Итальянская фигуристка попалась на клостерболе. Это уже не первый случай в стране с этим допингом

Показательный скандал с запрещенными веществами на Апеннинах.

В итальянском фигурном катании выявлен новый допинговый случай. Спортсменка, выступающая в команде по синхронному катанию, попалась на запрещенном веществе. Беатрис Карлетти сдала пробу со следами клостебола. Теперь она отстранена от спортивной деятельности NADO Италии. Возможно, это не самая известная спортсменка. Однако ее случай на фоне обвинений в адрес россиянки Камилы Валиевой кажется показательным. К тому же итальянская фигуристка — не первая из своих соотечественников, у которой нашли данный запрещенный препарат.

Клостербол

Вещество, обнаруженное у Карлетти, — это синтетический анаболический андрогенный стероид, который является производным тестостерона. На нем в свое время ловили норвежскую лыжницу Терезу Йохауг. Также не так давно клостербол находили у соотечественника Беатрис — игрока сборной Италии по баскетболу Риккардо Мораскини.

Беатрис занималась синхронным катанием на международном уровне с 2014 года. Она была вице-капитаном команды Ice on fire. В активе Карлетти — второе место на «Шайнхай трофи» в 2019 году в составе своей группы, а также 13-е место на чемпионате мира в 2022 году.

Теперь Беатрис отстранена от спортивной деятельности в Италии. Сама фигуристка никак не прокомментировала ситуацию. Да и вообще этот инцидент пока не нашел большого освещения в итальянских СМИ.

Беатрис Карлетти (крайняя слева). Ice On Fire, Фото Соцсети

Италия

Италия считалась одной из самых жестких стран в отношении допинга. Здесь действует закон об уголовном наказании за применение запрещенных веществ. Правда, с тех пор как подобное решение было принято, ни одного спортсмена так и не посадили, ограничиваясь условными сроками.

Во время Игр в Ванкувере Олимпийский комитет Италии (CONI) ввел штраф для спортсменов, которые будут улучены в употреблении допинга. По словам президента CONI Джованни Петруччи, появление подобной системы наказаний за применение запрещенных препаратов должно показать, насколько серьезно итальянские спортивные власти борются против этого явления в спорте.

Однако на количество нарушений это не повлияло. В 2016 году итальянские спортсмены лидировали по числу выявленных случаев в мире. За последнее время ловили баскетболиста Мораскини, бегуна на средние дистанции Алессандро Бракони, велогонщика Самуэля Конти и многих других.

Беатрис Карлетти вместе со своей командой. Ice On Fire, Фото Соцсети

Реальность

На фоне Карлетти случаи Мораскини и Бракони выделяются особенно. Легкоатлет отличился сроком дисквалификации. Его отстранили аж на 36 лет! Поймали Алессандро на употреблении, распространении и продаже допинга. В итоге он получил 12 лет от AIU Мировой Атлетики и еще 24 год от Итальянской федерации легкой атлетики. Он не может участвовать в соревнованиях до 2058 года.

Баскетболист Мораскини выделился из числа допингистов одним из самых необычных объяснений попадания вещества в свой организм. По словам спортсмена, невеста его порезала палец во время приготовления еды. Чтобы вылечить рану, она использовала заживляющий спрей трофодермин, который содержит клостебол. После этого у них была близость.

Именно так клостербол и попал его организм, считает Риккардо. Причем это вещество находят у итальянских спортсменов все чаще и чаще. Его находили и у футболиста «Аталанты» Хосе Луиса Паломино, и капитана «Беневенто» Лучиони, и других. При этом итальянцы мало говорят об этом вслух — но их ситуация с допингом очень и очень серьезная. А все попытки пресечь это ни к чему не привели.

Риккардо Мораскини. Фото Global Look Press

Наука

Известно, что причиной попадания клостебола в организм обычно называют спрей трофодермин. Именно на него сваливала свою вину испанская фигуристка Лаура Баркеро, пойманная на Олимпиаде в Пекине. Якобы эта фигуристка использовала волшебное средство для заживления порезов от лезвий коньков между пальцами руки. Из-за клостебола были проблемы и у бразильского пловца Габриэля Да Силва Сантоса. Но там объяснения попадания допинга в организм были еще экзотичнее. Спортсмену удалось доказать, что он «заразился», когда после душа вытерся полотенцем, которое использовал другой член его семьи.

Есть даже научная работа, в которой утверждается, что спортсмен рискует получить положительный тест на клостебол, если его сексуальный партнер принимает лекарство, содержащее данный препарат. Однако подобные истории вряд ли могут происходить массово. Мы же имеем целую эпидемию в разных видах спорта. И это наводит на неприятные размышления относительно истинной природы проблемы.