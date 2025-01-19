Русские придумали турнир, которому нет аналогов в мире. Шоу удалось: споры во время награждения, драма в конце, а звезду Плющенко обокрали

Насыщенный чемпионат России по прыжкам.

Фигурное катание. Чемпионат России по прыжкам. Командный турнир

1. Санкт-Петербург — 482,10

2. Москва — 480,04

В воскресенье в Санкт-Петербурге завершился чемпионат России по прыжкам среди фигуристов — турнир на стыке шоу и спорта. Организаторы реализовали давнюю идею битвы городов — Москвы и Петербурга, звучали отсылки к «Зениту», заряды «Вперед, за Питер!», короче, решение было логичное и правильное. Составы получились не совсем равные, но их результаты удалось сбалансировать так называемыми челленджами по аналогии с мастер-шоу в Матчах звезд НХЛ или КХЛ.

Решилось и вовсе все последним прыжком, причем его исполнитель неправильно услышал подсказку от своей команды и едва не лишил Питер титула.

И все же было много того, что пошло не так. Иногда даже кажется, что, если бы не было скандалов с судейством, неразберихи с организацией и даже кражи салфетницы одной из фигуристок под вечер, их стоило придумать. По-другому фигурное катание в массовом сознании уже не усваивается.

Петросян и Кондратюк едва не спасли Москву

Турнир состоял из пяти раундов (по регламенту — шести, но шестой не состоялся) и челленджей. Петербург сразу ушел в отрыв — и это было ожидаемо. В парах Мишина/Галлямов разгромили Мухортову/Евгеньева, затем питерские одиночники спокойно сделали тройные аксели, по сути, борясь с московскими девушками, которые были вынуждены тоже рисковать и идти на триксель.

Картина становилась все очевиднее, но тут ход конем сделал Первый канал и объявил челленджи. Первый — за 30 секунд сделать как можно больше прыжков. Этакая творческая отдушина, очень нужная фигуристам. Челленджи надо масштабировать и инкрустировать — смотреть весь год две программы зритель в эру клипового мышления не хочет. Второй — прыжок с красивым движением рук, и он скорее получился однообразным.

Но главное, что в борьбу резко включились лидеры «красных» Петросян и Кондратюк. Было видно, как Марк переживал за разгром своей команды, злился и хотел тащить, словно лидер сборной на последнем этапе биатлонной эстафеты. И он сделал за 30 секунд прыжков восемь, набрав 73 балла. Петросян пошла и вовсе спорить к студии Первого канала, что ей не дали отпрыгать свои 30 секунд без разминки. И абсолютно справедливо выбила себе вторую попытку. В общем, накал страстей и противостояния создать удалось. При этом без перехода на личности и сохраняя дружескую атмосферу. Держать этот хрупкий баланс — очень тонкое искусство.

Важное событие произошло в третьем раунде — Владислав Дикиджи впервые в истории на соревнованиях прыгнул четверной аксель. Но полноценным его считать нельзя: во-первых, шедшую в зачет попытку Влад уронил, а исполнял прыжок на бис. Во-вторых, это прыжок не в прокате. Так что гонку за квакселем предлагаю считать все еще открытой.

Глеб Лутфуллин. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Хаос в финале

В итоге, как наверняка хотелось организаторам, все решилось в последнем раунде и даже в последнем прыжковом элементе — каскаде из пяти прыжков. Завершал раунд питерец Глеб Лутфуллин, и он в общем шуме будто услышал, что рисковать не надо — и делать пять двойных акселей, а это довольно дешевый прыжок. На самом деле ему орали про тройной.

«Синяя» команда думала, что проиграла, но за счет чистого исполнения добрала нужные баллы. Расстояние между столицей и вторым городом страны по итогам трех часов составило всего два балла — 480 на 482.

Однако «красные» пошли спорить. Удивительно было наблюдать, как эмоционально Кондратюк, по сути во время награждения, общался с гендиректором федерации Александром Коганом — активно жестикулируя и разводя плечами. Недовольна была и его бывшая подруга Александра Игнатова. Объяснение — до Лутфуллина свой каскад делал москвич Даниил Самсонов, и ему не стали засчитывать четыре прыжка из пяти из-за ошибки на первом, четверном сальхове. И сам сальхов оценили странно — на «-5» даже без падения.

И вот в таком хаосе, среди спорящих соперников, «синие» получили свой титул. Есть в этом какой-то особый наш шарм — даже в условиях отстранения все равно устроим зарубу, какой нет у ISU. Именно поэтому хочется оставить такие турниры даже потом, после возвращения за рубеж.

А под вечер еще и стало известно, что некие неизвестные украли у Софьи Муравьевой салфетницу — фигуристка даже дала время ворам до утра, а потом пообещала обратиться в полицию. Ее фанаты заявили, что даже знают внешность грабителя.

Завершать турнира надо было под саундтрек из «Бандитского Петербурга».