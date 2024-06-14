Хотели конгресс, а получили регресс. ISU хотел изменить правила фигурного катания, но кончилось бедламом

Международная федерация сократила количество прыжков, разрешила сальто и спонсоров на костюмах.

В Лас-Вегасе на этой неделе проходит конгресс Международного союза конькобежцев. Обычно он превращается в нудное заседание, но на этот раз получилось реалити-шоу.

Первые дни конгресса несколько удивляли противоречием. Сначала изо всех президиумов лилось, что организация должна стать современной, что нужно искать новую аудиторию и так далее. Но затем включалась презентация, в которой суть слайдов сводилась к тому, что пора выбросить ойлер из шкалы учета прыжков (он стоит 0,5 балла). Будто умудренные опытом функционеры и понимают, что аудитория уходит, но боятся сделать что-то слишком радикальное. Поэтому получается странно. Например, сразу же сломалась современная система онлайн-голосования — пришлось делать это карточками. Сами понимаете, тайна голосования при этом страдает, что понравилось не всем.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Логично рассуждал Колин Смит, который раньше работал в гольфе и ФИФА и в том числе раскручивал чемпионат мира 2018 года в России. Он показал, что нужен брендинг в шорт-треке, мол, у каждой сборной свое прозвище, своя атрибутика, больше зрелищности, за все хорошее против всего плохого — а потом в течение минут трех объяснил, что фигурному катанию нужны спонсоры на костюмах, интерактивные борты и компьютерная игра (то, что не на дедовском языке называют симулятор).

Причем куда вести аудиторию — мнения делятся. Почти напополам. При обсуждении вопроса о сокращении числа прыжков в одном из голосований зафиксировали результат 27:26. Споры были жаркими, так что представителя Армении Ари Закаряна даже оборвали на полуслове.

В общем, это был сложный конгресс. И он еще не кончился, так что уже завтра все могут переиграть.

Разрешение сальто

Теперь за акробатический элемент не будут снимать два балла. Правда, включать в шкалу прыжков тоже не будут и сальто просто будет стоит 0 баллов — но может оказать влияние на судей и, разумеется, на зрителей.

Вообще есть ощущение, что ISU хочет попытаться двинуться в сторону столь ожидаемого разнообразия элементов — и дать фигуристам больше свободы. Отсюда хореографические вращения и поддержки, которые призваны вырвать фигуристов из стандартов. Сальто в том числе позволит выделяться. Но есть нюанс — любое такое нововведение делает соревнования еще более субъективными. Так и будут исушники перетягивать этот канат и предлагать изменения вроде следующего.

Сокращение числа прыжков

Одно из положений, которое вызвало истерику в зале, — сокращение количества прыжковых элементов в произвольных программах мужчин с 7 до 6. Его так и не смогли принять — причем из-за того, что не прочитали свой же Устав ISU. Глава технического комитета Фабио Бьянкетти, очевидно, считал, что если предложения техкома дожили до конгресса, то можно проголосовать пакетом и спать спокойно. Или идти играть в казино Вегаса.

Но не тут-то было. Против высказались делегаты сразу из нескольких стран, включая США, Японию и Россию. Сторонников тоже было немало. Долгие споры вспыхнули о том, вводить ли положения после Олимпиады-2026 или до. В какой-то момент слово взял даже россиянин, почетный президент ISU Александр Лакерник — и предложил для начала проголосовать за введение или отклонение поправок от технического комитета, а потом уже решать по таймингу. Опытного функционера поддержали в зале и... объявили перерыв.

В итоге введение решения отложено до сезона-2026/27. В этом же пакете запрет на более чем три повтора одного и того же прыжка, допуск двух каскадов/секвенций вместо трех и неучет ойлера.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

Спонсор на костюме

В недалеком будущем фигуристы смогут добавлять название одного спонсора на костюм. Смит справедливо заявил, что фигурное катание — один из немногих видов спорта, где все участники получают минимум несколько минут крупного плана в трансляции, поэтому должны иметь возможность на этом зарабатывать. Но вероятно, пока на костюмах будут названия ателье, которые их пошили. Возможно, когда-то дойдем до других брендов.

Изменения возрастов

Не смог удержаться ISU от того, чтобы не поднять какой-нибудь возрастной ценз. Теперь максимальный возраст для юниоров — 21 год у девушек и 23 у юношей в парном катании, 21 год у девушек и 21 у юношей в танцах на льду. При этом сократили максимально допустимую разницу в возрасте между партнерами — до семи лет.