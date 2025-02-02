Сын Шишковой и Наумова решил похоронить родителей в США. Российская боль авиакатастрофы под Вашингтоном

23-летний американский фигурист Максим Наумов снялся с чемпионата четырех континентов из-за семейной трагедии.

Американский фигурист русского происхождения Максим Наумов принял решение похоронить своих родителей в Бостоне. 23-летний спортсмен стал сиротой в результате авиакатастрофы в небе над Вашингтоном 29 января. Накануне водолазы достали из реки Потомак тела чемпионов мира 1994 года Евгении Шишковой и Вадима Наумова. Звездные фигуристы-парники с 1998 года проживали в США (именно там у них родился сын), но имели паспорта России. Американский президент Дональд Трамп выражал готовность передать нашей стране тела погибших россиян, однако сын предпочел провести погребение за океаном. Из-за траурных мероприятий он отказался от выступления на чемпионате четырех континентов, который состоится в Сеуле (Южная Корея) с 18 по 23 февраля.

Наследие будет жить вечно

Накануне стало известно, что водолазы обнаружили тело 55-летнего Вадима Наумова. Тело его жены и напарницы 52-летний Евгении Шишковой достали из реки на день раньше. «Вадика нашли, опознали, достали, похороны будут в Бостоне, — приводит ТАСС слова матери спортсмена Ии Наумовой, которая вместе с супругом Владимиром проживает в Санкт-Петербурге. — Держимся потихонечку. Максим сейчас с близкими, его там опекают две семьи. Они все очень дружили, они помогают ему, вместе опознавали тела. Я очень стараюсь держаться, но все это очень тяжело».

«Международный союз конькобежцев (ISU) и все конькобежное сообщество потрясены трагической гибелью фигуристов, их тренеров и членов семей, — говорится в заявлении ISU, которое было опубликовано сразу после опознания тел российских парников. — Среди тех, кто находился на борту, были чемпионы мира 1994 года в парном катании Евгения Шишкова и Вадим Наумов... ISU отдает дань уважения выдающемуся вкладу Шишковой и Наумова в развитие спорта. Их наследие как чемпионов, наставников и преданных членов конькобежной семьи будет жить вечно. Наши мысли — с их семьей, друзьями и всеми, кого затронула эта трагическая потеря».

Дата похорон пока не объявлена, но российские друзья погибших выражают готовность посетить траурные мероприятия в Бостоне, если для этого будет физическая возможность. «Планирую посетить, если мне сообщат дату», — приводит «АиФ» слова друга семьи Алексея Фролова. Другой знакомый фигуристов, Геннадий Дубро, сказал этому изданию следующее: «Пока ничего непонятно, нам не сообщали о дате похорон. Не понимаю, как это будет проходить. Если будут поминки в Питере, то мы с теннисистами планируем посетить, поддержать Владимира».

На предстоящем чемпионате четырех континентов одиночник Максим Наумов, занимавший четвертые места на трех последних чемпионатах США, значился среди запасных. Однако сейчас спортсмен попросил национальную федерацию исключить свое имя из заявки. Будет ли готов русский американец стартовать на чемпионате мира, который пройдет в его родном Бостоне с 24 по 30 марта 2025 года, пока неизвестно. Формально у сборной США три квоты, на которые в первую очередь претендуют чемпион страны Илья Малинин, а также призеры Эндрю Торгашев и Камден Пулкинен.

Евгения Шишкова и Вадим Наумов. Фото архив «СЭ»

Российское эхо

В результате столкновения лайнера American Airlines с военным вертолетом погибли 67 человек. По последним данным, найдены более 40 тел, из них 28 удалось идентифицировать. На рейс зарегистрировались 27 пассажиров, имевших отношение к сообществу фигурного катания. Все они летели в столицу США из Уичито (штат Канзас), где после чемпионата страны проходил Национальный тренировочный лагерь. В списках погибших или пропавших без вести — 11 юных фигуристов в возрасте от 11 до 16 лет, четыре тренера (все они имеют отношение к России), а также 12 родителей спортсменов.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова говорила, что в результате авиакатастрофы в Вашингтоне погибли трое граждан России, работавших в США тренерами. Речь идет о Евгении Шишковой, Вадиме Наумове и Инне Волянской. Последняя тренировала в Вирджинии, а советским болельщикам известна по выступлениям в начале восьмидесятых в паре с Валерием Спиридоновым. Кроме того, есть данные, что российский паспорт был еще у одного погибшего в небе над Вашингтоном — Александра Кирсанова. Этот российский танцор на льду, в девяностых и нулевых выступавший за Азербайджан и США, работал с юными фигуристами в университете Делавэра. Проверка по поводу наличия у этого специалиста паспорта России пока не завершена.

