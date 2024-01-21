Олимпийские чемпионы из Франции могут вернуться в танцы на льду. Что ждет Пападакис и Сизерона?

Дуэт хочет войти в список величайших в истории.

Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон провели выдающиеся четыре года после Олимпиады в Пхенчхане, где небольшой казус не позволил им бороться за золото. За четыре года французские фигуристы проиграли всего один раз и легко стали первыми на ОИ в Пекине. После того как Пападакис и Сизерон стали олимпийскими чемпионами, показалось, что все спортивные цели танцоры для себя выполнили и теперь уйдут на заслуженный отдых. Так, собственно, и произошло — на соревнованиях мы их не видим уже два года. Но, как оказалось, пара всерьез думает о возвращении с прицелом на Игры 2026 года. Какие в таком случае у них будут перспективы?

Ушли из спорта, но соскучились уже через два года

В российских танцах на льду после олимпийского сезона произошли серьезные перемены. Если бы не возвращение в спорт Александры Степановой и Ивана Букина, и вовсе можно было бы говорить о совершенно новой сборной, в которой даже за последние годы некоторые пары успели пересобраться в иных сочетаниях по несколько раз. При этом международный спорт также не обошелся после Пекина-2022 без потерь. Пусть не таких заметных количественно, зато качественно. Ведь из спорта ушли французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон. Долгие годы они были не просто символом этой дисциплины и толкали ее вперед. Казалось, что благодаря Пападакис/Сизерону танцы на льду в принципе держались на плаву. Нет, конечно, никто не спорит, что сильные танцевальные школы есть в России и Америке. И все же Габриэла с Гийомом были все это время будто в другой лиге.

Фото Global Look Press

Недаром они проиграли с 2018 по 2022 год только лишь раз — на чемпионате Европы-2020 в Граце ошибка партнерши позволила стать чемпионами континента россиянам Виктории Синициной и Никите Кацалапову. Впрочем, важнее даже не их победная серия, а то, как пара задавала тренды и влияла на индустрию. При этом решение пары уйти из спорта сразу после олимпийского сезона выглядело вполне логичным. Хоть возраст для танцев не такая серьезная преграда, травмы все равно сказываются с каждым годом все серьезнее, да и найти в себе мотивацию снова проходить весь олимпийский цикл после того, как выполнил главную цель в жизни, непросто. Однако, похоже, Пападакис с Сизероном не ушли насовсем, а только лишь взяли паузу. Сейчас фигуристы думают над возвращением в спорт, по крайней мере, об этом пишет «Р-Спорт» со ссылкой на источник.

Легко вернут себе статус лидеров в танцах

В целом сценарий выглядит вполне реалистично. Конечно, сейчас по ходу сезона они не появятся и на чемпионате мира не будут, хотя французская федерация легко бы освободила Габриэле с Гийомом одну из своих квот на турнире в Монреале. А вот, начав тренировки в ближайшие пару месяцев, набрать форму к осени — почему бы и нет. Два года хоть и серьезный, но не критичный перерыв. Примерно на столько уходил из спорта Евгений Плющенко, два полных сезона не катались после Олимпиады в Сочи Тесса Виртью и Скотт Моир. Вероятно, именно Тесса со Скоттом стали для французов главным вдохновением, ради которого они возвращаются. Прямую дуэль канадцам Габриэла с Гийомом проиграли. Однако могут взять свое в долгую. У Виртью и Моира три личные медали на ОИ — серебро и два золота. У Пападакис и Сизерона пока только две.

Фото Global Look Press

В случае победы в Милане в 2026-м французы сравняются со своими антагонистами по титулам и станут не просто важнейшими спортсменами отдельной эпохи, а войдут в вечный пантеон фигурного катания. Конечно, на счету Тессы со Скоттом еще командное золото, но так сравнивать пары не совсем справедливо. Что поделать, если кому-то чуть больше повезло со своей сборной? Рассчитывать на командную медаль с Францией при всем прогрессе местных одиночников наивно, а вот в личном турнире Габриэла и Гийом будут явными фаворитами. За время их отсутствия никто так и не приблизился к ним по статусу. Лидерами сейчас можно назвать американцев Мэдисон Чок и Эвана Бейтса. Однако мало того, что их результаты пока далеки до Габриэлы и Гийома, их нельзя назвать неприкасаемыми — пары из Канады, Великобритании и Италии идут очень близко.

Можно сказать, что трон после ухода Пападакис и Сизерона в танцах так и остается вакантным, так что за два года до Олимпиады-2026 у французов будет достаточно времени снова всем доказать, кто здесь лучший из лучших. При этом даже теоретическое возвращение россиян погоды не сыграет. Синицина с Кацалаповым завершили карьеру. Степанова с Букиным при всех своих плюсах на равных соперничали с Габриэлой и Гийомом только в юниорах. Так что путь к золоту Милана-2026 открыт, вопрос только в желании самих спортсменов.