Соревнования за свой счет и занятия без тренера. Как живут лидеры нашего любительского катания?

Победительница финала «Гран-при России» Ирина Мордовкина — о травмах, двойных прыжках и эйфории на льду.

Сезон в фигурном катании завершился еще два месяца назад, но главный старт любителей — финал «Гран-при России» — 2024 еще впереди. Он состоится в Москве 8 июня. Мало кто знает, что у нас в стране на любительском уровне выступают не только дети, но и взрослые спортсмены. Причем они соревнуются по полной программе — катаются в красивых костюмах, под музыку и выполняют сложные элементы. Всем этим занимается национальная Ассоциация развития массового фигурного катания.

О любительском фигурном катании — турнирах, программах и тренировках — «СЭ» поговорил с победительницей финала «Гран-при России среди любителей» — 2023 — Ириной Мордовкиной из Ульяновска. Этой спортсменке 22 года, она занимается фигурным катанием с 11 лет и представляет казанский клуб фигурного катания «Движение». Сейчас Ирина заканчивает Ульяновский государственный педагогический университет по специальности «Физическая культура и безопасность жизнедеятельности», получает второе образование педагога-хореографа. Помимо учебы, Мордовкина работает тренером по фигурному катанию на коньках и роликах у детей и взрослых любителей.

Для разрядов была уже слишком взрослой

— Как вы пришли в любительское фигурное катание?

— Я начала заниматься фигурным катанием в 11 лет, в Ульяновске. К сожалению, в то время в регионе не было федерации фигурного катания, я не могла официально выполнять разряды, поэтому просто каталась для себя, в удовольствие, пару раз в неделю. Летом 2019 года получила травму — повреждение мениска коленного сустава. Из-за этого пришлось прекратить тренировки на полгода. В этот период увидела информацию про любительские соревнования, захотела попробовать, для разрядов была уже слишком взрослой. В сентябре 2020 года узнала у Регины Викторовны Трусовой (судьи всероссийской категории по фигурному катанию. — Прим. «СЭ»), можно ли мне попробовать поучаствовать в ее соревнованиях среди любителей в категории «Master». С этого момента осталась в любительском фигурном катании. Сейчас занимаюсь два раза в неделю: один час на льду и один — в зале ОФП.

— В каких видах соревнуются фигуристы-любители, и где самая большая конкуренция?

—В одиночном катании у нас чаще всего встречаются три вида программы: произвольная, интерпретация, импровизация. Также есть разделение по категориям от «Pre-bronze» до «Master», в каждом классе свои требования к элементам программы. Самая большая конкуренция в этом сезоне, на мой взгляд, в произвольной программе категории «Master», сама выступаю здесь и замечаю, что с каждым годом приходят все больше молодых спортсменов с более сложными элементами.

— Какие турниры существуют в любительском фигурном катании?

— В этом сезоне один из крупнейших турниров — это «Гран-при» России и стран СНГ среди взрослых любителей, финал которого состоится 8 июня, в Москве. Для выхода в финал необходимо было выступить не менее чем на двух этапах «Гран-при» из 16. По результатам соревнований формируется зачетная таблица, и пять участников по лучшему среднему результату проходят в финал.

Ирина Мордовкина (в центре). Фото Фото из личного архива Ирины Мордовкиной

Победила, несмотря на травму руки

— Вы выиграли финал «Гран-при» в прошлом году, как это было? С какими целями входили в сезон?

— Изначально не было цели отобраться в финал, хотелось просто хорошо выступить и порадовать публику. Как только я узнала, что прохожу в финал, во мне было столько счастья, что мне было не важно, какое это будет место, просто хотелось окунуться в атмосферу.

— Как прошел сам финал? Были какие-то переживания?

— Утром была официальная тренировка, под конец которой я неудачно упала на руку. Я сильно переживала, не могла делать прыжки и вращения из-за травмы. В итоге получилось достойно выступить, надеялась попасть хотя бы в тройку призеров. На нервных трясущихся коленях ждала результаты соперниц, они все очень сильные и достойны высоких наград. Смотрю на табло и понимаю, что я первая. Были слезы счастья, и казалось, будто это сон. Осознание пришло не сразу, но теперь это самая дорогая и ценная награда для меня.

— Бывают ли международные старты для спортсменов-любителей?

