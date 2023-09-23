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Фигурное катание

Сегодня, 21:00

Американская фигуристка с русскими тренерами — фаворит сезона? Изабо Левито начинает с победы

Изабо Левито победила на турнире Nebelhorn Trophy
Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
Изабо Левито.
Фото Global Look Press
Изабо Левито.
Фото Global Look Press
Изабо Левито.
Фото Global Look Press
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Ученица Юлии Кузнецовой готовится к прорыву.

Уже через месяц стартует международная серия «Гран-при» среди взрослых. Для многих полноценное начало сезона — это октябрь, однако по концентрации интересных турниров именно сентябрь — плодовитое для фаната фигурного катания время. В самом разгаре различные челленджеры и турниры категории «Б», на которые, впрочем, приезжают элитные спортсмены.

И пусть в основном они далеки от оптимальной формы, примерные очертания будущего сезона выступления на челленджерах позволяют составить. В частности, в женском одиночном на лидерские позиции может выйти американка Изабо Левито, которой в прошлом сезоне совсем немного не хватило чтобы ярко заявить о себе.

Ностальгия по прошлому

Изабо Левито — надежда американского фигурного катания. В США ситуация практически обратная той что в России. Есть россыпь звезд и активное внимание к мужскому одиночному, в то время как женщины пусть и не проваливаются, но на фоне именитых коллег явно проседают. При этом 20 лет назад американкам не было равных. Ведь они первыми и до недавнего времени единственными смогли взять весь пьедестал на чемпионате мира. В нашем же случае ностальгия идет по эпохе Ильи Кулика, Алексея Ягудина и Евгения Плющенко, когда вся интрига на крупном международном старте заключалась в том, кто именно из российских одиночников возьмет верх — представители других сборных за редким исключением из борьбы за победу исключались. В это же время успехи россиянок, при всем уважении к Ирине Слуцкой и Марии Бутырской, тогда были не столь велики.

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Также как у нас каждого второго талантливого парня от Максима Ковтуна и Михаила Коляды до Евгения Семененко с Марком Кондратюком пытаются назвать новым Плющенко или Ягудиным, возложив на плечи парней торжественную миссию вернуть мужскому одиночному катанию России былое величие, так и американцы постоянно ищут новую Мишель Кван или Сашу Коэн или даже Тару Липински. Много авансов выписывали Грейси Голд, потом появились Эшли Вагнер и Мэрайя Белл. Но ни одна из них и близко не подобралась к мировой элите. Печальную тенденцию должна была прервать Алиса Лью, которая по юниорам выглядела едва ли не предпочтительнее Камилы Валиевой. Однако ее карьера в силу целого ряда причин быстро завершилась. Хорошо хоть Лью успела съездить на Олимпиаду и выиграть медаль ЧМ.

Изабо Левито.
Фото Global Look Press

Не без ошибок, но все же

И вот теперь все смотрят на Левито. Изабо резко ворвалась в американскую фигурку перед Олимпиадой в Пекине, когда стала третьей на национальном чемпионате. На ОИ-22 девушке помешал поехать разве что возрастной ценз ISU, так что вместо Китая она отправилась на чемпионат мира среди юниоров в Таллин. На тот момент российских спортсменов уже отстранили, так что в условиях ослабленной конкуренции она легко забрала «золото». И дальше готовилась к первому взрослому году. Сезон-2022/23 прошел для девушки неоднозначно. С одной стороны, она подтвердила свой высокий уровень. Сразу же с дебюта две медали с этапов серии «Гран-при» и «серебро» с финала. Но с другой, провал во второй половине — сначала Левито пришлось сняться из-за травмы с чемпионата четырех континентов, а затем на ЧМ американка осталась на обидном четвертом месте.

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Что же ждет Изабо теперь? Судя по всему, рисковать тренерский штаб россиянки Юлии Кузнецовой, у которой тренируется Левито, не планирует. Несмотря на разговоры о прогрессе, в плане изучения четверных элементов и тройного акселя на Nebelhorn Trophy в Германии мы прыжки категории ультра-си не увидели. Тем не менее у Изабо крепко сбитый набор тройных, в том числе козырный каскад тройной лутц+тройной тулуп. Он удался девушке дважды, что в короткой программе, что в произвольной. Но без проблем не обошлось, в субботу Левито неожиданно сорвала каскад тройной лутц+ойлер+тройной сальхов, а также сдвоила тулуп в каскаде с флипом. Вкупе с другими неточностями и не самыми высокими компонентами общая сумма получилась не столь впечатляющей как Изабо с тренерами наверняка рассчитывала — они не добрали и до отметки в 200 баллов. Более того, по произвольной Левито даже уступила швейцарке Кимми Репонд.

