Иван Букин: биография трехкратного чемпиона России и партнера Александры Степановой

История известного российского фигуриста.

Иван Букин

Дата рождения: 16 сентября 1993 года (31 год)

Место рождения: Москва, Россия

Гражданство: Россия

Рост: 182 см

Вид спорта: фигурное катание, танцы на льду

Звание: мастер спорта международного класса

Партнер: Александра Степанова

Тренер: Александр Жулин

Семейное положение: гражданский брак, есть сын

Детские и юношеские годы

Букин родился в Москве. Его отец Андрей — фигурист, четырехкратный чемпион мира и чемпион Олимпийских игр 1988 года, мать — Елена Васюкова также выступала в фигурном катании.

Иван начала заниматься фигурным катанием в пятилетнем возрасте, а в 13 лет попал в группу Ирины Жук и Александра Савина. Непродолжительное время он катался в дуэте с Еленой Ильиных. В 2007 году Букин встал в пару с Александрой Степановой.

В сезоне-2010/11 Букин и Степанова выиграли два этапа международного юниорского «Гран-при», а в финале заняли третье место. Аналогичными были и результаты в сезоне-2011/12. В 2012 году пара также завоевала серебряные медали юниорского чемпионата мира и чемпионата России.

В сезоне-2012/13 фигуристы одержали победу в финале «Гран-при» и на чемпионате мира среди юниоров, а спустя год выиграли национальное юниорское первенство. На юниорском ЧМ-2013 россияне опередили будущих мировых лидеров танцев на льду французов Габриэлу Пападакис и Гийома Сизерона.

Фото Ольга Бенар

Фигурное катание: карьера на взрослом уровне

В сезоне-2013/14 Букин и Степанова впервые приняли участие во взрослом чемпионате России и заняли шестое место. В сезоне-2014/15 пара стала третьей на чемпионатах России и Европы. С тех пор на национальных первенствах дуэт не выпадал из числа призеров и через год завоевал вторую бронзу.

В сезоне-2016/17 Букин и Степанова впервые завоевали серебро чемпионата России. Спустя год они повторили это достижение и во второй раз в карьере стали третьими на чемпионате Европы.

Сезон-2018/19 принес фигуристам серебряные медали чемпионатов России и Европы. Также пара заняла четвертое место на чемпионате мира (лучший результат в карьере).

В сезоне-2019/20 Букин и Степанова были близки к первой в карьере победе на чемпионате России. Они лучше всех выступили в произвольной программе, но в итоге отстали от чемпионов на 1,02 балла и второй раз подряд уступили титул Виктории Синициной и Никите Кацалапову. На чемпионате Европы танцоры в третий раз в карьере занял третье место.

В декабре 2020 года Букин и Степанова наконец смогли добиться первого места на чемпионате России-2021: дуэт лидировал в ритм-танце и произвольном танце, набрал 220,16 балла и опередил серебряных призеров Тиффани Загорски и Джонатана Гурейро почти на 10 баллов. В 2021 году спортсмены повторили успех, опередив Диану Дэвис и Глеба Смолкина на 15,67 балла.

В начале сезона-2022/23 фигуристы были вынуждены взять паузу из-за обострившихся проблем со спиной у Степановой. Букин впервые принял участие в шоу «Ледниковый период», выступив в паре с телеведущей Аллой Михеевой.

Сезон-2023/24 Букин и Степанова начали в группе тренера Александра Жулина. «Нам было интересно. Я работал с ним в «Ледниковом периоде». Мне очень понравилось, как он видит фигурное катание, ставит, чувствует, указывает наошибки. Для меня это важные критерии. Мы решили, что было бы неплохо основную свою спортивную карьеру поработать у него», — сказал Букин в интервью Sport 24.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

В декабре 2023 года Букин и Степанова в третий раз выиграл чемпионат России. На этот раз лучший дуэт страны на 12,82 балла опередил серебряных призеров Елизавету Худайбердиеву и Егора Базина.

