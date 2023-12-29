Косторная и Куница — украшение российского парного катания. Алене и Гоше стоит продолжать в том же духе

Чемпионка Европы в паре с супругом — настоящее явление.

В последние годы российское парное катание крутилось вокруг интриги за первые три места на главных турнирах между тремя дуэтами. Как подметил Дмитрий Козловский после чемпионата России, с 2018 года никто не выигрывал главный старт страны два раза подряд. Вот мы и наблюдали, как Бойкова/Козловский, Мишина/Галлямов и Тарасова/Морозов (до завершения карьеры) делили между собой медали соревнований и предполагали лишь итоговую расстановку по местам.

На Олимпийских играх российские дуэты подвинула китайская пара, но на этом сюжетные повороты и интриги, увы, заканчиваются. Теперь же внутри России в парном катании как будто открылось второе дыхание: разблокированы новые герои, элементы, появились ультра-си. Все больше дуэтов идет на риск и вставляет в свои программы сложнейшие элементы. Но, при всем уважении, эти события не сравнятся с тем явлением, которым стали Алена Косторная и Георгий Куница.

Солидная фанбаза

Не хочу принижать заслуг других российских пар, но разве вы слышали ранее в первых разминках, где не выступают лидеры, такие овации, аплодисменты? Видели многочисленные плакаты со словами поддержки в адрес новоиспеченных дуэтов? И это в адрес парников, которые катаются вместе без году неделю.

Им посвятили море поддерживающих постов в социальных сетях, они получили пристальное внимание со стороны буквально всех: поклонников, экспертов, СМИ, в конце концов. Еще на контрольных прокатах в адрес Косторной и Куницы отправили такое количество комплиментов, что возникало ощущение: пара претендует на призовые места. Реальность оказалась более суровой, но все же логичной. Любому дуэту, который только вышел на соревнования, необходимо время на скатывание и адаптацию. Поэтому низкие баллы в первое время — это норма. Все через это проходят. И это нужно принять как данное.

А вот теплый прием фигурокатательной общественности, внушительная фан-база, которую по численности вполне можно сравнить с поклонниками лидеров в российском парном катании, — нонсенс для новичков. Все это стоит оценить и использовать как аргумент для Косторной и Куницы в пользу продолжения карьеры.

Одиночники в паре

Каждый второй скептик после «Ангела» Алены и Георгия в короткой программе на чемпионате России считал нужным упомянуть, что новая постановка оказалась жалкой тенью предыдущей. Но это проблема критиков в том, что они все еще воспринимают Косторную как одиночницу. Алена была совершенной в том «Ангеле»: взрослела, оттачивала мастерство и выжала из него максимум. В обновленной для них с Куницей парной версии постановки, Косторная уже другая: яркая эмоциональная партнерша, которая стремиться показать свои сильные стороны.

Безусловно, абстрагироваться и не ловить флешбеки по той самой программе сложно: того «Ангела» напоминают стартовая поза, заход на тройной флип и сам прыжок. Но важно уже наконец понять, что теперь на этот самый флип Косторная заходит в паре с Куницей. С одиночным катанием для Алены, увы, покончено, хоть и на прямой вопрос она летом в интервью «СЭ» отвечала уклончиво: «Никогда не говори никогда». Но тогда же фигуристка объяснила, что по состоянию здоровья уже не может выдержать нагрузки одиночницы:

«В одиночном очень много микроскопических движений с подворотом бедра в момент маха, которые я не могу вывозить, мне больно. В парном таких нет. Ну вот один флип. Но его я могу и в одиночном собрать. А толку? Когда там еще других шесть прыжков», — сказала Косторная.

Георгий для «Ангела» выучил знакомый его супруге заход на флип. Алена для соревнований за короткий срок среди пар освоила тодесы, подкрутки и выбросы. Пока уровни на парных элементах у них невысокие, но всем известно, что это нарабатывается опытом.

Георгий Куница и Алена Косторная. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Большая часть критики этой пары связана с тем, что в Косторной и Кунице видят только двух одиночников. Отмечают слабое парное взаимодействие, а расстояние во время вращений между ними слишком большое. Но ведь Алена и Гоша —действительно два бывших одиночника, которые только учатся кататься в паре...

По щелчку превратиться в идеальных партнеров невозможно. Абсолютно все проходят через это. Можно каждую новоиспеченную пару обвинять в том, что она еще слабо похожа на скатанный и слаженный дуэт, но какой в этом смысл. И за всеми ли новыми парниками все так хотят наблюдать?

Косторная и Куница вызывают интерес. Алене и Георгию стоит абстрагироваться от критики. Ее большая часть представляет собой перечисление банальных тезисов, которые относятся буквально к каждому новому дуэту. И обратить шквал критики для себя в позитив, ведь все обсуждения свидетельствуют в том числе о большом интересе к паре. Новичков, как правило, так досконально не обсуждают.

Перспект ивные партнеры

В отношении Косторной и Куницы часто говорят, что они — очень перспективная пара с большим потенциалом. Алена и Гоша показали внушительный прогресс за тот короткий срок, что катаются в паре. Но им, безусловно, еще есть куда расти. Причем о таких вещах говорят уважаемые в мире фигурного катания личности, которые точно знают толк в парном катании.

«Алена здорово стоит на коньках, она умеет контактировать со зрителем, с публикой, с эмоциями. Да, она еще не опытная парница. Понятно, что элементы у них пока свежие и нет в них уровней. Но захотят — будут продолжать, и вполне возможно могут...Верю ли в эту перспективу? Я не верю ни во что, только в результат и в фигурное катание. Дай бог, чтобы люди стремились», — сказала заслуженный тренер России Нина Мозер в эфире Okko.

«Конечно, с количеством проведенных часов на льду придет единение. Но пока на средней все скорости, прям потихонечку. Он хорошо ее поднимает, она хорошо прыгает... Они очень многое сделали, но им очень много нужно работать над параллельностью. Встать и рядом кататься. А они вообще этого не делают, у них этого нет. Понятно, что очень быстро выучили элементы», — сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова в эфире Первого канала.

Косторная и Куница становились одной из самых обсуждаемых пар (если не самой обсуждаемой) на турнирах этого сезона с их участием. Их уже любят и активно реагируют на их результаты. А они сами уже за первую половину сезона показали определенный прогресс и преодолели важную планку в 200 баллов.

По их внешнему поведению также можно сделать вывод, что пара анализирует, растет и меняется. Сначала Косторная выплескивала эмоции от оценок судей на СМИ, ругалась на супруга после проката и отказывалась принимать ситуацию. Но комментарии Алены и Георгия после чемпионата России показали: стадия принятия пройдена.

Появление Косторной и Куницы в российском парном катании уже стало явлением и популяризировало эту дисциплину, привело в нее новую аудиторию. Как минимум, поклонники Алены Косторной-одиночницы теперь точно смотрят соревнования пар. К тому же в этом сезоне есть особая мотивация смотреть первые разминки — ради новоиспеченной пары.

Алена Косторная. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Они понимают, что уже многого добились: выступали на контрольных прокатах и первенстве страны в первый же сезон. Но и осознают, что впереди еще много работы. Остается лишь надеяться, что у Косторной и Куницы хватит терпения и любви к фигурному катанию.

Алене и Гоше будет трудно выбиться в лидеры. В последнее время среди российских парников появилось много хороших дуэтов, владеющих сложными элементами и выступающих на солидном уровне. Но это тот случай, когда международная изоляция не играет роли. Уровень мирового парного катания намного ниже российского.