — он завалил свой прокат, и Сяо Хим Фа выиграл с приличным запасом, таким что о тех двух баллах штрафа едва ли даже вспомнил. Однако заставил еще раз задуматься о статусе сальто в фигурном катании. Насколько справедливо элемент в принципе запрещать? Адам — один из главных противников такого бана. Он регулярно делал сальто в шоу, после соревнований и на тренировках. А недавно даже показал видео, где выполнил комбинацию сальто с четверным прыжком. Но Международный союз конькобежцев непреклонен и едва ли изменит свою позицию сейчас. На него уже пыталась давить в свое время Сурия Бонали. Что любопытно, еще одна представительница Франции. Между ними вообще много общего — техника, характер, происхождение...

Бонали и Сяо Хим Фа хоть и родились во Франции, но их родители из африканских французских колоний, Кот-д'Ивуара и Маврикия соответственно. Кроме того, Сурия была одновременно успешной (пять раз подряд побеждала на ЧЕ и трижды подряд становилась второй на ЧМ) и эпатажной. Так, под закат карьеры Бонали решила зажечь на Олимпиаде 1998 в Нагано. С Олимпиадой у Сурии вообще не складывалось. У нее было три медальных попытки и в 1992 и 1994 годах она была в шаге от пьедестала. А вот в Японии дела не складывались, и, не желая уходить из спорта на минорной ноте, Бонали неожиданно исполнила сальто. Причем, согласно одной из версий, она прыгнула запрещенный элемент в знак протеста против дискриминации чернокожих спортсменов, поскольку Сурия неоднократно отмечала «особое» отношение к себе со стороны судей.

Сурия Бонали. Фото Getty Images

Разрешенная альтернатива сальто — «колесо» от Медведевой и Кихиры

Самым ярким эпизодом бойкота судей от Бонали был отказ подняться на пьедестал по итогам чемпионата мира 1994 года — француженка была уверена в своей победе, однако консервативный мир фигурного катания не мог принять темнокожую чемпионку в ледовом спорте. Однако был ли прыжок актом против расизма, Бонали так и не подтвердила, хотя и не опровергла. Так или иначе по правилам тех лет за выполнение элемента судьями было снято по 0,2 балла с каждой из оценок за элемент. Позже Сурия свое решение назовет необоснованным риском, но вместе с тем признается, что, исполнив сальто, внесла вклад в развитие фигурного катания. Девушку несколько раз приглашали для консультаций по поводу пересмотра правил фигурного катания, однако поправки касательно сальто ни разу даже не выставлялись на голосование в конгрессе ISU.

Возможно, причина в том, что с начала десятых некоторые спортсмены стали добавлять в свои программы элемент «колесо». Он фактически повторяет сальто по своей сути, однако отличается касанием льда одной или обеими руками. В данной вариации сальто допускается, поскольку медицинская комиссия ISU определила элемент как менее опасный. В отличие от классического сальто, в «колесе» фигурист использует руку как опору, что значительно снижает риск травмы. «Колесо» неоднократно встречалось в программах Евгении Медведевой и Рики Кихиры. Однако, судя по тому, как популярно классическое сальто в показательных номерах, дискуссия о пересмотре отношения к прыжку наверняка еще возникнет. Ведь наивно говорить о безопасности в спорте, где Илья Малинин взлетает на 4,5 оборота в воздух. Вполне вероятно, что русский американец скоро «разблокирует» и пятерной, ведь, как говорил Кубичка, все, что не запрещено, — разрешено.