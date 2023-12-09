Щербакова жестко упала с тройного прыжка в Калуге. Но ее команда выиграла юниорский Кубок Первого канала

Организаторам удалось держать интригу — все решил последний прокат Арсения Федотова.

Кубок Первого канала среди юниоров

Команда фиолетовых (Щербакова) — команда оранжевых (Туктамышева) — 80:78

Российские фигуристы-юниоры, хотя и работают в одном из главных видов спорта страны, никогда не выступали при полном зале. Калуга сделать полный 3-тысячный зал смогла. На входе стояли очереди, которые бодро разруливал радушный охранник по имени Владимир Ильич, сбегавший нам за отдельными аккредитациями — чтобы не стояли в «предбаннике». Спасибо за наше счастливое детство, Владимир Ильич!

Напряжение и ажиотаж даже не выдержал шлагбаум на местной парковке — сломался, как и система подсчета очков, потому что уже после первого раунда с участием пар произошла первая ошибка судей — на табло высветились цифры 17:16 в пользу оранжевых, но такого быть в теории не могло. Через несколько минут цифры исправили — 17:17.

Щербакова не переборола флип

Команды были поделены по цветам — фиолетовые и оранжевые, в каждой команде было по две танцевальные и спортивные пары и по шесть одиночников(-иц). Соревновались только в произвольных программах, в каждом виде разыгрывались очки по системе 10-9-8-7-6-5 и суммировались.

Анна Щербакова. Фото Федор Успенский, «СЭ»

Начался турнир с выступлений ветеранов — Анны Щербаковой и Елизаветы Туктамышевой. И выступили они по-разному. Анна, катавшаяся под относительно новый показательный «Кометы», сначала сделала на флипе «бабочку», но разозлилась и решила зайти на него снова. Скрутить три оборота сумела, но упала плашмя и даже как-то страшно. Это не повод смеяться, как бывает в комментариях, — антирейтинг у Анны какой-то неоправданно высокий. Скорее поддержать. Но объективно говоря, Туктамышева, выйди она на турнир против Щербаковой, да и Загитовой, Медведевой, легко бы выиграла.

Валиева под «Танцы на стеклах» сделала два тройных тулупа, но особенно хорош был снимавший влог Кондратюк, который вышел и в образе тореадора сделал чистейший четверной лутц. Камила параллельно работала ведущей — Траньков или Туктамышева работали с интонациями лучше, но, в конце концов, олимпийская чемпионка в команднике, как ее представили в Калуге, только начинает. Оптимальным партнером по конферансу для Транькова была бы, конечно, Вера Базарова, но это слишком смелое решение для Первого канала и федерации.

Но соревновались здесь юниоры, и было видно, что полные трибуны делали ноги ватными. У танцоров падали элементы костюма, зато Анна Щербакова (Станиславовна), которая олимпийская чемпионка, наконец встретилась с Анной Щербаковой (Михайловной), которая танцорша-юниорка.

На этот раз Первый канал точно угадал с составами — после пар и танцоров счет был 34:34. Пожалуй, интереснее были даже интервью с участием бывших фигуристов — Туктамышева и вовсе была органична с микрофоном и даже неплохо прикладывала с позиции «мамки» — по-отечески обнимала и спрашивала, а что с вращением, а что с физикой и так далее.

Алиса Двоеглазова. Фото Федор Успенский, «СЭ»

Борьба до последнего проката

После пролога в виде пар и танцев главная борьба предстояла у одиночниц и одиночников. Пожалуй, главная борьба была за ультра-си — в конце концов, команды условные, а вот со сложными прыжками у взрослых одиночниц в этом сезоне проблемы. Спасать ситуацию нужно было юниоркам — справились только Алиса Двоеглазова, всадившая мощный четверной лутц в начале своей программы и добавившая, и Маргарита Базылюк. Алена Принева дважды расшиблась со своих и не смогла сдержать слез на командном диванчике.

За счет девушек щербаковские ушли вперед на три очка, но интригу спас Эдуард Карартынян, который свой прокат выполнил со множеством ошибок, — у оранжевых, ведомых Арсением Федотовым, появился шанс. И действительно, перед его прокатом, последним, сложилась уникальная ситуация — в случае победы ученика Этери Тутберидзе (в Калугу приехал Сергей Дудаков) по итогам турнира зафиксировали бы ничью.

В парном катании тоже бывает жарко.

Арсений Федотов. Фото Федор Успенский, «СЭ»

Но Арсений с давлением не справился — упал на первом четверном и еще на одном прыжке допустил степ-аут. Как он позже сказал в интервью Туктамышевой — считал всю турнирную ситуацию, «а лучше было этого не делать». Лев Лазарев его обогнал в ставшей уже классикой битве юниорского мужского — сзади нас сидели его родители, которые были очень довольны.

И ради таких эмоций, наверное, и нужны подобные турниры. Главное, что он вообще прошел, к тому же при полных трибунах. Юниоры все же заслужили свою частичку славы, ибо они сейчас выступают едва ли не лучше многих взрослых. Если для этого нужно собрать их всех вместе и под это есть спонсоры — нет проблем (трансляция, кстати, шла в соцсетях и даже якобы собрала 5 миллионов просмотров). Праздник удался — но над форматом и остротой стоит работать, иначе это останется обычным спортом, а не шоу. Некоторые диалоги про флипы и лутцы публика явно не понимала, и, наверное, стоило рассказывать про какие-то хобби юных фигуристов или отношение к сериалу «Слово пацана». Но это все детали — лучше с таким турниром, чем без.