Впрочем, среди остальных жертв трагедии есть и другие люди с русскими корнями. Например, Шон Кей и его мать Юлия. Эта русскоязычная семья переехала за океан из Латвии в 2002 году. У Шона также было русское имя — Илья. Отец Виталий после гибели жены и сына остался с тремя детьми на руках, но продолжает с ними тренировки. Юлия в последнее время работала ночной медсестрой, чтобы у Виталия была возможность заниматься с детьми на катке. Сейчас друзья семьи организовали на сайте GoFundMe сбор средств для того, чтобы тренировки не прерывались по финансовым причинам.

50-летняя Олеся Тейлор из Мэриленда, погибшая вместе со своей 12-летней дочерью-фигуристкой Оливией Тер, родом из Николаева (Украина), но училась в России на неонатолога (врача, специализирующегося на уходе за новорожденными). В США она переехала вместе с матерью Ольгой в 1998 году. Там доктор вышла замуж за Эндрю Тера. В этом браке родились двое дочерей. Старшая — Валерия — в Уичито не ездила и теперь вместе с отцом оплакивает смерть своих близких. Впрочем, национальность и этнические связи в этой ситуации, наверное, неважны. Как и профессии погибших. Скорбь уравнивает всех. И впереди нас ждет неделя траура и похорон.

Фото Getty Images

Представители сообщества фигурного катания, погибшие 29 января близ Вашингтона:

1. Евгения Шишкова, 52 года, русская фигуристка и тренер, клуб Бостона;

2. Вадим Наумов, 55 лет, русский фигурист и тренер, клуб Бостона;

3. Джинна Хан, 13 лет, американская фигуристка китайского происхождения, клуб Бостона;

4. Цзинь Хан, 49 лет, мать Джинны Хан;

5. Спенсер Лейн, 16 лет, американский фигурист, клуб Бостона;

6. Кристин Конрад Лейн, 49 лет, мать Спенсера Лейна;

7. Александр Кирсанов, 46 лет, русско-азербайджанский фигурист и тренер, университет Делавэра;

8. Шон (Илья) Кей, 11 лет, американский фигурист (танцы на льду) русско-латвийского происхождения, университет Делавэра;

9. Юлия Кей, 42 года, мать Шона Кея;

10. Анджела Янг, 12 лет, американская фигуристка китайского происхождения (танцы на льду), университет Делавэра;

11. Инна Волянская, 59 лет, русский тренер и фигуристка, клуб Северной Вирджинии;

12. Эдвард Чжоу, 16 лет, американский фигурист-одиночник китайского происхождения, клуб Северной Вирджинии;

13. Кайянь Мао (Стефани), мать Эдварда Чжоу;

14. Юй Чжоу (Джо), отец Эдварда Чжоу;

Фото Getty Images

15. Брилли Бейер, 12 лет, американская фигуристка-одиночница, клуб Северной Вирджинии;

16. Джастина Магдалена Бейер, 42 года, мать Брилли Бейер;

17. Кори Эйно, 16 лет, американский фигурист-одиночник, клуб Северной Вирджинии

18. Роже Эйно, отец Кори Эйно;

19. Стефани Брентон Эйно, мать Кори Айно;

20. Эверли Ливингстон, 14 лет, американская фигуристка-одиночница, клуб Вашингтона;

21. Алидия Ливингстон, 11 лет, американская фигуристка-одиночница, клуб Вашингтона;

22. Питер Ливингстон, 48 лет, отец Эверли и Алидии Ливингстон;

23. Донна Смоджис Ливингстон, 48 лет, мать Эверли и Алидии Ливингстон;

24. Оливия Ив Тер, 12 лет, американская фигуристка-одиночница из Мэриленда;

25. Олеся Тейлор, 50 лет, мать Оливии Тер, российско-украинского происхождения;

26. Франко Апарисио, 13 лет, фигурист-одиночник чилийского происхождения, клуб Вашингтона;

27. Лучано Апарисио, отец Франко Апарисио, гражданин Аргентины.