Изабо Левито.
Фото Global Look Press

Синхронные успехи экс-россиян

Тем не менее победа есть победа. У других потенциальных фаворитов сезон начинается также не с радостной ноты, пересмотрите хоть прокаты чемпионки мира последних двух лет Каори Сакомото на турнире в Канаде. Таков уж уровень текущего женского одиночного в мире — даже не идеальная Изабо вполне может победить на соревнованиях любого уровня. Тем более, что Кузнецова с помощниками наверняка сделают выводы из поездки в Германию, и на «Гран-при» Левито будет выглядеть совсем иначе. Среди мужчин в Оберстдорфе победил яркий француз Адам Сяо Хим Фа, в танцах — британский дуэт из знаменитой школы Монреаля Лайла Фир/Льюис Гибсон. Любопытна победа в парном катании Минервы Фабьен Хазе/Никиты Володина. Пара проводит первый полноценный совместный сезон и сразу же заявляет о себе не просто как о первом номере в Германии, но потенциально и как претендентах на первое место в мире.

Еще год назад уроженец Санкт-Петербурга Володин считался российским фигуристом. Однако ему удалось теперь, казалось бы, невозможное — получить одобрение от Федерации фигурного катания России на смену гражданства. В Германии Никите подобрали элитную по местным меркам партнершу Минерву Фабьен Хазе. Начали кататься вместе фигуристы уже в прошлом году, но получили право выйти на международную арену только в этом. Первый старт в Ломбардии получился не самым удачным. Зато дома Хазе/Володин без проблем обыграли прежде первых номеров страны Анника Хокке/Роберт Кункель, а также пары из Италии, Канады и США набрав под 200 баллов за два проката. Параллельно на «Гран-при» среди юниоров в Будапеште победил еще один дуэт с экс-россиянами — Анастасия Метелкина/Лука Берулава теперь надежда Грузии. В одиночном катании в Венгрии правила Южная Корея — что в мужском, что в женском одиночном.

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И все же главная новость уик-энда неожиданно под конец дня прилетает все-таки из Москвы. Кто бы мог подумать, что такой турнир как «Мемориале И. Я. Рабер» и фигуристка Таисия Проскурякова могут вызвать общественный резонанс. Проскурякова на этом удивительном соревновании набрала 44,37 балла за прокат короткой программы и заняла предварительно 10-е место среди 11 участниц. Однако важно другое — Таисия каталась под музыку группы Rammstein, и ей ничего за это не было. Разве что кроме низких компонентов, но едва ли это связано с аккомпанементом.

Фигурное катание. Nebelhorn Trophy. Оберстдорф, Германия
Женщины. Итоговое положение
1. Изабо Левито (США) — 198,79
2. Кимми Репонд (Швейцария) — 191,94
3. Ким Мин Чхэ (Южная Корея) — 184,03
Мужчины. Итоговое положение
1. Адам Сяо Хим Фа (Франция) — 279,57
2. Казуки Томоно (Япония) — 265,78
3. Коширо Шимада (Япония) — 247,43
Пары. Итоговое положение
1. Минерва Фабьен Хазе — Никита Володин (Германия) — 194,96
2. Лукреция Беккари — Маттео Гуаризе (Италия) — 191,71
3. Анника Хокке — Роберт Кункель (Германия) — 189,01
Танцы на льду. Итоговое положение
1. Лайла Фир — Льюис Гибсон (Великобритания) — 207,84
2. Эллисон Рид — Саулиус Амбрулевичюс (Литва) — 190,55
3. Юлия Турккила — Маттиас Верслуйс (Финляндия) — 183,63

Гран-при среди юниоров. 5-й этап. Будапешт, Венгрия
Девушки. Итоговое положение
1. Чжи А Син (Южная Корея) — 200,74
2. Ю Сон Ким (Южная Корея) — 176,98
3. Аюми Шибаяма (Япония) — 176,59
Юноши. Итоговое положение
1. Ким Хен Ем (Южная Корея) — 222,15
2. Наоки Росси (Швейцария) — 204,79
3. Хару Какиучи (Япония) — 200,82
Пары. Итоговое положение
1. Анастасия Метелкина — Лука Берулава (Грузия) — 190,45
2. Виолетта Серова — Иван Хобта (Украина) — 153,77
3. Мартина Ариано-Кент — Шарли Лалиберте-Лоран (Канада) — 153,59

Фигурное катание
Алиса Лью
Изабо Левито
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