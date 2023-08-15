Интервью Евгения Семененко.

Тренировки группы Алексея Мишина — отдельное зрелище, на которое надо продавать билеты и пускать телевидение. Тут и шутки на грани фола, и вселенская мудрость, и дух работы и свободы. Никто не орет, Евгений Семененко может объяснить Профессору, что ему «нужно время раскатиться», а стоя у бортика, Алексей Николаевич дает прогнозы — прыгнут Ветлугин и Лутфуллин «бабочку», упадут или приземлят четверные. Причем речь не о тулупах, а о флипах и риттбергерах. Семененко также участвует в «батле».

Еще заслуженный тренер умеет поставить в заслуженное неудобное положение. Со мной он сделал так — прервал тренировку, сказал, что из Москвы приехал ревизор-хайпожор (последнее слово сказал я) и теперь все должны показать мне короткие программы. «Мы как цирковые собачки тебе, Кузнецов?» — подколол Ветлугин. Как вы понимаете, сложность заключалась и в том, что нужно было без подсказок понять, что катают. Я, как настоящий журналист — профессионал фигурного катания, конечно, ничего не понял, но было очень интересно. Хотя если серьезно, все три образа у Евгения, Глеба и Матвея были по-своему разные и интересные — музыкой, хореографическими фишками или даже сюжетом. Есть смысл ожидать с нетерпением.

После тренировки чемпион России Семененко поговорил с корреспондентом «СЭ». Летом ему полегче — не надо бежать после тренировки в медицинский и в полуторачасовой дороге можно не учиться или спать, а провести ее за рулем.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Надо принять, что хейт существует

— Женя, прямо перед интервью читал про тебя комментарии в разных ветках и чатах — нигде нет хейта. Тебя не удивляет, что в токсичном виде спорта тебя так любят?

— Слушай, меня радует, что я и мое катание и поведение нравятся людям. Недоброжелатели есть почти у каждого человека, иногда банально даже внешность людей не нравится и ее критикуют. Бывают неприятные слова и в мой адрес, перед тем же чемпионатом мира. (Семененко отобрался в сборную, заняв 11-е место на чемпионате России, но выиграл финал Кубка России. — Прим. «СЭ».) Тогда я первый раз с хейтом и познакомился. (Смеется.) Просто посмотрел новостную ленту. Рад, что справился. Раньше я удивлялся, а потом понял, что у всех людей есть такие «критики», даже у Нэйтана Чена и Юдзуру Ханю. А если такие спортсмены могут кому-то не нравиться... С этим надо не то что смириться, а просто принять, что такое явление в жизни существует.

— С фейковых аккаунтов отвечаешь?

— Конечно. Каждый вечер сижу с нескольких, вступаю в дискуссии, пишу: «Да он хороший спортсмен, круто катается». Сарказм, если что.

— Видел твою короткую программу, но раскрывать ее нельзя. Давай скажем про образы — они снова же разные?

— Да. Я очень люблю контрастность, это можно было наблюдать в прошедшем сезоне — «Адажио» и кей-поп. В этом сезоне жанр программ тоже будет разный. В короткой будет конкретный образ, увидев программу, зритель сразу поймет, о чем речь, и костюм будет это подчеркивать. С Марией Евстигнеевой буквально на днях общались по поводу эскизов костюмов.

Насчет произвольной — музыка из золотого фонда фигурного катания. Но там вариации, можно гадать об образе. Произведение известное, а музыка из фильма, я его посмотрел, очень понравился, один из моих любимых сейчас. Надеюсь, получится показать это в новом виде.

— «Барби»?

— Нет, «Оппенгеймер»!

— Ну понятно. Смотрел?

— По мемам изучил (смеется).

— Для тебя вообще важно, чтобы обыватель понимал программу? Или главное — чтобы судьи поняли? Просто чаще абстрактное катают.

— Прежде всего, в каждой программе вначале я сам погружаюсь в образ, затем стараюсь передать его и судьям, и зрителям. Ведь важен и результат, и чтобы люди получали удовольствие от увиденного.

Евгений Семененко и Алексей Мишин. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Мишин сам предложил кей-поп

— На тренировке ты пробовал сложные четверные. Значит ли это, что ждать усложнения программ?

— Тут так отвечу — каждый спортсмен стремится к совершенствованию.

— Чего так скучно-то?

— Я тренирую разные прыжки, у меня неплохой процент успешных. Но ближе к сезону будет понятно, какие прыжки будут в программах.

— Произвольную вы ставили с Бенуа Ришо. Как тебе работа с таким специалистом мирового уровня?

