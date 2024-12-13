Развод с боксером, болезнь и роды в 40 лет. Личная жизнь Ирины Слуцкой

История прославленной фигуристки.

Призер Олимпийских игр, многократная чемпионка мира и Европы Ирина Слуцкая после завершения карьеры реализовалась как телеведущая, продюсер и, конечно, как жена и мать. Однако, чтобы найти женское счастье, ей пришлось пройти через серьезные испытания.

Распавшийся брак

Двукратная чемпионка мира в первый раз вышла замуж в 1999 году, когда ей было всего 20 лет. Ее супругом стал бывший боксер и учитель физкультуры Сергей Михеев.

Мужчина увидел будущую жену по телевизору и сразу же влюбился. Встретились они впервые в доме отдыха в Подмосковье. Ирина не спешила отвечать на ухаживания боксера. Она была еще совсем юна и мечтала исключительно о медалях. Михеев оказался настойчивым и в итоге добился внимания фигуристки.

В 2007 году спортсменка впервые стала мамой. У нее родился сын Артем, а в 2010-м появилась дочь Варвара. Для Слуцкой это было большим счастьем. Ведь из-за обнаруженного еще во время карьеры аутоиммунного заболевания ей приходилось употреблять гормоны. Болезнь пугала Ирину, поэтому она долго не решалась на материнство, которое могло пагубно сказаться на ее здоровье.

Дети фигуристки и боксера пошли по стопам родителей — сейчас они много занимаются спортом. Артем играет в хоккей, а Варвара ходит в секцию фигурного катания, хотя Ирина изначально планировала отдать дочь в художественную гимнастику. При этом у мальчика фамилия отца — Михеев, а у девочки матери — Слуцкая.

Ирина и Сергей многие годы были образцом семьи. Они вместе прошли через испытания, но их история не получила своего продолжения. Спустя 17 лет брака спортсмены решили развестись.

«Если сосуществование вместе абсолютно невозможно, то терпеть человека, с которым у тебя уже нет ничего общего — ради детей или еще чего-то, не стоит. Ты и себя уничтожаешь, и партнера, и детей тоже. Это такая медленная погибель для всех. И дети, когда вырастут, не скажут спасибо за такую жизнь с истериками и скандалами родителей», — говорила в одном из своих интервью фигуристка.

Еще до объявления о разводе внимательные поклонники заметили, что Слуцкая перестала выкладывать в соцсетях снимки с мужем, а также сняла обручальное кольцо. Ирина много времени проводила в компании своего помощника Алексея Тихомирова. Некоторые даже были уверены, что у них роман. Однако никаких подтверждений этому не появилось.

Ирина Слуцкая с мужем Алексеем Говыриным. Фото соцсети

Второй брак

В 2018 году Слуцкая вышла замуж во второй раз. Избранником чемпионки стал бизнесмен Алексей Говырин. С ним Ирина была знакома давно. Они сотрудничали на нескольких проектах. Симпатия между ними возникла не сразу, а лишь спустя время.

В программе «Секрет на миллион» фигуристка призналась, что Говырин предпринимал решительные шаги, для того чтобы сблизиться с ней.

В 2019 году бывшая фигуристка стала мамой в третий раз. Она подарила своему супругу девочку Киру. Беременность и роды сопровождались большими рисками из-за болезни Ирины. Кроме того, рожала она в 40 лет. Но, к счастью, опасения врачей оказались напрасны. Для Говырина этот ребенок тоже стал третьим. От первого брака у него подрастают сын и дочь.

«Здесь возраст не имеет значения. Другой вопрос — насколько ты к этому возрасту готов и насколько готов организм. Я считаю, что в 40 лет какие-то спонтанные вещи делать нельзя. На это существуют врачи, которые проверяют твое здоровье и дают свои рекомендации. А опасения есть всегда, потому что рождение ребенка — не совсем простой процесс и в 28, и в 30, и в 40 лет. Я думаю, что правильно или нет, каждый человек решает для себя сам. Для нас это был осознанный шаг! Мы очень хотели этого ребенка! И врачи дали добро», - говорила о поздних родах Ирина.

Фото Global Look Press

Сейчас фигуристка много времени проводит с детьми и семьей. Она обрела счастье и живет в свое удовольствие.

«Мы с мужем в том возрасте, когда главных в отношениях нет. Наш брак основан на взаимопонимании. Но, конечно, бывают ситуации, когда кому-то приходится идти на компромисс. Или случается такое, что на нервах и волнении я перегибаю палку, и муж в такие моменты понимает: сейчас не лучшее время, чтобы со мной спорить, мудрее будет уступить», — признавалась спортсменка в интервью Lady.mail.ru.