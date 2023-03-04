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Фигурное катание

Сегодня, 12:30

Новая звезда из Японии Шимада стала чемпионкой мира среди юниоров. Она обошла соперниц более чем на 20 баллов

Анастасия Рацкевич
Корреспондент
Мао Шимада.
Фото Global Look Press
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Японская фигуристка выиграла с большим преимуществом.

Чемпионат мира среди юниоров. Девушки
1. Мао Шимада (Япония) — 224,54
2. Чжи А Син (Южная Корея) — 201,90
3. Ами Накаи (Япония) — 197,40

В Калгари завершился турнир среди девушек в рамках чемпионата мира среди юниоров. Победу вполне ожидаемо одержала японка Мао Шимада — одна из самых ярких юных фигуристок мира. Эта спортсменка выиграла юниорский финал «Гран-при» и считалась фавориткой соревнований в Канаде. И оправдала ожидания, выиграв мировое первенство с большим отрывом от соперниц.

Инга Гургенидзе.
Фото Global Look Press

Попытки Гургенидзе и Репонд

Лишь немногие на чемпионате мира среди юниоров могли навязать борьбу японской звезде. Бывшая российская фигуристка Инга Гургенидзе, которая в настоящее время выступает за Грузию, в обеих программах заходила на тройной аксель, но в короткой риск вышел ей боком.

Так как юниоры не могут исполнять сольный триксель в короткой программе, единственный вариант, при котором фигуристы могут сделать этот прыжок, — это прыгнуть его в каскаде. Но в случае ошибки это может дорого обойтись спортсмену. Так получилось и у Гургенидзе, которая упала с тройного акселя и осталась без каскада. Также фигуристка растеряла уровни на непрыжковых элементах и стала лишь 19-й.

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В произвольной Инга сумела отчасти реабилитироваться, исполнив два трикселя. В ее прокате было несколько ошибок, включая неверное ребро на флипе, падение и пара недокрутов. В итоге фигуристка сумела подняться на девятое место по сумме двух программ.

Бронзовый призер чемпионата Европы Кимми Репонд стала открытием на турнире в Эспоо. Но на мировом первенстве среди юниоров ее усилий оказалось недостаточно, к тому же швейцарская фигуристка выступала небезупречно. После ряда ошибок в короткой программе она хорошо откатала произвольную и завершила соревнования седьмой.

Ами Накаи.
Фото Global Look Press

Усилия Накаи и Ю Чжэ Ким

Еще одной фигуристкой, которая пробовала зайти на ультра-си, стала японка Ами Накаи. Она без ошибок выступила в короткой программе и шла на второй строчке сразу после главного фаворита — Мао Шимады. Поэтому в произвольной спортсменка решила пойти на риск и прыгнула тройной аксель.

Однако попытка вышла неудачной — Накаи упала. Но эта ошибка была единственной для японской фигуристки, которая хорошо сделала все оставшиеся элементы, включая непрыжковые. В итоге с суммой 197,40 балла Ами завоевала бронзу мирового первенства.

Представительница Южной Кореи Ю Чжэ Ким также исполнила в произвольной программе тройной аксель — и сделала это успешно. Однако прыжок ультра-си не помог фигуристке попасть в тройку призеров — она стала четвертой. Серебро досталось ее соотечественнице Чжи А Син, которая не делала элементов повышенной сложности, но набрала больше 200 баллов за два проката.

Мао Шимада.
Фото Global Look Press

Доминирование и техника Шимады

Но усилия соперниц были недостаточными перед техникой и грацией победительницы. Мао Шимада в текущем сезоне выглядит уверенно и многообещающе. 13-летняя фигуристка исполнила в произвольной программе четверной тулуп и тройной аксель и просто не оставила шансов соперницам.

И все это с учетом того, что японка не была идеальной в Калгари. В короткой программе она потеряла уровень на одном из вращений, а четверной тулуп в произвольной приземлила в четверть. Во всем остальном Мао была безупречна и каталась намного сильнее остальных.

Мао Шимада. В сборной Японии подрастает звезда уровня Валиевой: у Мао Шимады есть все, чтобы конкурировать с россиянками

В итоге Шимада обошла своих соперниц на целых 20 баллов! Она установила личный рекорд — 152,76 балла. И выиграла чемпионат мира среди юниоров спустя 18 лет после своего кумира — Мао Асады.

«Моя тезка Мао Асада — источник моего вдохновения. Здорово оказаться на том же месте, на котором когда-то была она. Эта медаль полна эмоций: я почувствовала огромное счастье после тройного акселя и четверного тулупа. Но я сказала себе, что в программе еще много сложных элементов и мне нужно оставаться сосредоточенной», — приводит ISU слова Шимады.

Фигурное катание
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