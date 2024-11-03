Дюамель вновь нападает на российское фигурное катание. Роднина поставила ее на место

Очередная атака от канадки отражена.

Скандально известная олимпийская чемпионка-2018 в парном катании Меган Дюамель вновь ополчилась на российское фигурное катание. И с каждым разом ее высказывания носят все более негативный характер. Теперь досталось тем, кто сменил спортивное гражданство.

Что сказала Дюамель

38-летняя канадка в своих соцсетях призвала ужесточить правила для сменивших гражданство россиян.

«Считаю, что у вас должно быть право покинуть Россию и сменить страну, но фигуристы должны тренироваться в той стране, которую они решили представлять», — написала Меган.

Подписчики двукратной чемпионки мира привели в пример разных фигуристов (не только российских), которые тренировались и тренируются за пределами стран, которые представляют. После этого Дюамель решила раскрыть свой посыл.

«Это касается только россиян, выступающих за другую страну. Их государство находится под блокировкой, поэтому я это и сказала», — отметила Дюамель.

Ответ Тарасовой и Родниной

Разумеется, представительница Канады моментально получила «ответку» из России. Сначала от заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой.

«Пусть она там у себя такое предлагает в своей Канаде, а нас не трогает. Мы делаем все по правилам, которые существуют. То, что она говорит, это ужасный бред. Когда она каталась, казалось, она занимается своим делом. Но сейчас совершенно очевидно, что явно не своим. У нее каждое высказывание — какая-то глупость», — цитирует Тарасову «ВсеПроСпорт».

А затем на слова Меган отреагировала трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина. И тут уже ответ получился более жестким.

«Дюамель не может не знать, что в той же Канаде половина Европы тренируется. Создавались специальные международные центры, я сама в таком работала. Там тренируются фигуристы и работают тренеры из разных стран. Дюамель это прекрасно знает, поскольку сама занималась в таких центрах. А если у нее чешется язык в отношении российских фигуристов, это ее проблемы. Авторитетно ли ее мнение? Конечно, нет. Если мы к Томасу Баху не прислушиваемся, то что говорить о ней. Это же нарушение всех прав, но, видимо, она не особо училась, а только тренировалась», — сказала Роднина «ВсеПроСпорт».

Ирина Роднина. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Дюамель давно ведет себя как русофобка

Изречения некогда интересной спортсменки часто обсуждаются в России, потому что они касаются нашей страны. Меган нередко бросается различными обвинениями без каких-либо на то оснований.

Например, в подкасте The Skating Lesson Дюамель поделилась инсайдами про «вещество наподобие черной смолы».

«Я никогда не ездила тренироваться в Россию, не было интереса или желания. Но я знаю некоторых фигуристов, которые там тренировались и потом вернулись. Они рассказывали, что во время тренировок им давали пить вместо еды какое-то вещество наподобие черной смолы. Я наблюдала это на соревнованиях в течение пары лет после Олимпиады в Сочи. Пара Столбова/Климов в перерыве после шестиминутной разминки шла со своим врачом в раздевалку (имеется в виду Филипп Шветский. — Прим. «СЭ»). Я находила это забавным».

Также в интервью американскому журналисту Филиппу Хершу она снова заговорила про допинг и вспомнила про такое нынче популярное на Западе слово, как «абьюз»:

«Спорт выигрывает больше, если не допускать к соревнованиям спортсменов, употребляющих допинг и которые подвергались абьюзу во время тренировок. Мне нравится видеть счастливых фигуристов и иллюстрирующие это подиумы. С русскими женщинами такого не было».

А в 2022-м канадка ополчилась на американское телешоу Today за публикацию, посвященную Камиле Валиевой:

«Какое отвратительное оскорбление для фигуристов США, которые уехали с Олимпиады без медалей. Потому что эта фигуристка и ее команда поддержки лгали и жульничали на пути к своему успеху. Это совершенно неуважительно», — заявила она в соцсетях.

Меган Дюамель. Фото Global Look Press

Впрочем, в интервью «СЭ» три года назад Меган намекнула на то, что не является русофобкой.

«Огромное количество русских, пишущих мне сотни сообщений в день, что «я ненавижу ваш народ». Но я им отвечала: да многие мои любимые фигуристы — из России! Мои любимые пары и одиночницы, например. В молодости я была поклонницей Ирины Слуцкой, я хотела быть похожей на нее!»

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