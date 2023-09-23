Ученица Юлии Кузнецовой готовится к прорыву.

Уже через месяц стартует международная серия «Гран-при» среди взрослых. Для многих полноценное начало сезона — это октябрь, однако по концентрации интересных турниров именно сентябрь — плодовитое для фаната фигурного катания время. В самом разгаре различные челленджеры и турниры категории «Б», на которые, впрочем, приезжают элитные спортсмены.

И пусть в основном они далеки от оптимальной формы, примерные очертания будущего сезона выступления на челленджерах позволяют составить. В частности, в женском одиночном на лидерские позиции может выйти американка Изабо Левито, которой в прошлом сезоне совсем немного не хватило чтобы ярко заявить о себе.

Ностальгия по прошлому

Изабо Левито — надежда американского фигурного катания. В США ситуация практически обратная той что в России. Есть россыпь звезд и активное внимание к мужскому одиночному, в то время как женщины пусть и не проваливаются, но на фоне именитых коллег явно проседают. При этом 20 лет назад американкам не было равных. Ведь они первыми и до недавнего времени единственными смогли взять весь пьедестал на чемпионате мира. В нашем же случае ностальгия идет по эпохе Ильи Кулика, Алексея Ягудина и Евгения Плющенко, когда вся интрига на крупном международном старте заключалась в том, кто именно из российских одиночников возьмет верх — представители других сборных за редким исключением из борьбы за победу исключались. В это же время успехи россиянок, при всем уважении к Ирине Слуцкой и Марии Бутырской, тогда были не столь велики.

Также как у нас каждого второго талантливого парня от Максима Ковтуна и Михаила Коляды до Евгения Семененко с Марком Кондратюком пытаются назвать новым Плющенко или Ягудиным, возложив на плечи парней торжественную миссию вернуть мужскому одиночному катанию России былое величие, так и американцы постоянно ищут новую Мишель Кван или Сашу Коэн или даже Тару Липински. Много авансов выписывали Грейси Голд, потом появились Эшли Вагнер и Мэрайя Белл. Но ни одна из них и близко не подобралась к мировой элите. Печальную тенденцию должна была прервать Алиса Лью, которая по юниорам выглядела едва ли не предпочтительнее Камилы Валиевой. Однако ее карьера в силу целого ряда причин быстро завершилась. Хорошо хоть Лью успела съездить на Олимпиаду и выиграть медаль ЧМ.

Изабо Левито. Фото Global Look Press

Не без ошибок, но все же

И вот теперь все смотрят на Левито. Изабо резко ворвалась в американскую фигурку перед Олимпиадой в Пекине, когда стала третьей на национальном чемпионате. На ОИ-22 девушке помешал поехать разве что возрастной ценз ISU, так что вместо Китая она отправилась на чемпионат мира среди юниоров в Таллин. На тот момент российских спортсменов уже отстранили, так что в условиях ослабленной конкуренции она легко забрала «золото». И дальше готовилась к первому взрослому году. Сезон-2022/23 прошел для девушки неоднозначно. С одной стороны, она подтвердила свой высокий уровень. Сразу же с дебюта две медали с этапов серии «Гран-при» и «серебро» с финала. Но с другой, провал во второй половине — сначала Левито пришлось сняться из-за травмы с чемпионата четырех континентов, а затем на ЧМ американка осталась на обидном четвертом месте.

Что же ждет Изабо теперь? Судя по всему, рисковать тренерский штаб россиянки Юлии Кузнецовой, у которой тренируется Левито, не планирует. Несмотря на разговоры о прогрессе, в плане изучения четверных элементов и тройного акселя на Nebelhorn Trophy в Германии мы прыжки категории ультра-си не увидели. Тем не менее у Изабо крепко сбитый набор тройных, в том числе козырный каскад тройной лутц+тройной тулуп. Он удался девушке дважды, что в короткой программе, что в произвольной. Но без проблем не обошлось, в субботу Левито неожиданно сорвала каскад тройной лутц+ойлер+тройной сальхов, а также сдвоила тулуп в каскаде с флипом. Вкупе с другими неточностями и не самыми высокими компонентами общая сумма получилась не столь впечатляющей как Изабо с тренерами наверняка рассчитывала — они не добрали и до отметки в 200 баллов. Более того, по произвольной Левито даже уступила швейцарке Кимми Репонд.