— Мне вообще нравится работать с разными специалистами, каждый дает что-то свое, что-то новое, какие-то особенные фишки. С Бенуа очень понравилось работать, надеюсь, удастся еще. Постарался взять многое за тот короткий промежуток времени, что мы занимались.

— Есть отличие в работе Ришо и российских хореографов?

— Я бы особо отметил у Бенуа характерные дорожки. Они такие контрастные, у меня будет она в программе, то есть я буду выдерживать паузы, симбиоз быстрых и медленных движений. Ну и музыка — это саундтреки из одного фильма, но микс разных тем, и каждую он ставил по-своему, чтобы она олицетворяла что-то отдельное, особенное.

Музыку к короткой программе предложила Елизавета Навиславская, мне и тренерам сразу понравилась, сразу одобрили, а ставил программу Никита Михайлов, рад, что и с ним тоже складывается работа. Никита был в Швейцарии, так что над короткой мы очень плотно поработали.

— Кто чаще предлагает идеи?

— Да вместе, по-разному получается. В олимпийский сезон идеи обеих программ были от тренеров, в этом сезоне произвольную я предложил.

— Сложно с Алексеем Николаевичем договориться о своем выборе, приходится продавливать?

— Да все логично: я предлагаю — если он соглашается, значит, видит, что что-то хорошее выйдет в будущем. Если нет — значит, можно лучше. Например, кей-попа в прошлом году могло и не быть, вначале была предложена другая музыка, но Алексей Николаевич отказал и сам предложил кей-поп катать.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Круг друзей у меня выборочный и узкий

— Ты побывал на сборах в Швейцарии, Турции. Как тебе за рубежом, как принимают?

— Летние сборы нашей группы ежегодно проводятся за рубежом. Что касается отличия сборов от нашей работы здесь, в пример приведу Куршевель. Горы, высоко, низкое атмосферное давление, естественно, нагрузка больше, и выносливость там требуется другая. Но зато потом, когда приезжаю домой, то чувствую, что здесь кататься намного легче. Затем сборы и нужны. В этом году и в Швейцарии, и в Турции нас очень тепло принимали. В Швейцарии я жил в семье, хозяева дома доброжелательные, каждый вечер устраивали посиделки после ужина, разговоры на интересные занимательные темы, играли в теннис, гуляли. На катке занимались спортсмены из разных стран, и все мы общались.

— На день рождения хотя бы отдохнул? Как отпраздновал?

— В самолете. (Смеется.) Первыми поздравили меня родители и брат, еще ночью позвонили. Утром позвонила Татьяна Николаевна Мишина с поздравлениями. Хозяева дома, где я жил, подарили именной швейцарский нож с гравировкой моего имени. Еще меня ждал сюрприз прямо перед отъездом в аэропорт, в восемь утра, мои болельщики приехали и устроили мне поздравление с подарками, с воздушными шарами, с задуванием свеч. Фан-группы подготовили видеопоздравления от родных, друзей, тренеров, журналистов, от университета, от школы, от болельщиков. Мне было очень приятно. А за праздничным столом в этот день я принимал поздравления только от Алексея Николаевича в Стамбуле.

— Я к чему веду — получается, ты тусовку из друзей-коллег не собирал? Прав ли буду я, если скажу, что ты интроверт?

— Это первый взрослый юбилей — как без тусовки (смеется). По поводу второй части вопроса — я хорошо общаюсь со многими людьми, но круг близких друзей очень выборочный и узкий. Дружу только с теми, с кем мне комфортно и интересно.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Из кожи вон вылезу, но получу медицинское образование

— Будет сильно, если ты оба нынешних своих пути параллельно пройдешь и получишь медицинское образование.

— Из кожи вон вылезу, но пройду.

— А объем тренировок из-за этого не страдает?

— Нет, графики подстроены. Я достаточно времени провожу на тренировках, и для меня больше важна их эффективность. Когда прихожу на каток, стараюсь довести ее до максимума. Так повелось с детства, до перехода в группу Алексея Николаевича Мишина у меня было немного тренировок, одна-две в день, но я катался в удовольствие, всегда горел желанием, внутри был соревновательный дух — добить прыжок, просчитывал процент выездов, сколько из скольких я делаю.

— Как в компьютерной игре.

— Типа того. Если начал, надо добивать. Например, я долго двойной аксель не мог выучить. Дольше, чем тройной, учил.

— Ты чемпион России. Международных соревнований пока нет, главный титул в России есть. В чем тот самый спортивный азарт, о котором ты говорил?

— Удерживать позицию всегда сложнее, чем добиваться. Впереди новый сезон — буду совершенствоваться.