Вы не понимаете, это друGOE. Чемпионат по прыжкам в Питере закончился протестами зрителей

Арифметические ошибки в графике и таблицах и непонимание судейства.

Фигурное катание. Чемпионат России по прыжкам. Пары

Итоговое положение

1. Анастасия Мишина/Александр Галлямов — 75,28

2. Елизавета Осокина/Артем Грицаенко — 65,30

3. Анастасия Мухортова/Дмитрий Евгеньев — 41,20

3. Дарья Андреева/Александр Акимов — 37,05*

*По решению организаторов были вручены две бронзовые медали.

В Питере вечерело, за окном смеркалось — закат в окне был потрясающий, в Питере в субботу случился редкий солнечный день. На лед в рамках чемпионата России по прыжкам вышли пары. И кто бы мог подумать, что именно у них произойдут главные события дня.

GOE, если что, — это Grade of Execution, шкала выполнения элементов, в соответствии с которой судятся соревнования в фигурном катании.

А в субботу судились они очень интересно. Поехали.

Улюлюканье «Юбилейного»

Итак, заявлены шесть пар. Важное отличие от других видов — здесь не было второй попытки на каждый элемент, а значит, и права на ошибку. Первый раунд — сразу вылетели чемпионы Европы и России Бойкова/Козловский. Кажется, это то самое дно, от которого им пора отталкиваться.

Самое прелестное случилось во втором раунде. Пара Мухортова/Евгеньев лидировала после 1/4 финала, пусть и все пары уместились в два балла. Фавориты Мишина/Галлямов в 1/2 ошибаются. Лидеры же отпрыгали неидеально, но без видимых помарок. Но получили меньше — и тут началось.

Можно, конечно, с пеной у рта говорить, что для выводов по судейству надо окончить сотню курсов и два года походить по семинарам — но когда несколько тысяч человек в зале недоумевают/гудят/орут, наверное, происходит что-то не то? За мной две девочки в сердцах и вовсе встали и ушли — они как раз болели за Анастасию с Дмитрием. Кстати, РУСАДА вот на свои семинары аккредитует, почему бы судейскому сообществу на свои журналистов не пригласить?

Короче, после оценок Мухортовой/Евгеньеву зал кричал «мало!» и секунд 20 негодовал, чем даже удивил ведущего Алексея Ягудина. Протесты, как это бывает в России, на результат не повлияли, но ребята на пресс-конференции, отвечая на вопрос корреспондента «СЭ», намекнули, что все понимают, но красные линии переходить не стали.

Дмитрий: «Мы очень приятно удивлены залом. Благодарны питерской публике, что нас так поддерживали. Так же классно нас встречали и в Омске, хотя признаем — мы не самые популярные фигуристы в нашей стране. Когда весь зал кричит «мало!», это очень приятно. По поводу остального — разрешите, я промолчу, я всецело доверяю судьям».

Анастасия: «Турнир шел сумбурно, поэтому мы не успели посмотреть свои прыжки и надбавки. Вечером посмотрим и будем лучше понимать. Видимо, нужно делать все не просто хорошо, а отлично».

А выиграли Мишина/Галлямов, что с учетом ошибок, которые признала на пресс-конференции смелая Настя, вызвало вопросы. Ради справедливости — в финале Осокина/Грицаенко сопротивления не оказали и допустили сразу роковую ошибку.

Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев. Фото Федор Успенский, «СЭ»

Математические ошибки и непонятки с регламентами

Но это не единственные странности с подсчетом баллов по ходу дня. И у мужчин, и у женщин графика реагировала на оценки так, будто оценки считали в уме.

В 1/8 финала недодали баллов Марку Кондратюку — ему неправильно посчитали стоимость каскада из акселей. Кто исправил ошибку, сказать не берусь, писали организаторам и мы, журналисты, бурлила общественность, возможно, ее отловили сама федерация и Первый канал — но общими усилиями баллы пересчитали.

В следующем раунде история приключилась с Ветлугиным. Смотрим скрин — и видим, что и сумма не получается из сложения слагаемых (11+14,95 никак не равно 26,43), а еще Матвей сделал на последних секундах каскад. Да, не ахти какой, двойной лутц + двойной аксель, и он бы не позволил пройти в восьмерку. Но итоговое место бы точно поменял. А если бы повлиял? Протест и пересмотр? Или «заиграли»?

Наконец, в финале Кондратюку снова неправильно посчитали сумму. Сложите в уме или на калькуляторе отдельно прыжки — и вы не получите сумму внизу экрана.

Ну и последнее — регламент финала был написан так, что в нем нет обязывающей нормы по несовпадению прыжков. Это повторение прошлогодней ситуации. В чатах Кондратюка обвиняют, что три из четырех элементов в финале он начал с тройного акселя. Однако тут мы имеем дело, если угодно, с силлогизмом — формулировка регламента не позволяет однозначно ответить, есть нарушение или нет.

— Сольный прыжок и первый прыжок в одном из каскадов или комбинации должны быть различными прыжками.

Марк может в ответ сказать — так вот же он, сольный — четверной сальхов. А про оба ничего не написано. И будет прав.

В общем, регламенты и арифметику нам, гуманитариям, надо подтягивать.