Изабо Левито. Фото Global Look Press

Синхронные успехи экс-россиян

Тем не менее победа есть победа. У других потенциальных фаворитов сезон начинается также не с радостной ноты, пересмотрите хоть прокаты чемпионки мира последних двух лет Каори Сакомото на турнире в Канаде. Таков уж уровень текущего женского одиночного в мире — даже не идеальная Изабо вполне может победить на соревнованиях любого уровня. Тем более, что Кузнецова с помощниками наверняка сделают выводы из поездки в Германию, и на «Гран-при» Левито будет выглядеть совсем иначе. Среди мужчин в Оберстдорфе победил яркий француз Адам Сяо Хим Фа, в танцах — британский дуэт из знаменитой школы Монреаля Лайла Фир/Льюис Гибсон. Любопытна победа в парном катании Минервы Фабьен Хазе/Никиты Володина. Пара проводит первый полноценный совместный сезон и сразу же заявляет о себе не просто как о первом номере в Германии, но потенциально и как претендентах на первое место в мире.

Еще год назад уроженец Санкт-Петербурга Володин считался российским фигуристом. Однако ему удалось теперь, казалось бы, невозможное — получить одобрение от Федерации фигурного катания России на смену гражданства. В Германии Никите подобрали элитную по местным меркам партнершу Минерву Фабьен Хазе. Начали кататься вместе фигуристы уже в прошлом году, но получили право выйти на международную арену только в этом. Первый старт в Ломбардии получился не самым удачным. Зато дома Хазе/Володин без проблем обыграли прежде первых номеров страны Анника Хокке/Роберт Кункель, а также пары из Италии, Канады и США набрав под 200 баллов за два проката. Параллельно на «Гран-при» среди юниоров в Будапеште победил еще один дуэт с экс-россиянами — Анастасия Метелкина/Лука Берулава теперь надежда Грузии. В одиночном катании в Венгрии правила Южная Корея — что в мужском, что в женском одиночном.

И все же главная новость уик-энда неожиданно под конец дня прилетает все-таки из Москвы. Кто бы мог подумать, что такой турнир как «Мемориале И. Я. Рабер» и фигуристка Таисия Проскурякова могут вызвать общественный резонанс. Проскурякова на этом удивительном соревновании набрала 44,37 балла за прокат короткой программы и заняла предварительно 10-е место среди 11 участниц. Однако важно другое — Таисия каталась под музыку группы Rammstein, и ей ничего за это не было. Разве что кроме низких компонентов, но едва ли это связано с аккомпанементом.

Фигурное катание. Nebelhorn Trophy. Оберстдорф, Германия

Женщины. Итоговое положение

1. Изабо Левито (США) — 198,79

2. Кимми Репонд (Швейцария) — 191,94

3. Ким Мин Чхэ (Южная Корея) — 184,03

Мужчины. Итоговое положение

1. Адам Сяо Хим Фа (Франция) — 279,57

2. Казуки Томоно (Япония) — 265,78

3. Коширо Шимада (Япония) — 247,43

Пары. Итоговое положение

1. Минерва Фабьен Хазе — Никита Володин (Германия) — 194,96

2. Лукреция Беккари — Маттео Гуаризе (Италия) — 191,71

3. Анника Хокке — Роберт Кункель (Германия) — 189,01

Танцы на льду. Итоговое положение

1. Лайла Фир — Льюис Гибсон (Великобритания) — 207,84

2. Эллисон Рид — Саулиус Амбрулевичюс (Литва) — 190,55

3. Юлия Турккила — Маттиас Верслуйс (Финляндия) — 183,63

Гран-при среди юниоров. 5-й этап. Будапешт, Венгрия

Девушки. Итоговое положение

1. Чжи А Син (Южная Корея) — 200,74

2. Ю Сон Ким (Южная Корея) — 176,98

3. Аюми Шибаяма (Япония) — 176,59

Юноши. Итоговое положение

1. Ким Хен Ем (Южная Корея) — 222,15

2. Наоки Росси (Швейцария) — 204,79

3. Хару Какиучи (Япония) — 200,82

Пары. Итоговое положение

1. Анастасия Метелкина — Лука Берулава (Грузия) — 190,45

2. Виолетта Серова — Иван Хобта (Украина) — 153,77

3. Мартина Ариано-Кент — Шарли Лалиберте-Лоран (Канада) — 153,59