Букина и Степанову связывает многолетнее совместное выступление. Партнеры искренне поддерживают друг друга, но отвергают намеки о романтических отношениях, несмотря на свои эмоциональные программы и возникавшие в прошлом в разное время безответные чувства.

«С одной стороны, это комплимент, потому что мы можем показать на льду настоящие эмоции. Человек в это верит и думает, что за кулисами мы тоже вместе. Но мы уже очень много раз сказали, что мы не пара в жизни, поэтому странно, когда люди опять об этом спрашивают. Те, кто давно с нами, знают, что мы не вместе» — рассказал Букин в интервью Sport24.

Фото Global Look Press

Результаты на Олимпийских играх

Первой Олимпиадой для Букина должны были стать Игры 2018 года в Пхенчхане (Корея), однако МОК незадолго до старта без объяснения причин не допустил Ивана до соревнований. Сборная России была лишена флага на фоне допингового скандала и выступала по индивидуальным приглашениям, однако Букин не был фигурантом разбирательств, связанных с допингом. Во всяком случае, официально претензии к нему не озвучивались.

«Я был за рулем, у меня случился шок. Я просто остановился посередине дороги. Спрашиваю: «Как? Что сказали?» Мне говорят: «Ничего не сказали, просто пришло в федерацию письмо, что ты не допущен». Я остановился на заправке просто в шоке, купил себе водички. А день был очень солнечный и теплый, хоть и февраль. Я стоял и молча пил водичку. Нам дали недельку на отдых. Было очень тяжело пережить это все внутри», — рассказывал Букин.

Букин и Степанова смогли выступить на Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай). Они стали пятыми в ритм-танце, восьмыми в произвольном танце и в итоге заняли шестое место среди 23 пар.

Личная жизнь

С 2012 года Букин встречается с хореографом Аленой Самарской. В 2022 году у пары родился сын Артем.

«Родительство- это большое счастье илюбовь. Вот делает ребенок первый шаг... Это ощущение сравнимо с победой на Олимпиаде. Когда первый раз сказал слово «мама» или «папа»... Это меняет тебя, и в спорте более ответственно начинаешь относиться ковсему. Ребенок- это огромная ответственность, начинается совсем другая взрослая жизнь. Просто так спонтанно потусить уже неполучится, нужно организовать бабушек... Также и в работе появляется огромная любовь. С рождением сына у меня появилась огромная любовь к фигурному катанию, и так в каждой сфере. Я научился по-другому относиться ко всем своим делам», — рассказывал Букин.

При этом Иван не без иронии прокомментировал изменения в выступлениях Степановой после появления своего ребенка (в марте 2023-го у фигуристки в отношениях с Владиславом Малиновым родилась дочь Кира): «Саша, если честно, после того как родила, стала более трусихой, что ли... В какие-то моменты это просыпается — понимание, что теперь ты мать и надо вернуться домой целой и невредимой. Приходится более агрессивно подходить к каким-то моментам в тренировках, но при этом видно, что она более счастливая и открытая».

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Награды и достижения

На взрослом уровне:

Чемпион России (3 раза): 2020/21, 2021/22, 2023/24

Челленджер Finlandia Trophy (3): 2014/15, 2016/17, 2018/19

Вице-чемпион Европы (2 раза): 2018/19, 2021/22

Бронзовый призер чемпионата Европы (3 раза): 2014/15, 2017/18, 2019/20

Среди юниоров:

Чемпион мира: 2012/13

Победитель финала «Гран-при»: 2012/13

Чемпион России: 2013/14

Победитель Спартакиады молодежи России: 2011/12

Интересные факты

Букин (как и Степанова) начинал с одиночного катания, но ему не давались сложные прыжки (в том числе из-за страха).

Дуэт Букина и Ильиных быстро прекратил существование из-за разногласий между родителями Ивана и мамой Елены.

Степанова встала в пару с Иваном после переезда с мамой из Санкт-Петербурга в Москву и какое-то время жила у Букиных.

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