— Да, международные соревнования проводятся, но, насколько мне известно, сейчас российские спортсмены на них не выступают. В Оберстдорфе под эгидой ISU ежегодно проводится Международный чемпионат среди взрослых любителей, формально его можно назвать чемпионатом мира среди любителей.

— Вам удалось поучаствовать в этих соревнованиях?

— Нет, но знаю, что до бана российских спортсменов многие участвовали в этом турнире. Сейчас за ними сильно не слежу, так как в соревнованиях можно принимать участие только с 28 лет.

— Хотелось бы выступить на таком крупном турнире?

— Конечно! Планирую в будущем обязательно поучаствовать.

Хотелось бы исполнить ультра-си на соревнованиях

— Есть распространенное мнение о том, что быть фигуристом — очень дорого, во сколько вам обходится это занятие?

— В среднем тренировки выходят довольно приемлемо по цене. Если в месяце нет соревнований, то выходит примерно 5-6 тысяч рублей, так как я оплачиваю только лед и занимаюсь без тренера. Самое дорогое — это выступления на соревнованиях, начиная с костюмов, постановки программ, стартовых взносов до перелетов в другие города. Иногда выходит от 20 и до 40-50 тысяч рублей в месяц. Очень тяжело, так как нет поддержки от федерации и спонсоров, но мне слишком нравится выступать на турнирах.

— Какой была ваша первая покупка для занятий фигурным катанием?

— Первым делом приобрела черно-золотой термокостюм для тренировок на льду, я до сих пор его храню в шкафу.

— Вы сейчас занимаетесь без тренера, всегда ли так было?

— Два года назад работала с тренером. К сожалению, он уехал по контракту в шоу, из-за этого сотрудничество прекратилось. Но меня всегда поддерживают и подбадривают моя семья и Регина Викторовна Трусова, они не дают опускать руки, даже в самые сложные периоды в карьере.

— Как строится ваш тренировочный процесс?

— Сейчас занимаюсь два раза в неделю, в один день стараюсь больше уделить внимания прыжкам, изучению новых элементов и прокатам программ. Обычно начинаю с 10-15 минут скольжения, после чего перехожу к прыжкам: начинаю с двойных и перехожу к изучению тройных прыжков. Часто снимаю исполнение элементов на видео, чтобы можно было рассмотреть ошибки со стороны и исправить неточности. В другой день больше внимания уделяю скольжению и вращениям.

— Программы тоже ставите самостоятельно?

— Да, но ставить программы для меня несложно, гораздо сложнее найти музыкальное сопровождение, которое понравится и не будет заезженным. Хочется каждый раз удивлять новыми постановками и образами. Самая большая трудность — выкатывать новую произвольную после постановки. Нужно катать программу со всеми элементами и в каждом движении передавать образ и историю.

— Какие самые сложные и дорогие элементы вы выполняете на соревнованиях?

— На соревнованиях я исполняю один из самых сложных каскадов — двойной лутц-двойной ритбергер.

— Как думаете, дойдет ли до элементов ультра-си в любительском катании?

— Думаю, вполне возможно. На самом деле очень хотелось бы исполнить когда-нибудь ультра-си на соревнованиях.

Больше двух месяцев пришлось носить корсет

— Был ли момент, когда хотелось все бросить?

— В феврале прошлого года в университете получила травму поясничного отдела позвоночника, было сложно стоять, каждое движение отдавало сильной болью. Более двух месяцев пришлось постоянно носить корсет для поддержания мышц и связок. Был очень сложный период восстановления, и были мысли все бросить. Но когда понимаешь, что больше не выйдешь на лед, охватывает паника, не хватает чувства эйфории от выполнения новых элементов и выступлений на соревнованиях. После этого понимаешь, что, несмотря ни на что, ты не хочешь заканчивать заниматься своим любимым делом.

— Есть ли кто-то, кто служит для вас примером и мотивирует на тренировки?

— Для меня всегда примером были Елизавета Туктамышева и Каролина Костнер, хотелось бы выступать очень долго на достойном уровне. Также мотивирует конкуренция в категориях, и каждый раз хочется усложняться и показывать что-то новое

— Что пожелаете тем, кто начинает или только хочет начать заниматься фигурным катанием во взрослом возрасте?

— Никогда не сдаваться, верить в себя и свои силы. Если вам нравится то, чем вы занимаетесь, то все обязательно получится!

Мария Кравченко