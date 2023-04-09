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Фигурное катание

Сегодня, 11:15

«Вы знали, что Медведева возвращается на соревнования?» Туктамышева поразила инсайдом на шоу Тутберидзе

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
Фигуристка Елизавета Туктамышева.
Елизавета Туктамышева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Новости от Императрицы заставили двукратную чемпионку мира убежать.

На шоу Тутберидзе в Санкт-Петербурге в субботу было весело. И номера в необычных сочетаниях — Семененко пригласил в свой Акатьеву и Петросян, а Гуменник выступил под Rammstein. Но еще интереснее было в микст-зоне, где Лиза Туктамышева, завидев рядом Женю Медведеву, решила объявить о ее возвращении. В шутку, конечно, но получилось классно.

Как восстановить организм? Два дня полежать

— Лиза, как прокат, как оценки?

— А, это заготовленная шуточка, да? (Смеется.) Прокатом довольна, сделала все, что запланировала.

— Если серьезно, есть соблазн весной отказаться от этих шоу и уехать на пляж полежать?

— Пока предлагают кататься в шоу — надо соглашаться.

— Вчера был мастер-класс в Уфе, сегодня шоу в Питере. Как удается успевать жить?

— Не знаю, я сама немного в шоке. Проверяю свой организм, на что я способна (смеется). Устраиваю челленджи какие-то, непонятно зачем. Насколько организм выдержит. Лимит не предвидится. Если меня приглашают, хотят видеть, то я не могу отказать. Особенно от выступлений в моем родном Санкт-Петербурге. Думала, что будет хуже, но сегодня хорошее самочувствие, прокат получился рабочим, с настроением.

— После сезона нет надобности восстановить организм?

— Мне надо буквально два дня полежать, передохнуть, и я могу дальше работать. Ездила в прошлом году отдыхать, но в этом нет такого желания — уехать на море. Заряжаюсь положительными эмоциями здесь, на шоу. У меня тоже была мысль, что возникнет такое ощущение. Но пока держусь, впереди еще весь май рабочий.

Дарья Исаева, Фото «СЭ»

После исполкома МОК оптимизма осталось столько же

— Этери Георгиевна сказала, что шоу Тутберидзе — праздник спорта. А ты как бы сказала, что такое — шоу Тутберидзе?

— Яркие эмоции, наверное. Здесь много именно ярких, энергичных номеров. По энергетике шоу отличаются — у Ильи Авербуха и Этери Тутберидзе. У Ильи более нежное, лиричное, в другом стиле, а здесь заводное, я бы сказала, молодежное. Классное событие. Если вы хотите получить яркие впечатления — вам сюда. Так что не стойте здесь, а идите вот туда (указывает). Что вы тут стоите?

— Какое настроение перед следующим сезоном в связи с последними новостями?

— А вы про какие новости?

— Исполком МОК и критерии допуска, например. Оптимизма прибавилось?

— Осталось столько же примерно. Я перестала уже за этим всем следить, если честно. Отключилась после сезона. Хочется просто покататься в шоу, на какое-то время жить здесь и сейчас, не думая о будущем. Я в таком состоянии.

— Это не потеря надежды?

— Это не потеря надежды, это помогает, просто чтобы лучше себя чувствовать и жить спокойнее.

Елизавета Туктамышева. «Надежда еще есть». Туктамышева — об олимпийской медали, любви к себе и отношениях с едой

— Ты рада, как прошел сезон внутри России?

— Я довольна и результатами, и организацией, и количеством стартов, которые у нас были. Не знаю насчет того, стало ли это заменой, но могу сказать, что это было классно. Но хорошие эмоции у меня все равно остались.

— Не обидно, что могла в этом сезоне поехать на международные старты?

— Я уже давно поняла, что этого не будет, поэтому приняла это и акцентировала внимание на то, на что могу сама повлиять.

— Есть ощущение, что сейчас у тебя форма лучше, чем пять-шесть лет назад?

— Ну, сейчас я точно лучше. Последние два-три сезона я в неплохой форме, стараюсь себя поддерживать, развивать в техническом плане. Мне удалось не зациклиться только на фигурном катании, я не то чтобы истерзала себя тренировками.

— То есть в техническом плане еще возможны какие-то улучшения?

— We'll see (англ. «посмотрим»). Не знаю, лучше не говорить об этом.

Фигуристка Елизавета Туктамышева.
Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Медаль чемпионата России — важное событие

— Какой главный итог сезона?

— Если брать соревнования, то я очень рада, что смогла подняться на пьедестал чемпионата России. Для меня это важное событие в этом сезоне. После чемпионата мира это одно из самых важных.

— Если бы в России вручали ледовый «Оскар», кого бы ты назвала MVP?

— Должны быть какие-то критерии, не знаю. Вообще это интересный вопрос! «Оскар» все же больше киношная история, а вот выбрать MVP — это интересно. Это должен быть человек, который ворвался и очень классно выступал, занимал места.

— Да скажи уже, что ты, мы поймем.

— У меня в голове Женя Семененко, потому что он ворвался в сезон через травмы, выступал хорошо на соревнованиях, выиграл чемпионат России. Для него это суперудачный сезон. Получается, среди мужчин он лучший в стране. Я бы выделила Женю Семененко, да.

Рядом появилась Евгения Медведева, которая говорит: «Скажи про Женю Медведеву что-нибудь там!»

Елизавета: — Да, давайте не будем забывать, что... Вы знали, что Женя Медведева скоро вернется на соревнования? Она сейчас готовится. (Женя убегает.)

Елизавета: — Ты сама просила!

Евгения: — Мы так не договаривались! Пока!

Алина Загитова. Загитова и Медведева остались без призов. Кто победил на турнире по шоу-программам?

— А Алина Загитова тоже вернется?

Лиза: — Про Алину уже Женя скажет. (Обращается к Медведевой.)

Медведева: — Ты уверена?

Елизавета: — Кто у нас MVP сезона, можешь помочь?

Евгения: — Из всех вообще? Да кто... Лиза Туктамышева! Слушайте, я лукавить не буду. Машина!

Елизавета: — Я вот сказала, что Женя Семененко. Еще Соня Акатьева. Пары и танцы я не беру, потому что я в них не шарю.

Евгения: — Мне нравится, как ты выступаешь.

Фигурное катание
Евгения Медведева
Елизавета Туктамышева
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