Грузинский ученик Тутберидзе завершил карьеру. Квителашвили испытывал проблемы со здоровьем весь сезон

Почему известный одиночник принял решение о завершении выступлений.

Морис Квителашвили в 28 лет считался уже чуть ли не ветераном фигурного катания. Этого спортсмена хорошо знают в России: когда-то он выступал под нашим флагом, но впоследствии сменил спортивное гражданство.

Казалось, что Морис будет кататься всегда, но Федерация фигурного катания Грузии после объявления о переходе под свой флаг россиян Дианы Дэвис и Глеба Смолкина заявила о завершении карьеры Квителашвили. О причинах в релизе не сообщалось, но нетрудно догадаться, что подтолкнуло спортсмена к такому решению.

Завершение

«Морис Квителашвили завершил спортивную карьеру, которая принесла ему большую любовь и признание многих болельщиков», — говорится в сообщении Федерации фигурного катания Грузии. Сам спортсмен пока никаких заявлений не делал, как и его тренерский состав.

В минувшем сезоне фигурист, который был одним из ветеранов группы Этери Тутберидзе, некоторое время тренировался в Италии с командой специалистов, в которую, в частности, входит Лоренцо Магри. Решение было принято совместно с грузинской федерацией и тренерами Квителашвили.

Однако еще до Нового года Морис вернулся в Россию и продолжил работу с тренерским штабом Тутберидзе. Сезон у фигуриста складывался, мягко говоря, не лучшим образом — на чемпионате Европы грузинский фигурист стал лишь 16-м, а на мировом первенстве только 20-м. Сам спортсмен не скрывал: соревнования даются ему непросто.

«Я вернулся в Москву до Нового года. Старались подготовиться к чемпионату Европы в Москве. Достаточно спонтанно получилось, не удается втянуться в сезон, уверенно себя почувствовать на соревнованиях», — делился Квителашвили с «СЭ» в январе.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Здоровье

Среди причин столь плохих выступлений было здоровье спортсмена — ему диагностировали воспаление костного мозга. Это заболевание развивается достаточно быстро и представляет собой тяжелый инфекционно-воспалительный процесс, поражающий все элементы кости. Однако Квителашвили умудрялся выступать с таким диагнозом.

«Врачи нашли у меня воспаление костного мозга, но выходил без уколов. Я уже пытался заниматься здоровьем, но не успел подлечиться до конца. Чувствую себя не очень хорошо, честно. В какой-то степени можно сказать, что не был готов к соревнованиям ни морально, ни физически. Я продолжаю лечиться», — рассказал Морис «СЭ».

По ходу сезона ситуация со здоровьем фигуриста лучше не стала. Хоть спортсмен и выступил на мартовском чемпионате мира в Сайтаме, его результаты оставляли желать лучшего. Но состояние было немного лучше, по словам самого Мориса.

«Заматываю ногу в коньке, хоть как-то это держит. Не так больно, поэтому со здоровьем чуть получше. Мы совмещали тренировки и лечение, от лечения получили много плюсов. Пока не знаю, будет ли после чемпионата мира больше времени на лечение, может быть, будут какие-то соревнования или шоу. Плавающий график. Подошел в хорошей форме, жаль, что не получились какие-то элементы, которые планировались. Нога не беспокоила, когда выходил на прокат, был хорошо разогрет. Арена теплая. Не было сильной боли, что это мне мешало выступать. Тренеры балансируют нагрузку», — рассказал Квителашвили «СЭ».

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Карьера

И хоть об этом нигде не было сказано официально, нетрудно предположить, что именно здоровье стало причиной завершения карьеры грузинского фигуриста. К тому же на повестке дня такие серьезные вопросы, как воспаление костного мозга. Все-таки ему уже 28 лет — достаточно солидный возраст для одиночника.

За свою карьеру Квителашвили становился призером чемпионата Европы и Универсиады-2019, победителем этапа Гран-при Rostelecom Cup и участвовал в Олимпийских играх в Пхенчхане-2018 и Пекине-2022. Для своей страны Морис сделал многое — его бронзовая медаль европейского первенства в 2020 году стала исторической для Грузии.

А в 2022 году Квителашвили стать четвертым на чемпионате мира в Монпелье, что также стало лучшим результатом для грузинских фигуристов. И пусть в его карьере было не так много побед — свое место в истории национального фигурного катания Морис уже занял.

Что дальше — вопрос пока открытый. Но известно, фигурист не исключал для себя возможной тренерской карьеры. Об этом спортсмен говорил в интервью каналу «Мир» накануне Олимпийских игр в Пхенчхане: «Думаю, буду выступать в шоу, займусь тренерской деятельностью и буду петь песни. Хотелось бы, чтобы в Грузии построили хороший каток и создали условия для новых спортсменов, чтобы они могли представлять свою страну на мировом уровне».