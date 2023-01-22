«Танцы стали местечковым разогревом перед концертом!» У Скопцовой вопросы к Кубку Первого канала

Острое интервью чемпионки мира среди юниоров и призерки чемпионата России.

Профессионала видно сразу. Анастасия Скопцова смотрела короткие программы на Кубке Первого канала рядом со мной — и ей хватило шестиминутной разминки, чтобы спрогнозировать проблемы Акатьевой на тройном акселе. Говорит: «Смотри, она не до конца группируется, ноги не вытянуты». «Так ведь приземляет, докручивает», — отвечаю.

Прошло несколько минут — и Соня действительно упала с акселя. Мало кто заметил, но Алина Горбачева (девятое место чемпионата России) и Акатьева (чемпионка России) набрали почти одинаковые баллы. Горбачева едва не стала третьей. Софья сенсационно набрала за короткую программу лишь 74,37 балла.

Танцы не исключали из фигурного катания — непонятно, почему мы это сделали

В общем, мир фигурного катания обрел крутую журналистку — она бы не затерялась и в роли ведущей турнира с микрофоном. А сейчас Скопцова еще и начинает тренерскую карьеру — и на январском первенстве Москвы в младшем возрасте ее вместе с Сергеем Добриным подопечная Мария Лубкова уже прыгнула тройной аксель. Место пока в конце второй десятки, потому что прыгают ультра-си у детей сейчас примерно все, но все же лиха беда начало.

Анастасия Скопцова. Соцсети Анастасии Скопцовой, Фото Соцсети

Пару месяцев назад мы остро дебатировали с Настей по поводу вопросов фигуристам — теперь обсудили Кубок Первого канала, у которого танцоры точно могут найти изъяны.

— Настя, давай сразу вопрос к тебе как танцорше — на Кубке Первого канала в этом году танцы не были включены в соревновательную программу. Какие по этому поводу мысли?

— Конечно, мне безумно обидно. Потому что я считаю, танцы — точно такая же дисциплина, как пары или одиночное катание. Это часть фигурного катания, и вроде как танцы не исключали из фигурного катания, не очень понимаю, почему мы это сделали.

Танцы переживают сложные времена, это правда. Многие пары распадаются, кто-то сходится, необычные сочетания мы видим, о которых даже никогда не думали. Но мне кажется, поддержать сам вид — не только ради спортсменов, но и ради зрителей — было важно. Напомнить людям, что танцы — это такой же вид фигурного катания, и он достоин уважения, быть частью команд, соревнований. Танцорам тоже хочется нести ответственность за общий результат, а не просто откатать показательный в отсутствие света. Это выглядело как местечковый разогрев перед чьим-то концертом. У нас достойные спортсмены, и мне непонятно, почему так произошло.

Окей, допустим, танцоры не идут в зачет. Но почему они не могут откатать при свете, короткую и произвольную программы?

— Тем более что в итоге включили четыре пары, а не две, как заявлялось изначально.

— Понимаю, если была бы одна пара. А два — это уже четное число.

Кубок 2021 года показался более эмоциональным

— Как тебе капитаны команд? Я присутствовал на обоих прошлых Кубках Первого канала, и ощущение, будто нерва там было больше. Да и на прыжковом чемпионате России.

— Может, это потому, что я участвовала сама и по-другому чувствовала Кубок два года назад, была внутри него — мне он показался более эмоциональным. По-моему, самый яркий Кубок Первого канала был первый, в 2021 году. Было всепоглощающее противостояние, которое не обошло стороной никого, про него все знают, Медведева — Загитова. Оно началось еще за сезон до Олимпиады в Пхенчхане. И оно красиво сверкало на турнире. Женя и Алина — классные капитаны.

— Ты все-таки называешь это противостоянием? Оно настоящее, не надуманное?

— Нет-нет! Спортсмены боролись за золото Олимпиады, это факт. Естественно, они соревновались. Конечно, они подруги, в хороших отношениях, но мы сейчас не про это. Они бились за один титул, и интересно потом было смотреть на них на Кубке Первого канала. К сожалению, я не участвую в этом Кубке, уверена, что Камила тоже отличный капитан, но я помню Женю. И Женя так болела за эти соревнования, переживала по-настоящему, она была как тренер и мама всей команды. Она так тепло ко всем относилась, ей это было важно. Уверена, Алина не меньше поддерживала своих — я просто из другой команды, не знаю, как было у них. Но с командой Жени и тем Кубком Первого канала у меня связаны одни из самых ярких воспоминаний в жизни.

— В этом году стоило сделать снова Загитова vs Медведева? Или у тебя была еще какая-нибудь пара мечты?

— Нет, наверное. Просто это два разных поколения, Камила и Алина. Но две яркие фигуристки, и много фанатов пришло на арену, чтобы поддержать их команды. Я рада видеть Камилу здесь в любом амплуа — и как спортсменку, и как капитана. У меня нет никаких вопросов к выбору ее в качестве капитана.

— А к составам? Они равны?

— Если смотреть по системе подсчета олимпийского командника, то составы очень равные. А если смотреть по сумме баллов, то, естественно, у всех очень разные баллы, непредсказуемый сезон и предсказать до старта, кто сильнее, очень сложно. Сейчас откаталась Соня Акатьева, чемпионка России, мы ожидали от нее баллов под 90. А она набрала только 74, не получился тройной аксель. Настолько скользкий лед в этом сезоне, настолько все сложно переживают окружающую обстановку и отсутствие международных соревнований, что многим очень тяжело собрать себя сейчас — на любые старты. Очень сложный сезон. Предугадать, какая команда здесь сильнее, почти нереально.

Если у кого будут проблемы — звоните, откатаю вашу программу без прыжков

— Возможно, главное событие дня, и оно грустное, — травма Насти Зининой. Что пошло не так, на твой взгляд с трибуны?

— Скорее всего, был недокрут, она очень неудачно слетела на бок. Мне так показалось с моего ракурса, я не была вблизи.

— А часто вообще такое на тренировках — фигурист прыгнул, упал и встать потом не может? Это же не на каждой тренировке, надеюсь?

— Нет. На тренировки многие надевают защиту, специальные шорты, а здесь Настя упала прямо на бедро, на косточку. Думаю, это очень больно. Очень надеюсь, что там нет никаких серьезных повреждений. Она упала не на мягкие ткани, а прямо на кость. Желаю ей здоровья, поправляться скорее. Надеюсь, там все хорошо, просто сильный ушиб, а не трещины какие-нибудь, не дай бог.

— Ты откатала бы сейчас программу за одиночницу? Если бы позвонили с просьбой о замене? (Как стало известно позже, вместо Зининой выступит Ксения Гущина. — Прим. «СЭ»)

— Как я откатаю, если я никогда не прыгала! Без прыжков откатаю, конечно. Если у кого будут проблемы, звоните мне, откатаю ваши программы без прыжков! (Смеется.) Обращайтесь.