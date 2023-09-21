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Фигурное катание

Сегодня, 21:15

Еще один русский фигурист выступил под скандального рокера. Смелый выбор 17-летнего парня

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
Оззи Осборн и Арсений Димитриев
Оззи Осборн и Арсений Димитриев.
Фото Global Look Press
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Как прошел старт Кубка Санкт-Петербурга.

Кубок Санкт-Петербурга. 1-й этап. Короткая программа
Мужчины
1. Семен Соловьев — 89,35.
2. Михаил Полянский — 87,16.
3. Арсений Димитриев — 80,97.
Женщины
1. Анна Фролова — 69,78.
2. Людмила Фурсова — 65,31.
3. София Захарова — 64,55.

Фигурный сезон в России постепенно раскочегаривается. Уже через несколько дней после контрольных прокатов сборной в Санкт-Петербурге стартовал первый этап Кубка города, и он принес немало необычных результатов.

Возвращения одиночниц

На короткой программе в среду ожидались громкие имена. Например, Евгений Семененко и Матвей Ветлугин. Но оба снялись — Ветлугин, потому что в Сочи на шоу Ильи Авербуха, а Семененко... Ну, потому что зачем ему Кубок города через три дня после контрольных прокатов? Грамот в карьере участник Олимпиады и так собрал прилично.

Фигуристка Мария Талалайкина
Мария Талалайкина.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Но были другие. Статная Мария Талалайкина, например, которая пытается вернуться после своего вояжа в два конца в сборную Италии. Мария даже переехала на Апеннины, но с итальянцами у нее не задалось — и она вернулась в группу Евгения Рукавицына. Заодно неоднозначно выступив по поводу ситуации с абьюзом ее подруги Елизаветы Нугумановой. Лиза обвиняла в неподобающем отношении как раз Рукавицына, и сначала Мария ее поддержала, но, когда дело дошло до возвращения, обвинила в хайпе. Так или иначе, до оргвыводов тогда не дошло.

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Ну а Талалайкина сегодня вышла на лед, но пока ей все еще тяжеловато в прыжках. Тем не менее она исполнила все без ошибок, правда, «двоила второй прыжок в каскаде тройной лутц + тройной тулуп. И набрала достойные 63,10 балла. При этом согласно протоколу у нее были найдены нарушения в костюме, но не на штраф в баллах.

Выиграла короткую программу у женщин другая фигуристка, которая пропустила много соревнований на высшем уровне, — Анна Фролова. Ее не было видно после перехода все к тому же Рукавицыну от Сергея Давыдова. Фролова тоже начала с каскада 3Lz+3T, но выполнила его успешно и набрала очень достойные 69,78 балла. Компоненты в 33 балла — на уровне сборников. Если бы не было ошибок на дорожке, Аня перешагнула бы отметку 70. Кажется, в 18 она готова искать второе дыхание в своей карьере.

София Захарова, которая блеснула на последнем финале Кубка России и стала девятой с гроссмейстерскими 200+ баллами, ошиблась на том же каскаде и пока третья.

Фигурист Артур Даниелян
Артур Даниелян.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Оззи Осборн прорвался на соревнования

У мужчин тоже новостей предостаточно. Во-первых, выбор программ. Есть весьма смелые «музыки», как сказала бы Алина Загитова. У Артура Даниеляна модная грузинская группа Mgzavrebi. У Арсения Димитриева, который катается у знатного меломана Кирилла Давыденко, -Оззи Осборн. Не хочется изучать все его политические взгляды, он тоже высказывается по разным общественным проблемам — просто хочется надеяться, что эта рок-программа имеет право на жизнь. Димитриев еще и единственный, кто приземлил два четверных — сальхов и тулуп.

Даниелян, которому еще недавно предлагали переход в сборную Армении, выбрал выступления в России, но пока не может найти себя. Хотя сегодня за него пришли поболеть напарники по группе — Дмитрий Алиев (грустная ирония судьбы для армян), Макар Игнатов, Анастасия Губанова. В короткой программе Артур занял лишь шестое место, и хочется пожелать ему отыграться в произвольной. Просто представьте потенциальный состав сборной Армении: Аделия Петросян — Артур Даниелян — Карина Акоповв/Никита Рахманин — Тина Карапетян/Симон Пру-Сенекаль. Чем не состав для командного турнира?

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Так или иначе, Даниелян сделал свой выбор. После короткой программы у него 68 баллов, а у лидера Семена Соловьева — с 89. Группа Артура Гачинского растет и становится сильнее. И может наводить на определенные мысли, что с Алексеем Мишиным на прокатах сборной Татьяны Прокофьевой не было. А вот сегодня Соловьева она со льда встречала. Еще один трансфер?

Фигурное катание
Евгений Семененко
Матвей Ветлугин
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